Un bărbat de 37 de ani a încercat să treacă frontiera în Republica Moldova alături de o femeie de 52 de ani, cu dizabilități, pe care o prezentase drept soția sa. În timpul controlului, polițiștii de frontieră au descoperit însă că povestea de dragoste ascundea, de fapt, o altă relație de familie, scrie TSN.

Povestea de dragoste care le-a trezit suspiciuni polițiștilor

Incidentul a avut loc la punctul de trecere a frontierei Mohîliv-Podilskîi, unde polițiștii Serviciului de Stat al Grănicerilor din Ucraina au verificat documentele și declarațiile celor doi călători.

Potrivit autorităților ucrainene, bărbatul și femeia au încercat să-i convingă pe agenți că între ei există sentimente autentice, iar diferența de vârstă de 15 ani nu reprezintă un obstacol în relația lor.

Verificările suplimentare au ridicat însă suspiciuni. În timpul discuțiilor cu polițiștii de frontieră, cei doi au început să se contrazică și nu au reușit să ofere răspunsuri coerente la întrebări simple despre momentul în care s-au cunoscut și despre viața lor de zi cu zi.

Confruntat cu întrebările agenților, bărbatul a recunoscut în cele din urmă că femeia nu era soția sa în sensul poveștii prezentate la control, ci viitoarea sa soacră.

Potrivit informațiilor transmise de autoritățile ucrainene, căsătoria ar fi fost încheiată cu scopul de a evita restricțiile în vigoare privind călătoriile în străinătate.

Polițiștii de frontieră au decis să nu-i permită bărbatului să părăsească Ucraina. Totodată, au sesizat Poliția Națională cu privire la schema descoperită.