Valoarea ar reprezenta aproximativ 0,3% din PIB-ul mondial, potrivit unei analize realizate de Centre for Economics and Business Research (Cebr). La nivel global, economia ar urma să crească de la aproximativ 124 de trilioane de dolari în 2026 la 227 de trilioane de dolari în 2040, ceea ce înseamnă un avans nominal de 83%. Această evoluție ar urma să schimbe ierarhia economică mondială, pe măsură ce economiile asiatice câștigă teren, iar diferența dintre Statele Unite și China se reduce, notează Visual Capitalist.

Estimările sunt incluse în raportul World Economic League Table 2026, realizat de Cebr, care analizează perspectivele economice pentru 190 de țări. Valorile sunt exprimate în dolari americani curenți și nu sunt ajustate în funcție de inflație.

România, pe locul 40 în economia mondială în 2040

Potrivit proiecțiilor, România ar urma să aibă în 2040 un PIB de 764 de miliarde de dolari, ceea ce ar plasa-o pe poziția 40 în clasamentul celor mai mari economii ale lumii.

Contribuția țării noastre la economia globală ar fi de aproximativ 0,3%. Astfel, România s-ar afla în afara primelor 30 de economii ale lumii, dar în prima parte a clasamentului celor 190 de state analizate.

China se apropie de Statele Unite în clasamentul economic

Statele Unite ar urma să rămână cea mai mare economie a lumii și în 2040, cu un PIB estimat la 52,9 trilioane de dolari. China s-ar afla pe locul al doilea, cu 47,9 trilioane de dolari. Diferența dintre cele două economii ar scădea astfel la aproximativ 5 trilioane de dolari, față de 10,7 trilioane de dolari în 2026.

În prezent, economia americană reprezintă aproximativ 26% din PIB-ul mondial, cu o valoare de 31,6 trilioane de dolari, în timp ce China contribuie cu aproximativ 17%, respectiv 20,9 trilioane de dolari. Până în 2040, ponderea Chinei în economia mondială ar urma să crească la 21%, în timp ce cea a Statelor Unite ar scădea la 23%.

Schimbările din clasamentul mondial vor fi vizibile și în cazul altor economii importante. India ar urma să depășească Germania și să ajungă pe locul al treilea în 2040. Germania ar coborî pe poziția a patra, în timp ce Japonia ar pierde două locuri, până pe poziția a șasea, fiind depășită și de Marea Britanie. Una dintre cele mai importante ascensiuni ar urma să fie înregistrată de Indonezia, care ar avansa de pe locul 17 pe locul opt. Cu un PIB estimat la 4,2 trilioane de dolari în 2040, aceasta ar depăși Italia, a cărei economie ar urma să ajungă la 3,8 trilioane de dolari.

Ce loc ocupă România în economia lumii în 2026

România ocupă locul 40 în clasamentul celor mai mari economii ale lumii, cu un Produs Intern Brut estimat la 470,09 miliarde de dolari în 2026, potrivit celor mai recente prognoze ale Fondului Monetar Internațional (FMI). Deși economia țării depășește ca valoare nominală PIB-ul unor state precum Bulgaria, Serbia și Ungaria, perspectivele pentru acest an indică o contracție economică de 0,5%.

Dincolo de valoarea nominală a economiei, prognozele FMI indică o evoluție mai puțin favorabilă pentru România. Fondul estimează o scădere reală a PIB de 0,5% în 2026, ceea ce înseamnă că activitatea economică se va reduce față de anul precedent.

În același timp, PIB-ul pe cap de locuitor este estimat la 24.740 de dolari, în timp ce produsul intern brut calculat la paritatea puterii de cumpărare (PPP) ajunge la 942,93 miliarde de dolari internaționali.

Cei doi indicatori măsoară aspecte diferite ale economiei. PIB-ul nominal exprimă valoarea producției la prețurile curente, în timp ce PIB-ul calculat la paritatea puterii de cumpărare ia în considerare diferențele de prețuri dintre țări. Prin urmare, valoarea mai mare a PIB-ului exprimat în dolari internaționali nu reprezintă o estimare alternativă a dimensiunii economiei la cursul pieței.

România, pe un trend pozitiv în ultimii 25 de ani

România a urcat constant în ierarhia economiilor globale în ultimul sfert de secol, într-un context internațional marcat de dezechilibre majore între marile puteri economice.

Economia românească a crescut cu 134,4% în ultimii 25 de ani, cu o rată medie anuală de 3,5%, performanță care a propulsat țara pe locul 41 în clasamentul celor mai mari 50 de economii ale lumii.

Economia românească a crescut cu 134,4% în ultimii 25 de ani, cu o rată medie anuală de 3,5%, performanță care a propulsat țara pe locul 41 în clasamentul celor mai mari 50 de economii ale lumii.