Surse: Nicușor Dan nu ajunge la cel mai important eveniment pentru bogații planetei, Forumul Economic Mondial din Davos 2026

Surse oficiale au precizat pentru Știrile Pro TV că președintele României, Nicușor Dan, nu va participa la ediția Forumului Economic Mondial de la Davos din 2026.

Forumul Davos 2026 are loc între 19 și 23 ianuarie 2026, iar România va fi reprezentată la eveniment de ministrul de Externe Oana Țoiu, potrivit surselor Știrile Pro TV.

De asemenea, acolo va fi prezent, potrivit surselor, consilierul prezidențial pe probleme economice și sociale, Radu Burnete.

De ce este important Forumul Economic Mondial Devos 2026

Potrivit Reuters, ”elitele din mediul de afaceri și din politică” se îndreaptă săptămâna viitoare către reuniunea anuală a Forumului Economic Mondial (FEM) de la Davos, în contextul în care viziunea privind o ordine economică globală bazată pe reguli este ”pusă la încercare până la limită”.

Posibila prezență a președintelui american Donald Trump în stațiunea montană elvețiană evidențiază discrepanța dintre agenda sa și abordarea bazată pe consens a FEM, care a fost criticat în mod constant pentru că ar fi un loc de discuții al celor bogați.

Politica sa, „America First”, a dus la utilizarea tarifelor comerciale ca pedeapsă, la intervenția militară în Venezuela, la amenințarea de a prelua Groenlanda cu forța și la retragerea SUA din cooperarea privind clima, sănătatea și alte provocări globale.

Administrația Trump l-a amenințat, de asemenea, pe președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, cu un dosar penal, determinând mulți bancheri centrali de vârf să emită un comunicat în apărarea lui și a independenței băncii centrale.

Denumind cea de-a 56-a ediție „Un spirit al dialogului”, liderii FEM Davos 2026 afirmă că, având în vedere incertitudinea actuală, este esențial să se reunească pentru a trasa o cale de urmat în afaceri și politică.

„Dialogul nu este un lux, ci o necesitate”, a declarat președintele și directorul executiv al WEF, Borge Brende, fost ministru norvegian.

„Cine va pleda pentru o ordine internațională bazată pe reguli?”, a declarat Daniel Woker, fost ambasador elvețian și expert în relații externe.

„Să fim sinceri, într-un sistem în care fiecare are grijă doar de propriile interese, nu are niciun motiv să existe. Este un eveniment din trecut.”

Potrivit Associated Press, un total de 850 de directori executivi și președinți ai celor mai importante companii din lume se vor număra printre cei 3.000 de participanți din 130 de țări așteptați în stațiunea alpină în 2026.

Președintele forumului, Borge Brende, a declarat că șase dintre cei șapte lideri ai G-7 – inclusiv Trump – vor participa, precum și președinții Volodimir Zelenski din Ucraina, Ahmad al-Sharaa din Siria și alții.

Până în prezent sunt așteptați un total de 64 de șefi de stat sau de guvern – de asemenea un record – deși acest număr ar putea crește înainte de începerea evenimentului, a mai spus el.

Delegația Chinei va fi condusă de vicepremierul He Lifeng, cel mai înalt oficial comercial al Beijingului, a precizat Brende.

Forumul din Davos, care a organizat prima sa reuniune anuală în 1971, a fost mult timp un centru de dialog, dezbatere și negociere. Trump a participat deja de două ori în calitate de președinte și a fost transmis prin videoconferință în 2025, la doar câteva zile după inaugurarea celui de-al doilea mandat.

Criticii îl numesc un loc în care elitele mondiale se întâlnesc și fac afaceri, uneori în detrimentul lucrătorilor, al celor săraci sau al persoanelor marginalizate.

Forumul susține însă că obiectivul său declarat este „îmbunătățirea stării lumii” și insistă că multe grupuri de advocacy, academicieni și lideri culturali au, de asemenea, un rol important.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













