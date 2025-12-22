Un bărbat a murit, iar două persoane au suferit atacuri de panică în urma unui incendiu la o casă din județul Argeș

pompieri
O casă dintr-o comună din județul Argeș a fost distrusă duminică noaptea de un incendiu puternic. 5 echipaje de pompieri s-au luptat cu flăcările, care s-au extins pe o suprafață de 400 de metri pătrați.

Natașa Paraschiv

O rudă a proprietarului, care a sărit să stingă vâlvătaia, a murit.

Bărbatului de 51 de ani i s-a făcut rău și a intrat în stop cardio-respirator.

Medicii au încercat să-l salveze, însă fără succes.

Proprietara și o vecină au suferit atacuri de panică și au avut nevoie de îngrijiri.

Incendiul a pornit de la un coș de fum defect.

Sursa: Pro TV

