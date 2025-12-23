Incendiu în parcarea unui mall din Ploiești. Un autoturism s-ar fi aprins din cauza unei candele

23-12-2025 | 13:09
incendiu

Incendiu în parcarea supraetajată a unui centru comercial din Ploiești. Un autoturism s-a aprins în toiul nopții.

Marilena Iordache

Un trecător a sunat la 112 și patru echipaje de pompieri au fost trimise de urgență. Militarii au reușit să împiedice extinderea incendiului la alte mașini.

La finalul intervenției, au găsit o candelă în apropierea vehiculului ars, de la care, cel mai probabil, a izbucnit și incendiul, spun pompierii. 

Negocieri de pace fără succes între SUA, Ucraina și Rusia. Volodimir Zelenski se pregătește pentru un nou Crăciun negru

Sursa: Pro TV

Etichete: incendiu, ploiești,

Dată publicare: 23-12-2025 13:08

Și-a refăcut viața, la trei ani de la divorț, cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul: ”Am avut curaj”
Și-a refăcut viața, la trei ani de la divorț, cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul: ”Am avut curaj”
