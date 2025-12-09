Doi adolescenți au fost loviți în plin de o mașină pe o trecere de pietoni din Buzău, când se duceau la școală. VIDEO

Stiri Socante
09-12-2025 | 13:40
În Buzău, doi adolescenți de 15 și 17 ani au fost loviți în plin de o mașină chiar pe trecerea de pietoni. Elevii au ajuns în stare gravă la spital. Accidentul a fost surprins de o cameră de supraveghere montată chiar în intersecție.

Ina Popescu

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Accidentul s-a petrecut dimineață. În drumul lor spre școală cei doi adolescenți traversau pe la trecerea de pietoni când șoferul unui autoturism nu i-a văzut și i-a lovit în plin.

Impactul a fost puternic, mai ales că asfaltul umed a îngreunat frânarea. Un martor a sunat la 112, iar la fața locului au intervenit rapid echipaje ale ambulanței și ale poliției.

Cei doi minori au fost transportați la spital pentru investigații și îngrijiri medicale. Doctorii spun că fata de 15 ani are contuzii la umăr și la șold, iar băiatul de 17 ani are o fractură la coapsă.

Polițiștii au deschis un dosar penal și încearcă acum să stabilească dacă viteza, vizibilitatea redusă sau neatenția au dus la provocarea accidentului.

Sursa: Pro TV

