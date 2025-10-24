Bihorean trimis în judecată după ce a înșelat oameni cu aproape 2,5 milioane lei. Le promitea mașini din străinătate

Un bărbat de 31 de ani, din Salonta, judeţul Bihor, a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, înşelăciune şi fals informatic, toate în formă continuată.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul, aflat în prezent sub control judiciar după ce trei luni a fost în arest preventiv, este acuzat că a înşelat mai multe persoane şi societăţi comerciale promiţându-le că, dacă vor achita în avans contravaloarea maşinilor pe care şi le doresc, cu banii respectivi le va cumpăra direct de la proprietar din diferite ţări europene, în special Germania.

Potrivit Ministerului Public, bărbatul de 31 de ani a indus în eroare, repetat şi sistematic, în perioada iunie 2022 – februarie 2025, în calitate de reprezentant al unor firme, mai multe persoane şi societăţi comerciale cărora le-a promis că, dacă îi vor achita în avans contravaloarea autovehiculului pe care şi-l doresc, va folosi acea sumă pentru a-l achiziţiona de la proprietar, din diferite ţări ale Uniunii Europene, în special Germania.

Astfel, ştiind că nu va achiziţiona autovehiculele promise, bărbatul i-a determinat pe păgubiţi să achite, fie în conturile bancare ale firmelor pe care le controla, fie în contul său personal, diferite sume de bani. După încasarea banilor, bărbatul din Salonta nu a făcut niciun demers pentru achiziţionarea autovehiculelor, aşa cum a lăsat să se înţeleagă iniţial, şi nici nu a restituit sumele încasate pentru acestea, provocându-le persoanelor vătămate o pagubă în sumă totală de 2.423.171 lei.

Facturi și documente de plată falsificate

Pentru a-i induce şi a-i menţine în eroare pe păgubiţi, bărbatul a falsificat facturi şi s-a folosit de documente de plată false, capturi de ecran sau fotografii cu conţinut înşelător, precizează anchetatorii.

Aceleaşi surse menţionează că, în acelaşi scop, în perioada iunie 2022 – octombrie 2023, bărbatul a modificat, fără drept, conţinutul unor documente în format electronic (facturi, ordine de plată şi confirmare de transfer bancar), creând astfel documente noi al căror conţinut nu corespundea cu realitatea şi săvârşind în acest fel fals informatic în formă continuată.

În luna februarie a anului 2022, acelaşi inculpat, în calitate de administrator al unei societăţi, inculpată în cauză, în numele şi în interesul căreia l-a indus în eroare pe administratorul unei societăţi pe care l-a convins să îi predea un cap tractor marca Mercedes-Benz aparţinând societăţii sale cu promisiunea că îi va achita, în tranşe, contravaloarea acestuia, respectiv suma de 199.808 lei. Cu toate că autovehiculul i-a fost predat, societatea inculpatului a achitat doar 48.000 de lei din valoarea acestuia, după care a mai predat o platformă de transport autovehicule în valoare de 78.000 lei, arată anchetatorii.

Deşi reprezentantul persoanei vătămate i-a solicitat în nenumărate rânduri bărbatului din Salonta ca societatea sa să achite şi restul de bani, acesta nu s-a conformat, invocând diferite pretexte pentru care firma nu poate face plata, cauzând astfel persoanei vătămate un prejudiciu de 104.500 lei.

Potrivit sursei citate, pentru recuperarea prejudiciului societăţilor de asigurări, au fost instituite măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile şi imobile, precum şi poprirea sumelor de bani deţinute în conturilor bancare ale inculpaţilor, până la concurenţa întregului prejudiciu.

Bărbatul din Salonta a fost cercetat în stare de arest preventiv pentru o perioadă de 90 de zile, în prezent fiind sub control judiciar.

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijinul lucrătorilor de poliţie din cadrul IPJ Bihor – Serviciul de Investigare a Infracţiunilor Economice.

