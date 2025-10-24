Bihorean trimis în judecată după ce a înșelat oameni cu aproape 2,5 milioane lei. Le promitea mașini din străinătate

Stiri actuale
24-10-2025 | 16:16
vanzare masina second-hand
Shutterstock

Un bărbat de 31 de ani, din Salonta, judeţul Bihor, a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, înşelăciune şi fals informatic, toate în formă continuată.

autor
Mihaela Ivăncică

Potrivit anchetatorilor, bărbatul, aflat în prezent sub control judiciar după ce trei luni a fost în arest preventiv, este acuzat că a înşelat mai multe persoane şi societăţi comerciale promiţându-le că, dacă vor achita în avans contravaloarea maşinilor pe care şi le doresc, cu banii respectivi le va cumpăra direct de la proprietar din diferite ţări europene, în special Germania.

Potrivit Ministerului Public, bărbatul de 31 de ani a indus în eroare, repetat şi sistematic, în perioada iunie 2022 – februarie 2025, în calitate de reprezentant al unor firme, mai multe persoane şi societăţi comerciale cărora le-a promis că, dacă îi vor achita în avans contravaloarea autovehiculului pe care şi-l doresc, va folosi acea sumă pentru a-l achiziţiona de la proprietar, din diferite ţări ale Uniunii Europene, în special Germania.

Astfel, ştiind că nu va achiziţiona autovehiculele promise, bărbatul i-a determinat pe păgubiţi să achite, fie în conturile bancare ale firmelor pe care le controla, fie în contul său personal, diferite sume de bani. După încasarea banilor, bărbatul din Salonta nu a făcut niciun demers pentru achiziţionarea autovehiculelor, aşa cum a lăsat să se înţeleagă iniţial, şi nici nu a restituit sumele încasate pentru acestea, provocându-le persoanelor vătămate o pagubă în sumă totală de 2.423.171 lei.

Facturi și documente de plată falsificate

Pentru a-i induce şi a-i menţine în eroare pe păgubiţi, bărbatul a falsificat facturi şi s-a folosit de documente de plată false, capturi de ecran sau fotografii cu conţinut înşelător, precizează anchetatorii.

Citește și
frauda card bancar
Nouă înşelăciune pe WhatsApp şi Telegram. Victimele sunt ”ademenite” cu promisiuni de câștiguri garantate

Aceleaşi surse menţionează că, în acelaşi scop, în perioada iunie 2022 – octombrie 2023, bărbatul a modificat, fără drept, conţinutul unor documente în format electronic (facturi, ordine de plată şi confirmare de transfer bancar), creând astfel documente noi al căror conţinut nu corespundea cu realitatea şi săvârşind în acest fel fals informatic în formă continuată.

În luna februarie a anului 2022, acelaşi inculpat, în calitate de administrator al unei societăţi, inculpată în cauză, în numele şi în interesul căreia l-a indus în eroare pe administratorul unei societăţi pe care l-a convins să îi predea un cap tractor marca Mercedes-Benz aparţinând societăţii sale cu promisiunea că îi va achita, în tranşe, contravaloarea acestuia, respectiv suma de 199.808 lei. Cu toate că autovehiculul i-a fost predat, societatea inculpatului a achitat doar 48.000 de lei din valoarea acestuia, după care a mai predat o platformă de transport autovehicule în valoare de 78.000 lei, arată anchetatorii.

Deşi reprezentantul persoanei vătămate i-a solicitat în nenumărate rânduri bărbatului din Salonta ca societatea sa să achite şi restul de bani, acesta nu s-a conformat, invocând diferite pretexte pentru care firma nu poate face plata, cauzând astfel persoanei vătămate un prejudiciu de 104.500 lei.

Potrivit sursei citate, pentru recuperarea prejudiciului societăţilor de asigurări, au fost instituite măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile şi imobile, precum şi poprirea sumelor de bani deţinute în conturilor bancare ale inculpaţilor, până la concurenţa întregului prejudiciu.

Bărbatul din Salonta a fost cercetat în stare de arest preventiv pentru o perioadă de 90 de zile, în prezent fiind sub control judiciar.

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijinul lucrătorilor de poliţie din cadrul IPJ Bihor – Serviciul de Investigare a Infracţiunilor Economice.

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, bagă Distrigaz și restul furnizorilor în ședință. Nu e exclusă modificarea legii

Sursa: News.ro

Etichete: bihor, inselaciune,

Dată publicare: 24-10-2025 16:16

Articol recomandat de sport.ro
"Cel mai slab de pe teren!" Gazzetta dello Sport, fără dubii după FCSB - Bologna
"Cel mai slab de pe teren!" Gazzetta dello Sport, fără dubii după FCSB - Bologna
Citește și...
Percheziţii în trei județe din țară într-un dosar de înşelăciune şi fals în declaraţii. Prejudiciu de peste un milion de lei
Stiri actuale
Percheziţii în trei județe din țară într-un dosar de înşelăciune şi fals în declaraţii. Prejudiciu de peste un milion de lei

Poliţiştii şi procurorii au efectuat, miercuri, zece percheziţii în judeţele Gorj, Mehedinţi şi Prahova, la persoane suspectate de înşelăciune şi fals în declaraţii. Patru persoane urmează să fie duse la audieri.

Nouă înşelăciune pe WhatsApp şi Telegram. Victimele sunt ”ademenite” cu promisiuni de câștiguri garantate
Stiri actuale
Nouă înşelăciune pe WhatsApp şi Telegram. Victimele sunt ”ademenite” cu promisiuni de câștiguri garantate

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) avertizează cu privire la o schemă complexă de înşelăciune, desfăşurată prin intermediul aplicaţiilor de mesagerie WhatsApp şi Telegram, precum şi prin alte platforme sociale.

 

Înșelăciune pe internet de peste 100.000 de euro cu vânzări fictive de mașini. Trei persoane conduse la audieri
Stiri actuale
Înșelăciune pe internet de peste 100.000 de euro cu vânzări fictive de mașini. Trei persoane conduse la audieri

Trei persoane au fost depistate şi conduse la audieri în urma unor percheziţii efectuate într-un dosar de înşelăciune, în care a fost cauzat un prejudiciu, prin anunţuri de vânzare fictivă a unor autoturisme, estimat la peste 535.000 de lei.

Italia amendează Shein pentru promisiuni ecologice false. Reacția retailerului online după ce a fost acuzat de înșelăciune
Stiri externe
Italia amendează Shein pentru promisiuni ecologice false. Reacția retailerului online după ce a fost acuzat de înșelăciune

Agenția italiană antitrust a amendat platforma chineză online Shein cu 1 milion de euro, pentru afirmații ecologice înșelătoare.

Trei bărbați, reținuți pentru înșelăciune prin metoda „Accidentul”. Victima, o femeie de 85 de ani
Stiri actuale
Trei bărbați, reținuți pentru înșelăciune prin metoda „Accidentul”. Victima, o femeie de 85 de ani

Trei bărbaţi au fost reţinuţi de poliţiştii din Dorohoi, după ce au înşelat o femeie prin metoda "Accidentul", au anunţat, sâmbătă, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani.

Recomandări
Prefectul Capitalei: Sunt asociații de bloc care au afișat „Nu sunați la Distrigaz!”, de teama că rămân fără gaze cu zilele
Stiri actuale
Prefectul Capitalei: Sunt asociații de bloc care au afișat „Nu sunați la Distrigaz!”, de teama că rămân fără gaze cu zilele

După explozia de la blocul din Rahova a crescut numărul apelurilor la 112 privind scurgeri de gaz în imobile din București, spune prefectul Capitalei, Andrei Nistor.

Grindeanu promite că face în Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, decât cea pe care a aprobat-o în coaliție
Stiri Politice
Grindeanu promite că face în Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, decât cea pe care a aprobat-o în coaliție

Sorin Grindeanu a anunțat, joi, că a avut un „dialog constructiv” la Parlament cu reprezentanții principalelor instituții din justiție, pe tema pensiilor magistraților.

Cum arată Tezaurul României de la Moscova, pe care Rusia nu vrea să îl returneze. Documente publicate de BNR. FOTO
Stiri actuale
Cum arată Tezaurul României de la Moscova, pe care Rusia nu vrea să îl returneze. Documente publicate de BNR. FOTO

Banca Naţională a României lansează o nouă secţiune pe site-ul instituţiei despre istoricul Tezaurului evacuat la Moscova în perioada 1916 - 1917 şi eforturile de repatriere a acestuia.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 24 Octombrie 2025

47:51

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Octombrie 2025

01:23:57

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
23 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
iBani
iBani - 23 Octombrie 2025

14:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28