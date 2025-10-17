Filmul crimei din București, unde o femeie a fost ucisă de fiica ei de 15 ani și de iubitul fetei. Cum au înscenat totul

A fost reținut bărbatul de 20 de ani din Capitală care, împreună cu iubita lui de 15 ani, ar fi omorât-o pe mama adoptivă a adolescentei. Cei doi ar fi plănuit în amănunt crima. Suspectul a mărturisit joi noapte ce a făcut.

Trupul femeii de 58 de ani a fost găsit îngropat în pădurea Pantelimon.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Femeia era căutată de polițiști de câteva zile după ce o rudă a anunțat dispariția ei. Polițiștii au început investigațiile. Au mers la apartamentul unde aceasta locuia și au stat de vorbă cu fiica adoptivă, ultima persoană care ar fi văzut-o în viață. Ce le-a povestit tânăra ar fi trezit suspiciunile anchetatorilor.

Joi, Parchetul a transmis un comunicat prin care anunța că este posibil ca femeia să nu mai fie în viață. Pe seară, suspiciunea a devenit certitudine.

Polițiștii au ajuns în pădurea Pantelimon unde au găsit cadavrul femeii, îngropat superficial.

Legiștii au stabilit că victima a fost înjunghiată mortal.

Fiica adoptivă a femeii și iubitul adolescentei, un tânăr de 20 de ani, au fost audiați și, în cele din urmă, bărbatul a recunoscut crima, potrivit avocatei sale.

Popescu Georgeta, avocată: „Poziția procesuală a fost una de recunoaștere și regret.”

Potrivit unor surse din anturajul victimei, relația dintre mamă și fiica adoptivă ar fi fost una tensionată. Adolescenta ar fi fost influențată de relația cu iubitul ei, cu care femeia nu ar fi fost de acord.

Cuplul ar fi pus la cale crima. Cei doi ar fi încercat să o ucidă cu pastile, dar pentru că nu au reușit, bărbatul ar fi înjunghiat-o mortal.

Victima a rămas în apartament mai multe zile, timp în care suspecții ar fi plănuit cum să ascundă crima. Au înscenat și trimiterea unor mesaje pe telefon ca să pară că femeia este încă în viață.

Apoi, au dus trupul în pădure și l-au îngropat. Amândoi sunt reținuți și au fost puși sub acuzare pentru omor calificat.

”În timp ce se afla împreună cu minora la locuinţa acesteia din municipiul Bucureşti, sector 4, unde minora locuia împreună cu mama sa, inculpatul a exercitat asupra mamei minorei acte repetate de violenţă fizică, lovind-o cu obiecte dure, sufocând-o cu o pernă şi aplicându-i o lovitură de cuţit în zona gâtului, provocând decesul acesteia”, informează, vineri, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

