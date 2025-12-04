Un cuplu din Germania și-a decorat casa cu 621 de brazi de Crăciun. Și-au bătut propriul record. FOTO

Un cuplu din Germania deține oficial recordul mondial pentru că au reușit să decoreze 621 de brazi spectaculoși sub același acoperiș.

În casa lui Susanne și Thomas Jeromin fiecare cameră strălucește de luminițe și energie festivă, de la sufrageria plină cu brazi înalți, până la biroul care pare o peșteră de iarnă magică. Chiar și bucătăria sclipeste, cu brazi așezați lângă mașina de spălat și beteală înfășurată cu grijă în jurul mânerelor dulapurilor, scrie Daily Mail.

Dormitorul nu rămâne mai prejos, cu grupuri de brazi care ajung până la tavan, mândri lângă pat și în jurul televizorului.

În micile spații rămase între brazi, cuplul a așezat bastoane de bomboane gigantice, cascade de globuri și suficiente figurine festive încât Moș Crăciun să fie gelos.

În 2021, aveau 444 de brazi de Crăciun în casa lor, doi ani mai târziu au ajuns la 555 de brazi, iar anul trecut au avut 600 de brazi. Cuplul a folosit peste 125.000 de decorațiuni de Crăciun și mai mult de 50.000 de luminițe.

A merge prin casa lor nu e doar un tur, ci o adevărată expediție festivă printr-o pădure plină de sclipici.

