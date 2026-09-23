„Ninsoare abundentă pe Transfăgărăşan! Am intervenit cu două utilaje şi peste 5 tone de sare pentru curăţarea carosabilului dar, în continuare se circulă în condiţii de iarnă, mai ales în zona alpină, la Bâlea Lac”, anunţă, miercuri dimineaţă, DRDP Braşov, preluat de News.ro.

Având în vedere că vremea va rămâne la fel şi în următoarele zile, drumarii recomandă şoferilor care vor să parcurgă Transfăgărăşanul să se informeze asupra condiţiilor de trafic şi să nu plece la drum dacă nu sunt pregătiţi să conducă în condiţii de iarnă.

Şi cu o zi înainte a nins în zonă, dar nu a fost nevoie de intervenţia utilajelor.