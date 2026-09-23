Va fi o perioadă dezechilibrată pentru că avem planete retrograde. Patroana, Venus, va fi retrogradă din 3 octombrie până pe 14 noiembrie. Este o perioadă lungă în care absolut toți vom rescrie niște pagini din viața personală și profesională. Când ai zice că s-a încheiat v-a urma în prelungire Mercur retrograd.

Mercur este pentru început în Blanță. De pe 30 septembrie intră în zodia Scorpion și rămâne acolo pentru o bună perioadă de timp. Venus este în Scorpion.

Planetele își revin din retrogradare din 13-14 noiembrie. Aceste capitole care țin de Mercur, comunicare, drumuri, acte, școală, profesie, vacanțe și relații, vor fi bulversate. Este cazul și domeniilor care țin de Venus, care se ocupă de frumusețe, felul în care arătăm și ne îngrijim, de bijuterii și de bani.

Este favorabil, pentru că cel mai probabil este vorba de lucruri care nu au mers bine în ultima vreme. Pentru că Venus durează așa de mult în mișcare retrogradă, acesta este momentul în care este bine să fim mult mai atenți la lipsuri. Când planetele sunt retrograde trebuie să vedem ce nu e bine și unde trebuie intervenit.

Avem aceste două planete care nu sunt în zodiile în care ar trebui să fie, așa cum au fost luna trecută, în Fecioară.

Saturn este retrograd până pe 10 decembrie. Uranus este retrograd până în februarie 2027. Neptun este, de asemenea, retrograd până pe 12 decembrie. Cel care își revine cel mai repede din retrogradare este Pluton, care va fi de ajutor celor din Vărsător. Mișcarea sa retrogradă se încheie pe 16 octombrie.

Având acest grup de planete retrograde înseamnă că sunt lucruri pe care acum trebuie să le reparăm. Toți avem un program, dar când apare atenționare că nu am făcut ce trebuia, acum trebuie să reparăm, ca după aceea să ne vedem de plan. Până nu rezolvăm capitole vechi, restanțe, nu putem continua. Trebuie să reparăm pentru a face lucrurile așa cum ne dorim

Horoscop 23 septembrie – 23 octombrie 2026 – Balanță

Soarele și Mercur se află în Balanță la începutul perioadei, iar nativul se concentrează pe rezolvarea unor treburi legate de școală, deplasări și comunicare. Balanța încearcă să îi mulțumească pe toți, iar banii circulă.

Mercur și Soarele traversează zodia Balanței și vor ajunge în opoziție cu Neptun și Saturn. Lucrurile nu mai funcționează ca până acum, iar nativul s-a obișnuit cu o anumită situație. Este momentul pentru o schimbare și pentru reconsiderarea relației de cuplu, dar și a modului în care își petrece timpul liber. Balanța ar trebui să iasă mai des, să comunice mai mult și să aducă un plus de culoare în relație. Saturn poate înțepeni dinamica dintre parteneri și poate crea o anumită distanță, iar această situație nu ar trebui lăsată nerezolvată.

Balanța ar trebui să încerce să se reacomodeze cu partenerul de cuplu. Începând din octombrie, Venus intră în mișcare retrogradă în casa banilor. La început, planurile, afacerile și școala merg bine, însă, dintr-o dată, ceva nu mai iese așa cum își dorește nativul. Este nevoie de răbdare și de identificarea problemei. Balanța trebuie să descopere cauza dificultăților până pe 14 noiembrie, când Venus își reia mersul direct, pentru a putea reface fluxul financiar.

Pe plan sufletesc, nativul pare mai puțin deschis și mai cerebral. Balanța trebuie să găsească un echilibru între minte și inimă. În relația cu șefii pot apărea piedici din cauza opozițiilor astrale care se formează în această perioadă.

Un aspect important este că intervalul 23 septembrie – 23 octombrie este lipsit de eclipse. Este o perioadă în care se rescriu anumite capitole de viață, iar intensitatea evenimentelor poate face dificilă anticiparea lucrurilor care urmează.

Horoscop 23 septembrie – 23 octombrie 2026 – Scorpion

Este o perioadă de răscolire pentru Scorpion. La începutul intervalului, Venus va intra în mișcare retrogradă, până pe 14 noiembrie. Pe 30 septembrie, Mercur intră în Scorpion. Nativul pornește cu planuri mari și cu avântul necesar pentru a rezolva lucruri legate de școală, lucrări sau deplasări. Mercur poate reprezenta și copilul, astfel că Scorpionul ar putea avea nevoie să acorde mai multă grijă, atenție și timp copiilor.

Există și probleme care țin de sănătatea fizică, iar nativul nu mai poate neglija acest aspect. Odată identificate, problemele de sănătate se pot și rezolva. Până pe 13–14 noiembrie, lucrurile se pot pune în ordine. După această perioadă, Soarele va intra în Scorpion și îi va oferi energia necesară pentru a funcționa la capacitate bună.

Faptul că mai multe planete sunt retrograde arată că pot exista și alte situații de rezolvat în ceea ce privește serviciul. Partea bună este că Scorpionul are la dispoziție pârghii pe care le poate folosi, deoarece Jupiter, marele benefic, se află în casa succesului. Nativul își poate propune să rezolve o situație, să ajungă într-o poziție de conducere sau să devină un model pentru ceilalți. Se deschide o perioadă de negociere care se poate încheia cu o concluzie favorabilă pentru Scorpion.

Marte va intra în Leu, iar Scorpionul se poate hotărî brusc să aleagă o altă direcție, un alt departament sau chiar un alt loc de muncă. Apar oportunități, iar planetele retrograde pot readuce în prezent situații sau propuneri din trecut. Este posibil să revină o ofertă mai veche pentru o schimbare de job.

Scorpionul are numeroase șanse de a începe ceva nou. Influența lui Jupiter în casa succesului poate declanșa o reacție și îl poate determina pe nativ să facă o schimbare importantă.

Horoscop 23 septembrie – 23 octombrie 2026 – Săgetător

Săgetătorul are un Uranus în partea opusă, în Gemeni, care devine retrograd până prin februarie. Acest lucru arată că există anumite așteptări legate de ceva ce i s-a propus mai demult, însă nu sunt încă întrunite toate condițiile pentru ca lucrurile să se concretizeze. Nativul nu are toate cărțile în mână și nu își poate risca, deocamdată, locul.

Partea bună este că Jupiter rămâne principalul său aliat. Este planeta guvernatoare a Săgetătorului, „port-bonheurul” și bancherul zodiacului. Aflat în Leu, același semn de foc ca Săgetătorul, Jupiter îi oferă nativului capacitatea de a ținti exact acolo unde trebuie și de a-și urmări obiectivele.

Pe celălalt versant, în Berbec, Saturn și Neptun retrogradează împreună, ceea ce poate crea un anumit dezechilibru. Săgetătorul fie așteaptă momentul propice, fie își asumă un risc și poate descoperi oportunități extraordinare pe care să le folosească în avantajul său, astfel încât să ajungă, în cele din urmă, cu bine.

Totul depinde de cât curaj are nativul, iar Marte se află în zona sănătății, aducând și aici o perioadă de răscolire. În casa sănătății se află, pe rând, Venus și Mercur retrograde, astfel că Săgetătorul trebuie să acorde mai multă atenție propriei stări și să aibă grijă de el. Dacă este atent la ceea ce se întâmplă cu organismul său, lucrurile se pot menține într-o direcție bună.

În plan sentimental, lucrurile par să aibă mai puțină energie. Săgetătorul are însă răbdare și găsește rapid alte preocupări. Se poate refugia în muncă, unde își folosește resursele interioare și descoperă soluții pe care nu le vedea inițial. Treptat, lucrurile se așază, iar nativul își poate vedea de celelalte obiective.

Săgetătorul nu se cramponează de ceea ce nu a funcționat și nu insistă să obțină cu orice preț un anumit rezultat, fie că este vorba despre o căsătorie, fie despre o plecare în străinătate. De altfel, Jupiter se află în casa străinătății și îi poate oferi astfel de oportunități. Totuși, alte planete retrograde îl obligă să repare anumite lucruri acasă înainte de a merge mai departe. Perioada se poate încheia într-o notă bună pentru nativ.

Horoscop 23 septembrie – 23 octombrie 2026 – Capricorn

Capricornul are, la începutul perioadei, Marte în partea opusă, care poate tulbura puțin apele. Ulterior, nativul trebuie să acorde o atenție deosebită sănătății, mai ales după ce Marte intră în Leu. În această zonă trebuie rezolvate mai întâi lucruri legate de sănătate, dar și acte, investiții și alte aspecte importante. Este un volum mare de situații care îi captează interesul, iar Capricornul trebuie să aibă abilitatea de a se strecura printre ele și de a gestiona cu grijă situațiile complicate.

Saturn, planeta care îl guvernează, este retrograd într-o casă care are legătură atât cu locuința, cât și cu moștenirile, familia și alte aspecte care țin de neam. Sunt multe persoane și situații de care nativul trebuie să țină cont și să se ocupe.

În Balanță se află Soarele, Venus și Mercur, iar Capricornul ar putea face câțiva pași înainte. Este însă foarte precaut, pentru că nu vrea să își riște finanțele. Trebuie să știe foarte bine cu cine se asociază și nu este dispus să renunțe la un contract în favoarea altuia. Există anumite riscuri, inclusiv posibilitatea de a pierde bani sau de a i se promite o sumă pe care, în cele din urmă, să nu o primească, mai ales că Marte poate aduce situații imprevizibile.

Și Saturn se opune, iar planeta care guvernează Capricornul se află în cuadratură cu zodia Capricornului. Neptun este și el alături de Saturn, iar împreună formează aspecte dificile cu Soarele din Capricorn. Nativul a trecut însă prin multe astfel de încercări și știe să aibă mai multă răbdare. Fie găsește o soluție, fie așteaptă să treacă perioada în care Saturn, Soarele și Neptun formează aceste aspecte tensionate. În cele din urmă, lucrurile se pot așeza în favoarea lui tocmai pentru că a avut răbdare.

Capricornul trebuie să fie atent și la sănătate, dar și la relația cu prietenii. Este important să vadă ce păstrează în jurul său și ce trebuie să lase deoparte. Oamenii se pot răzgândi, pot deveni preocupați de alte lucruri sau pot intra într-o altă relație, iar nativul se poate simți, în anumite situații, trădat.

Horoscop 23 septembrie – 23 octombrie 2026 – Vărsător

Pentru Vărsător, perioada următoare poate aduce o îmbunătățire a situației, mai ales după ce Pluto își va încheia mișcarea retrogradă, pe 16 octombrie.

La început, Mercur se află în Balanță și creează un echilibru între Gemeni, Balanță și Vărsător. Ulterior, Mercur se mută în Scorpion și începe să caute soluții pentru nativ. Vărsătorul și-a propus, probabil, să înceapă un proiect sau să se lanseze într-o nouă aventură profesională, însă acest lucru nu a fost posibil din cauza retrogradării lui Pluto. Poate exista și o pasiune pe care nativul nu a putut să o exploreze, fiind prins cu alte restanțe și lucruri pe care trebuia să le rezolve pentru a ajunge la zi.

Pe măsură ce această zonă a Vărsătorului se luminează, apar posibilități pentru ca nativul să pornească pe un alt drum, să își cultive anumite talente și să construiască ceva care poate avea continuitate pe termen lung. Poate fi vorba despre o cercetare care să devină un fel de aventură spirituală.

Pentru Vărsător, această perioadă poate reprezenta o transformare, o trecere de la material la spiritual. Nativul poate descoperi un alt domeniu de studiu, o altă meserie sau chiar poate lua în calcul schimbarea țării și experiențe noi, care să contribuie la dezvoltarea sa interioară.

Pentru că mai multe planete sunt retrograde, mai există lucruri de pus la punct, iar Vărsătorul trebuie să acorde atenție și familiei. În principiu, însă, Jupiter se află în zodia opusă, în Leu, și îi poate aduce sprijin din partea unor oameni importanți, inclusiv în situații delicate. Astfel, nativul se poate alege cu ceva foarte bun.

Pentru Vărsător, ca și pentru celelalte zodii, este nevoie de răbdare pentru ca lucrurile pe care și le dorește să se întâmple. Tocmai pentru că există atât de multe planete retrograde, nativul ar trebui să își asculte mai mult intuiția. Uneori, poate face alegeri cu mintea, însă perioada îl îndeamnă să țină cont și de ceea ce simte.

Cu atât de multe influențe astrale, lucrurile sunt complexe și nu totul poate fi înțeles sau sintetizat imediat. De aceea, intuiția poate deveni un reper important pentru Vărsător în această perioadă.

Horoscop 23 septembrie – 23 octombrie 2026 – Pești

Pentru Pești, lucrurile se află pe un făgaș care ar trebui să îi redirecționeze către ceea ce își doresc. Pot apărea situații legate de serviciu care să le aducă satisfacții. Este posibil să urmeze o perioadă cu mult mai multă muncă, însă satisfacțiile vor apărea în timp, deoarece nativul așteaptă să fie răsplătit pentru efortul depus.

În casa banilor se află însă Saturn și Neptun retrograde, ceea ce poate aduce anumite dezechilibre financiare. Peștii pot primi bani din urmă, în urma unor recalculări sau a unor restituiri, dar, pe de altă parte, salariul poate întârzia din diverse motive. Nativul se poate gândi și la un concediu, poate avea nevoie de timp pentru studiu și poate opta pentru concediu fără plată, situație care ar afecta din nou veniturile. În cazul unei femei, poate fi vorba și despre concediul de maternitate, care poate aduce modificări ale veniturilor. Sfera financiară este, așadar, oarecum dezechilibrată, însă situația se poate regla în timp, pe măsură ce planetele își reiau mersul direct.

În aceeași zonă care ține de bani, dar și de problemele de sănătate, apare o alternanță între Mercur și Venus, cu perioade în care una sau cealaltă, ori chiar ambele, sunt retrograde. Acest lucru poate aduce fluctuații atât în sfera financiară, cât și în cea a sănătății.

La început există un anumit echilibru și dorința de a face progrese la serviciu, deoarece Marte se află în Rac și formează aspecte favorabile cu Peștii. Ulterior însă, lucrurile se aglomerează și se succed într-un ritm care poate aduce mai multe bătăi de cap pentru nativ.

Horoscop 23 septembrie – 23 octombrie 2026 – Berbec

Pentru Berbec, perioada vine cu anumite complicații, deoarece Saturn și Neptun retrogradează împreună în propria zodie. Jupiter se află însă în Leu și aduce și momente favorabile. Astfel, nativul poate trece printr-un flux de situații schimbătoare, cu perioade în care lucrurile merg bine, urmate de momente mai complicate și apoi de noi reveniri.

Berbecul este obișnuit cu astfel de schimbări, însă chiar și el poate obosi. Marte, planeta care îl guvernează, intră în casa creativității și a dragostei. Influența favorabilă a lui Jupiter în această zonă poate aduce apariția unei persoane care să îl cucerească. Dacă nativul nu are pe nimeni în viața sa, se poate deschide posibilitatea unui început de relație.

Saturn aduce însă și amintiri din trecut și îl determină pe Berbec să își revizuiască anumite alegeri. Nativul poate ajunge să compare ceea ce a făcut până acum cu ceea ce ar trebui să facă de acum înainte. Unele lucruri care au funcționat în trecut nu mai dau aceleași rezultate, iar Berbecul este nevoit să încerce o altă abordare. Saturn îi oferă astfel motive de reflecție.

Perioada îl îndeamnă să se trezească și să nu rămână într-o stare de așteptare, sperând că lucrurile vor veni de la sine. Berbecul își folosește resursele și își construiește singur drumul către un destin mai bun, însă trebuie să aibă răbdare. Aceasta este una dintre lecțiile pe care Saturn încearcă să i le transmită.

Unii nativi vor învăța această lecție acum, în timp ce alții ar putea ajunge să repete aceleași situații în viitor. Planetele mici răscolesc anumite lucruri de detaliu, în timp ce planetele mari oferă o perspectivă de ansamblu asupra direcției în care ar trebui să meargă Berbecul. Iar nativul știe să își folosească resursele, astfel că, în cele din urmă, lucrurile se pot așeza.

Horoscop 23 septembrie – 23 octombrie 2026 – Taur

Pentru Taur, Venus și Mercur se află pe rând în Scorpion, în mișcare retrogradă. Mai întâi, Venus retrogradează în această zonă, ceea ce poate crea posibilitatea de a repara ceva pe plan sufletesc. Ulterior, Mercur va intra și el în mișcare retrogradă, iar nativul va trebui să rescrie sau să regândească anumite contracte.

La început poate apărea o propunere de contract, care poate fi legată de o colaborare sau de o asociere. Situația pare serioasă și promițătoare, însă ulterior Mercur devine retrograd, iar unul dintre cei implicați se poate răzgândi. Astfel, întreaga situație trebuie regândită. Tocmai pentru că planetele retrogradează, însă, este posibil să apară o soluție chiar mai bună.

Taurul nu ar trebui să se lase dezamăgit și nici să renunțe complet. Este mai bine să rămână în așteptare și să vadă ce altă variantă apare la orizont, pentru a o putea folosi în avantajul său. Nativul nu se grăbește de felul lui și este așezat, iar acest lucru îl poate ajuta să identifice momentul potrivit și varianta ideală. Instinctul Taurului funcționează foarte bine în această perioadă.

Există și anumite probleme de sănătate, întrucât Saturn și Neptun se află în zona asociată problemelor cronice. Taurul trebuie să fie mai receptiv la semnalele organismului și să nu ignore o durere sau un simptom doar pentru că pare să treacă repede. Este important să verifice ceea ce îl deranjează.

Jupiter se află în casa locuinței și poate aduce schimbări legate de casă. Nativul poate lua în calcul o schimbare a locuinței sau o reorganizare a spațiului în care trăiește. Poate fi vorba chiar și despre schimbări mai simple, precum înlocuirea mobilei, montarea unei centrale sau amenajarea locuinței. Pentru unii nativi poate exista inclusiv posibilitatea de a primi o casă prin moștenire. Va fi mult de muncă, însă lucrurile se pot așeza bine.

Horoscop 23 septembrie – 23 octombrie 2026 – Gemeni

Pentru Gemeni, Uranus a intrat în zodia lor și va retrograda până în februarie 2027. Este o planetă cu multă forță, care funcționează prin acumulare și poate aduce, după o perioadă de așteptare, o schimbare neașteptată. Poate apărea o situație cu totul surprinzătoare, precum o promovare sau un upgrade pe care nativul și l-a dorit, dar la care nu s-ar fi gândit.

Gemenii rămân într-o relație bună cu Jupiter, care se află într-o poziție favorabilă pentru ei. Chiar dacă Uranus retrogradează, nativul își poate păstra echilibrul și are anumite pârghii pe care se poate baza.

Marte va intra în Leu, într-o zonă de susținere pentru Gemeni, ceea ce poate aduce un plus de energie și o șansă de echilibrare. Nativul își poate găsi un alt loc de muncă, poate merge în altă parte pentru a lucra sau pentru a studia, poate solicita burse, poate începe colaborări și se poate gândi la proiecte noi.

Venus și Mercur, planeta care guvernează Gemenii, vor retrograda însă în Scorpion, zona asociată serviciului. Acolo sunt implicate și aspecte legate de școală și de muncă, iar planetele vor retrograda pe rând, apoi își vor relua mersul direct. După această perioadă pot apărea lucruri noi și bune, atât la serviciu, cât și la școală.

Până atunci, Gemenii trebuie să verifice în permanență ceea ce fac și să nu lase lucrurile neverificate. Perioada de retrogradare poate fi mai greu de gestionat, însă atenția la detalii îi poate ajuta să evite problemele.

Horoscop 23 septembrie – 23 octombrie 2026 – Rac

Pentru Rac, Jupiter se află în casa banilor, ceea ce poate aduce o perioadă mai bună din punct de vedere financiar. Marte, care a început perioada în zodia Racului, intră în zona banilor și poate aduce atât mai mult de lucru, cât și cheltuieli importante.

Aceste cheltuieli pot avea însă un scop bun, cum ar fi cumpărarea unei case sau realizarea unei investiții. Nativul poate apela inclusiv la un împrumut bancar, prin care poate obține o sumă importantă de bani, pe care ulterior o va achita în rate.

Jupiter poate contribui la creșterea veniturilor și îi poate ajuta pe cei din Rac să obțină un salariu mai bun sau un surplus financiar. Dacă o mărire de salariu nu este posibilă, nativul poate lua în calcul schimbarea locului de muncă, iar noul serviciu îi poate aduce venituri mai mari. Jupiter rămâne în casa banilor până în iulie anul viitor, astfel că această influență se menține o perioadă îndelungată.

Marte va rămâne în casa banilor până pe 25 noiembrie și îl poate determina pe Rac să cheltuiască sume importante. Banii pot fi folosiți însă pentru o casă nouă sau pentru o altă investiție importantă.

Ulterior, Venus și Mercur vor ajunge în zona asociată locuinței, iar Mercur se află inițial în Balanță, ceea ce poate favoriza repararea sau îmbunătățirea unor lucruri din casă. Familia poate lua decizii importante legate de locuință: cumpărarea unei alte case, extinderea spațiului, construirea unei anexe, a unui etaj sau a unui garaj.

Racul trebuie să analizeze cu atenție situația banilor familiei, iar deciziile importante ar trebui discutate împreună cu ceilalți membri ai familiei. Ulterior, apar și schimbări legate de familie, iar unele dintre acestea pot avea legătură cu apariția unui copil. În acest caz, nevoia de mai mult spațiu poate determina schimbarea locuinței sau reorganizarea casei.

Este, așadar, o perioadă cu multe lucruri de făcut, iar pentru Rac acestea presupun multă muncă și implicare.

Horoscop 23 septembrie – 23 octombrie 2026 – Leu

Pentru Leu, perioada este una destul de bună, deoarece Jupiter se află în zodia lor și le oferă energie și susținere. Jupiter este o planetă de foc într-un semn de foc și lucrează pentru ca nativii să strălucească pe toate planurile.

Marte intră și el în această zonă și poate aduce un plus de impulsivitate. În același timp, îi poate determina pe Lei să facă acele lucruri pe care și le-au dorit mai demult și pe care acum au șansa să le realizeze. Alte aspecte trebuie însă să mai aștepte, deoarece anumite planete sunt retrograde.

Leul primea până acum sprijin din Berbec, de la Saturn, care îi oferea stabilitate, dar și de la Neptun. Acum, nativul rămâne mai mult cu Jupiter, fără aceeași plasă de siguranță. Totuși, Leul trebuie să se descurce cu resursele pe care le are, iar acestea sunt importante. Nativul este puternic, are suficientă energie și poate face față situațiilor care apar.

Lucrurile rămân promițătoare pentru Lei, chiar dacă Mercur și Venus vor retrograda în Scorpion, ceea ce poate afecta temporar energia și puterea nativului. Influența acestora este însă temporară, iar Jupiter este mult mai puternic decât cele două planete luate împreună. Perioada rămâne, astfel, una favorabilă pentru Leu.

Horoscop 23 septembrie – 23 octombrie 2026 – Fecioară

Fecioara este ajutată într-o anumită măsură, dar, în același timp, este lăsată să se descurce singură. Soarele, Mercur și Venus au trecut, pe rând, prin această zonă și i-au oferit nativului energie. Acum însă apar situații care îi atrag atenția asupra unor lucruri rămase nerezolvate.

Fecioara poate constata că anumite documente nu au fost puse la punct sau că trebuie să pregătească referate, notificări ori proiecte care țin de comunicare. Toate acestea pot presupune și cheltuieli. La început, Mercur, planeta care guvernează Fecioara, intră în casa banilor și poate aduce venituri, însă ulterior banii încep să se ducă pe lucruri pe care nativul nu le-a luat în calcul.

Fecioara va trebui să se reorganizeze, inclusiv în ceea ce privește școala. Pentru unii nativi, poate fi nevoie să aloce bani pentru cursurile speciale ale copiilor. Pentru alții, pot apărea taxe școlare sau alte cheltuieli legate de educație. Sunt situații care consumă atât bani, cât și foarte multă energie.

Fecioara poate avea o memorie foarte bună și este obișnuită să se bazeze pe capacitatea sa intelectuală, însă Mercur retrograd poate face ca lucrurile să nu mai funcționeze la fel de ușor. Nativul trebuie să își dozeze mai bine efortul și să se odihnească suficient pentru a putea face față solicitărilor intelectuale.

Pot apărea și mai multe drumuri, deoarece Fecioara trebuie să rezolve atât probleme legate de serviciu, cât și de școală. Unele dintre aceste situații pot presupune deplasări în alt oraș sau chiar în altă țară. Chiar dacă perioada este aglomerată, nativul se poate descurca bine, iar lucrurile se vor liniști treptat.

Fecioara trebuie să fie atentă și la sănătate, deoarece planetele se află în zodia de dinainte, în zona asociată problemelor cronice. Este important ca nativul să nu ignore semnalele organismului și să acorde mai multă atenție stării sale generale.