Marian Andrei: „Vorbim despre roboți, că n-am mai vorbit de ceva timp despre ei și între timp au mai evoluat. Deja pot face lucruri mult mai interesante, mult mai repede și mult mai bine în anumite situații decât puteau să facă acum câteva luni, un anume model apare tot mai mult în media, se numește „Iron” și poate să iasă de pe linia de producție sută la sută funcțional. Este unul din roboții care reușesc cel mai bine să imite mișcările omului, dar deocamdată nu are altă utilitate decât să adune multe vizionări, probabil pe măsură ce reușesc să-l antreneze să facă lucruri pe care le fac oamenii atunci o să-l vedem și pe el la treabă, prin fabrici. Această companie produce și mașini, însă nu am văzut alte demonstrații decât acestea de interacțiune aproape umană, când poate să vorbească cu cei din jurul lui.”

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