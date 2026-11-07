Nouă duete au încântat publicul, iar în urma unor prestații uimitoare, 11 concurenți și-au asigurat locul în etapa următoare. Competiția devine tot mai intensă, iar miza crește cu fiecare etapă!

Emisiunea a fost lider de audiență aseară, în intervalul 20:28 – 23:39, în rândul publicului național, activ cu relevanță comercială, cu vârsta cuprinsă între 20 și 60 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD. Vocea României a înregistrat 7.3 puncte de rating și 24.2% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 6.0 puncte de rating și 20.0% share. În rândul publicului Național 4+, în același interval orar, emisiunea a înregistrat 7.1 puncte de rating și 20.9% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 5.4 puncte de rating și 16.0% share.

Echipa Theo & Horia a deschis etapa Confruntărilor cu un cuplu format din Daria Cucu și Ion Donciu, iar în urma prestației, antrenorii continuă competiția cu Ion Donciu. Tot din echipa Theo & Horia au făcut parte Dragoș Udilă (UDDI) și Tudor Gavrilă. Cei doi au urcat pe scenă hotărâți să-și demonstreze talentul și să-i convingă pe antrenori că merită să meargă mai departe. După un moment care i-a pus în dificultate pe antrenori, alegerea finală a fost Tudor Gavrilă. În ultimul duel de aseară al echipei Theo & Horia s-au confruntat Claudia Bouleanu și Alexandra & Cristina. Confruntarea s-a încheiat cu o veste bună pentru toate concurentele: Claudia Bouleanu și-a păstrat locul în competiție, iar Alexandra & Cristina au fost salvate de Irina Rimes.

Nici echipa lui Smiley nu a dus lipsă de momente spectaculoase. Marius Georgescu și Ioana State au urcat pe scenă, urmați de Elisa Popovici și Daria Peltea. În urma deciziilor luate, Smiley a ales să meargă mai departe cu Marius Georgescu și Elisa Popovici. Daria Peltea a primit însă o nouă șansă în competiție după ce a fost salvată de Theo & Horia.

Și Tudor a avut de făcut alegeri dificile în propria echipă. Francoise Manuel și Eduard Cotoară au fost primii care s-au confruntat pe scenă, iar apoi a venit rândul lui Bogdan Mișcoci și al Biancăi Dan să-și demonstreze calitățile vocale. După ce a urmărit prestațiile celor patru concurenți, Tudor a decis să continue drumul spre etapa KO alături de Francoise Manuel și Bogdan Mișcoci.

Pe scenă au urcat și concurenți din echipa Irinei Rimes, cu două confruntări pline de emoție. Mina Blue și YXNG au deschis seria duelurilor, urmați de Maya Giotea și Alina Nădrag. Toți au urcat pe scenă cu dorința de a impresiona și de a-și câștiga locul în competiție, iar deciziile Irinei au fost următoarele: Mina Blue și Maya Giotea sunt cele care merg mai departe în lupta pentru trofeul Vocea României.

Nu ratați vinerea viitoare, de la 20:30, o nouă ediție din etapa Confruntărilor. Emisiunea Vocea României poate fi urmărită, în avans, pe VOYO.