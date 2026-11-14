Vocile au impresionat, strategiile s-au pus în mișcare, iar lupta pentru concurenții preferați a devenit tot mai intensă.

Emisiunea a fost lider de audiență aseară, în intervalul 20:28 – 23:43, în rândul publicului național, activ cu relevanță comercială, cu vârsta cuprinsă între 20 și 60 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD.

Vocea României a înregistrat 6.8 puncte de rating și 22.4% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 6.6 puncte de rating și 21.7% share. În rândul publicului Național 4+, în același interval orar, emisiunea a înregistrat 6.6 puncte de rating și 19.8% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 5.6 puncte de rating și 17.0% share.

Echipa lui Theo & Horia a deschis seara cu duetul dintre Luca Mastacan și Giulia Haidău. După un moment care i-a impresionat pe antrenori, alegerea a fost Luca Mastacan.

Lupta nu s-a încheiat aici: Smiley și Tudor au intrat pentru prima dată în acest sezon al Confruntărilor într-o competiție directă pentru un concurent - Giulia Haidău - în final aceasta a ales să continue în echipa Tudor.

Tot din echipa Theo & Horia au urcat pe scenă și Teodora Sava și Briana Văduva. Teodora Sava a fost alegerea echipei Theo & Horia, iar Briana Văduva intră în etapa KO în echipa lui Smiley.

În echipa Irinei, Confruntările au adus trei dueluri intense: Andreea Dincă și Raluca Oaida, iar Irina a decis că Raluca Oaida merită să continue; Georgiana Munteanu și Corina Sucarov, iar antrenoarea a decis că merge în etapa următoare a competiției cu Georgiana Munteanu. Ultimul duet al echipei Irina a fost cel dintre Lizuca Bîgu și Horia Neșcu, iar Irina a ales-o pe Lizuca Bîgu pentru KO.

Nici din echipa lui Smiley emoțiile nu au lipsit. Primul duel al echipei a avut loc între Cătălina Mihai și Lavinia Pisăliță, iar al doilea între Youssef Zaki și Andra Ghiță. Seria a continuat cu Dafina Bușu și Ștefan Munteanu. Smiley continuă competiția cu Cătălina Mihai, Youssef Zaki și Ștefan Munteanu. Pentru Andra Ghiță parcursul în echipa Smiley s-a încheiat, dar a primit o nouă șansă în competiție după ce a fost salvată de Irina.

Și echipa lui Tudor Chirilă a avut două confruntări importante. În primul duet, Pantaleo Tritto s-a confruntat cu Rebecca Oatu, iar în cel de-al doilea, Daria Bostan a urcat pe scenă alături de Rebecca Zaharia. În următoarea etapă a show-ului merg Pantaleo Tritto și Rebecca Zaharia.

Nu ratați vinerea viitoare, de la 20:30, o nouă ediție din etapa Confruntărilor. Emisiunea Vocea României poate fi urmărită, în avans, pe VOYO.