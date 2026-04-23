Ținute îndrăznețe la premiera filmului „Diavolul se îmbracă în Prada 2”. Vedeta care a lipsit de pe covorul roșu | FOTO

Simone Ashley, din serialul „Bridgerton”, a adus un plus de glamour pe covorul roșu într-o rochie vintage din satin roz aprins, din colecția Resort 1984 a lui Thierry Mugler. Actrița, în vârstă de 31 de ani, o interpretează pe Amari, noua asistentă a Mirandei Priestly, în viitorul film.

Actrița, în vârstă de 28 de ani, urma să apară într-o scenă de trei minute, în care personajul interpretat de Emily Blunt, Emily Charlton, o ajuta să se îmbrace, însă scena a fost eliminată deoarece „nu se potrivea din punct de vedere structural”.

Cu toate acestea, Sydney Sweeney a lipsit în mod evident, după ce scenele sale au fost eliminate în urma unei serii de controverse.

Continuarea filmului din 2006 se mândrește cu o distribuție de excepție, numeroase vedete făcând apariții speciale în acest film despre lumea modei, scrie Daily Mail.

Amelia Dimoldenberg, în vârstă de 32 de ani, creatoarea serialului „Chicken Shop Date”, joacă și ea un rol în film. Vedeta de televiziune a făcut senzație într-o rochie aurie spectaculoasă.

Icoana modei, Donatella Versace, al cărei nume a fost menționat de mai multe ori în filmul original, a însoțit-o pe protagonista Anne Hathaway pe covorul roșu.

Donatella, în vârstă de 70 de ani, a arătat elegantă într-o rochie neagră lungă până la podea, cu umerii goi. Designerul a fost fotografiat în timp ce filma scene la Milano în octombrie anul trecut, alături de Anne, care și-a reluat rolul de Andrea Sachs.

Comediantul Caleb Hearon, care joacă rolul lui Charlie, al doilea asistent al Mirandei Priestly, a fost de asemenea prezent.

Modelul și vedeta TikTok Calum Harper își va face debutul actoricesc în film și a pășit, de asemenea, pe covorul roșu.

Între timp, Sydney nu a fost prezentă. S-a raportat anterior că scena ei nu mai apare în versiunea finală, dar s-a afirmat că „echipa care lucrează la film a fost recunoscătoare pentru participarea ei, ceea ce a făcut ca decizia de a elimina scena să fie una dificilă”.

Sinopsisul continuării filmului original din 2006 sună astfel: „Pe măsură ce Miranda Priestly se apropie de pensionare, ea se reunește cu Andy Sachs pentru a o înfrunta pe fosta sa asistentă devenită rivală: Emily Charlton.”

În film, Anne se reunește cu Meryl, Emily și Stanley Tucci, în timp ce grupul se aruncă din nou în lumea acerbă a modei de lux – dar de data aceasta cu o notă modernă.

Primele indicii din scenariu sugerează că Miranda Priestly se confruntă cu declinul presei scrise tradiționale, în timp ce se luptă cu Emily Blunt, devenită acum o directoare influentă care controlează fonduri publicitare esențiale.

Continuarea va introduce, de asemenea, o serie de fețe noi, printre care Justin Theroux, Kenneth Branagh și Lucy Liu.

Filmările au avut loc în New York și Milano, iar imaginile din culise au stârnit deja entuziasmul fanilor.

Filmul original „Diavolul se îmbracă în Prada” nu a fost doar un succes de box-office – s-a impus ca un reper cultural, transformând-o pe Miranda Priestly, interpretată de Streep, într-un personaj iconic instantaneu și inspirând o generație de iubitori de modă să șoptească: „Asta e tot.”

Primele reacții la „Diavolul se îmbracă în Prada 2” au apărut deja înainte de lansarea din mai, iar criticii i-au avertizat pe fani să „se pregătească... este fenomenal”.

Filmul a avut premiera în SUA luni, iar criticii care au asistat la proiecțiile anticipate s-au grăbit să-și posteze primele impresii.

Filmul va ajunge în cinematografele din Marea Britanie pe 1 mai.