Potrivit unui comunicat de presă citat de Agerpres, liderii AUR "se laudă public cu eforturile lor de a racola parlamentari din grupurile suveraniste", ceea ce ar arăta, în opinia semnatarilor, că partidul condus de George Simion nu urmăreşte unitatea mişcării patriotice, ci eliminarea rivalilor politici din acelaşi spaţiu ideologic.

Grupul Parlamentar PACE - Întâi România este format din politicieni care au intrat în Parlament pe listele SOS România, POT şi AUR.

Scandalul audierilor din Comisia de Constituţionalitate

Comunicatul face o legătură între tentativele de racolare şi activitatea parlamentară a Grupului PACE - Întâi România, condus de senatoarea Cosmina Cerva, care conduce și comisia de constituționalitate care cercetează și întâlnirea dintre Ilie Bolojan și președintele CCR Simina Tănăsescu. Potrivit sursei citate, "având în vedere baletul pro-Bolojan şi pro-USR pe care AUR îl face la Senat, e clar de ce AUR vrea desfiinţarea Grupului PACE - Întâi România: pentru a îngropa audierile din Comisia de Constituţionalitate condusă de senatoarea Cosmina Cerva, lidera grupului PACE Întâi România!"

Grupul PACE susţine că obiectivul real al AUR nu este consolidarea mişcării suveraniste, ci controlul exclusiv asupra discursului patriotic. Comunicatul afirmă că "scopul AUR nu este aşadar consolidarea mişcării suveraniste, ci monopolul pe patriotism, dar nu înspre binele românilor, ci pentru ca AUR să facă jocuri murdare, după interes".

"AUR a deprins metehnele partidelor vechi”

În comunicat, PACE - Întâi România afirmă că AUR a preluat exact metodele partidelor pe care spune că le combate: "AUR a deprins metehnele partidelor vechi pe care pretinde că le combate: lipsă de transparenţă şi un dispreţ total pentru democraţie."

Grupul mai susţine că, în loc să se opună Guvernului condus de Ilie Bolojan, cu sprijin USR, AUR preferă să atace celelalte formaţiuni suveraniste.

Potrivit comunicatului, "AUR vrea să fie singur pe lume pentru ca să dicteze ce înseamnă suveranism şi ca să poată să vândă meciul atunci când interesele o cer, aşa cum a procedat şi la alegerile prezidenţiale. Tocmai de aceea, în loc să lupte cu Guvernul Bolojan-USR, AUR se luptă cu fraţii suveranişti, repetând păcatul lui Cain."

Concluzia grupului PACE: "Realitatea crudă arată că AUR nu vrea parteneri, AUR vrea supuşi şi masă de manevră."

Liderii AUR Dan Dungaciu şi Petrişor Peiu, vizați de grupul PACE

De asemenea, grupul PACE citează declaraţii atribuite unor reprezentanţi ai AUR, Dan Dungaciu şi Petrişor Peiu, referitoare la strategia de atragere a unor parlamentari din alte formaţiuni.

Potrivit comunicatului, Dan Dungaciu "ne anunţă candid că le oferă partidelor mai mici 'şansa de a reveni în Parlament'", condiţie pe care suveraniștii din PACE o interpretează drept una care presupune renunţarea la propria identitate politică.

Referitor la Petrişor Peiu, comunicatul notează, ironic, stilul folosit de acesta: "La rândul său, Petrişor Peiu, cu calmul unui contabil care împarte o moştenire care nu-i aparţine, ne linişteşte: nu e o 'vânătoare', e doar o 'coordonare a votului'."

Grupul PACE - Întâi România mai adaugă faptul că Peiu ar fi sugerat că "un loc eligibil pe liste este un preţ corect pentru demnitatea unui parlamentar care îşi caută un nou mandat".

Avertisment privind rezultatul politic al strategiei AUR

Comunicatul conţine şi un avertisment adresat conducerii AUR: "Ce uită, însă, eminenţele cenuşii ale AUR, reprezintă o lecţie elementară de aritmetică şi de istorie politică: în Parlamentul României, scorurile mari obţinute prin canibalizarea propriilor vecini de eşichier nu aduc puterea, ci izolarea."

Grupul PACE foloseşte şi o comparaţie din mitologia greacă pentru a descrie atitudinea liderilor AUR, susţinând că partidul "s-a îmbolnăvit de Hybris-ul grecesc care aducea şi pieirea zeilor, nu doar a muritorilor", pe fondul sondajelor favorabile care, potrivit comunicatului, "nu se vor traduce în vot".

Poziţia oficială a Grupului PACE - Întâi România

În finalul comunicatului, Grupul PACE - Întâi România îşi anunţă intenţia de a nu ceda presiunilor venite din partea AUR şi de a continua să monitorizeze acţiunile acestuia.

"Grupul PACE - Întâi România va rezista cântecelor de sirenă ale AUR şi va urmări cu atenţie mişcările de trupe ale AUR, menite să distrugă, nu să construiască, menite să dezbine, nu să consolideze."

De asemenea, parlamentarii susţin că "AUR face de fapt toate aceste eforturi pentru a oferi şi următoarele alegeri tot globaliştilor, jucându-se apoi de-a opoziţia neputincioasă şi confortabilă".

Concluzia lor: "Iar acest lucru nu se întâmplă din greşeală, ci reprezintă un plan: AUR nu vrea să guverneze, el vrea doar să dăuneze!"

Comunicatul este semnat de Grupul parlamentar PACE - Întâi România, iar, până în momentul publicării acestui articol, liderii AUR nu au formulat o reacție publică.