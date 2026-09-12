La începutul acestei săptămâni, Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate, a avertizat că amenințările Moscovei privind utilizarea armelor nucleare reprezintă o „realitate” și „nu o tactică de intimidare”.

El i-a acuzat pe liderii occidentali că au o „mentalitate de Neanderthal și o ignoranță crasă” și a avertizat că aceștia „încearcă să împingă lumea în pragul unei apocalipse nucleare”.

Declarațiile au vizat țările occidentale, inclusiv Marea Britanie, care sprijină Ucraina în războiul împotriva invaziei declanșate de Vladimir Putin.

Potrivit lui Medvedev, au existat deja „acte de agresiune capabile să declanșeze un Al Treilea Război Mondial”.

„Un asemenea conflict ar șterge întreaga istorie a civilizației umane și ar arunca-o înapoi într-o stare primitivă – presupunând că vreunul dintre miliardele de oameni de pe planetă ar mai supraviețui”, a afirmat el.

Rusia a lansat, de asemenea, amenințări la adresa unor obiective din Marea Britanie unde sunt produse arme folosite de Ucraina pentru atacuri asupra teritoriului rus.

Întrebat la începutul acestei luni dacă Moscova ar putea lovi instalații militare din Marea Britanie ca răspuns la livrările britanice de armament către Ucraina, Putin a răspuns:

„Este un secret. Un secret militar.”

Medvedev a susținut, de asemenea, în această săptămână că Putin ar putea recurge la arme nucleare pentru a „asigura încheierea conflictului [din Ucraina] în condițiile noastre”.

„Trebuie să se încheie în condițiile noastre, pentru a împiedica orice posibilitate ca acesta să se repete în viitor sau să escaladeze într-un conflict global”, a declarat Medvedev.

El a cerut Occidentului să trateze cu seriozitate amenințările Rusiei privind un posibil război nuclear.

„Acestea nu sunt aluzii. Toată lumea trebuie să înțeleagă: armele nucleare ar putea fi folosite în anumite circumstanțe.”

„Aceasta nu este o tactică de intimidare, este realitatea. Doctrina nucleară a Rusiei – potrivit căreia țara noastră își rezervă dreptul de a utiliza astfel de arme în cazul unei amenințări la adresa securității statului – cu greu poate fi descrisă drept o simplă aluzie.”

„Lista amenințărilor militare care necesită măsuri de descurajare nucleară a fost, de asemenea, extinsă”, a adăugat Medvedev.