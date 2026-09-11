Meteorologii vorbesc deja despre o iarnă care ar putea avea două fețe în Europa si România: vor fi perioade cu temperaturi mai ridicate decât ar fi normal, urmate de răciri bruște, cu episoade de ger puternic și ninsori abundente.

Unul dintre factorii care contribuie la aceste contraste este El Niño. Fenomenul se formează în Pacific, atunci când apele oceanului se încălzesc peste normal și poate modifica circulația atmosferică la nivel global.

Valuri de ger în ianuarie și februarie

Efectele se propagă prin atmosferă și pot schimba inclusiv circulația aerului deasupra Atlanticului și a Europei. El Niño poate contribui și la slăbirea vortexului polar, care ține aerul foarte rece în zona arctică.

Atunci când vortexul este puternic, aerul foarte rece rămâne, în mare parte, în apropierea Polului Nord. Problema apare atunci când vortexul slăbește sau se fragmentează. Aerul arctic poate coborî mult spre sud, iar Europa poate fi lovită de valuri de frig.

Meteorologii din România iau în calcul acest scenariu mai ales în a doua parte a iernii, în lunile ianuarie și februarie.