A urmat cursurile St. Mary's High School, apoi a studiat la Jason Theatre School şi a fost admisă la Laine Theatre Arts Academy din Surrey, unde a luat lecţii de dans şi modeling, arată site-ul www.thefamouspeople.com, citat de Agerpres.

În 1993, Victoria Adams a fost selectată ca membră a grupului Spice Girls, împreună cu Geri Halliwell, Emma Bunton, Melanie Brown şi Melanie Chisholm, după ce au participat la selecţie 400 de tinere.

Debutul în muzică

Grupul a lansat primul album, "Spice", în 1996, iar single-ul "Wannabe" a devenit hit, intrând în topurile muzicale din 29 de ţări. După ce "Spice" a fost vândut în 20 de milioane de exemplare, trupa a scos un nou album, "Spiceworld", în 1997. Albumul a fost dublat de filmul cu acelaşi nume.

Relația cu David Beckham

Victoria s-a căsătorit cu fotbalistul David Beckham, în 1999, la Luttrellstown Castle, în Irlanda. Un an mai târziu, în 2000, formaţia Spice Girls a lansat albumul "Forever", care nu s-a bucurat de succesul precedentelor apariţii discografice.

Victoria a început să se concentreze asupra unei cariere solo, lansând "Out of Your Mind" şi "Not Such An Innocent Girl". Un an mai târziu a publicat volumul autobiografic "Learning to Fly", devenind un bestseller în Marea Britanie. Volumul cuprindea povestiri din copilăria Victoriei, din perioada în care era membră a trupei Spice Girls şi despre căsătoria ei cu David Beckham.

A mai lansat un single solo, "A Mind of Its Own", în 2002, iar în 2003 a devenit imaginea liniei de îmbrăcăminte "Rocawear". A început să lucreze în televiziune în 2004, unde a apărut într-un reality show împreună cu soţul ei, serial care s-a numit "The Real Beckhams".

În acelaşi an, în parteneriat cu Rock&Republic, a lansat prima sa linie denim, "VB Rocks". Totodată, a lansat o linie de ochelari de soare, numită "Intimately Beckham".

A doua carte a Victoriei a apărut în 2006 - "That Extra Half an Inch: Hair, Heels and Everything in Between", în care vorbeşte despre modă şi stil vestimentar.

Un an mai târziu s-a mutat împreună cu familia în SUA, după ce David Beckham a semnat un contract cu Los Angeles Galaxy, şi a început o emisiune la postul NBC Special, "Victoria Beckham: Coming to America", precizează www.thefamouspeople.com.

Trupa Spice Girls s-a reunit pentru un turneu cu 11 concerte şi a lansat un album "Greatest Hits".

De la scenă la podium

Victoria Beckham şi-a lansat prima colecţie de rochii în 2008, înregistrând succes în domeniul creaţiilor vestimentare şi în fashion, având deja o linie de parfumuri, ochelari de soare şi rochii.

A câştigat două premii acordate de British Glamour Magazine în 2007 şi a fost numită "una din 100 cele mai puternice femei din Regatul Unit" de Woman's Hour.

Cuplul Victoria şi David Beckham are patru copii - Brooklyn Joseph, Romeo James, Cruz David şi Harper Seven.

Elton John şi David Furnish sunt naşii lui Brooklyn şi Romeo, iar naşa lor este actriţa Elizabeth Hurley.