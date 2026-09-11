Joi noapte, bărbatul de 61 de ani a bătut o femeie, cu care ar fi avut o relație apropiată, iar această a cerut ajutorul poliției, care a emis un ordin provizoriu de protecție.

Câteva ore mai târziu, și soția generalului a sunat la 112 ca să anunțe că bărbatul a plecat de acasă înarmat cu un pistol.

O cameră de supraveghere amplasată într-un complex rezidențial din Pipera a surprins scenă violentă în care protagoniști sunt o femeie de 46 de ani și generalul în rezervă Dorin Ioniță, fost comandant al Comandamentului Forțelor Întrunite, o poziție importantă în Armata Română.

Acesta izbucnește violent după ce femeia încearcă să scape de el și o lovește de mai multe ori cu pumnii și cu picioarele. Victima nu a putut fi contactată pentru a oferi un punct de vedere.

Andreea Balaș, purtătorul de cuvânt al IPJ Ilfov: ”În acest context, a fost emis un ordin de protecție provizoriu pe o perioadă de 5 zile, prin care au fost dispuse măsurile legale pentru protejarea persoanei vătămate, inclusiv obligația bărbatului de a păstra o distanță minimă de 200 de metri față de aceasta”.

Doar că ordinul de protecție l-ar fi tulburat și mai tare pe general. Polițiștii din Pipera, Voluntari, au intrat în alertă la ora 1 și 24 de minute, după ce soția generalului a sunat la 112 să anunțe că este îngrijorată, după ce soțul ei a părăsit domiciliul înarmat cu pistolul de calibru 9 milimetri pe care îl deține în mod legal.

Toată noaptea, locuința femeii agresate a fost păzită, iar alte echipaje au pornit pe urmele bărbatului. Între timp, și rudele sale încercau să-l contacteze. După 7 ore, polițiștii au fost anunțați că generalul Ioniță ar fi la locuința sa din Prahova.

Generalul Dorin Ioniță a avut funcții importante în Armata Română și a fost decorat de 10 ori

Corespondent ProTV: ”Aici la Păulești, în acest garaj a fost găsit dimineață trupul bărbatului de 61 de ani. Lângă cadavrul generalului se află și un pistol cu care se bănuiește că și-a luat viața. Arma se află acum în custodia poliției”.

Trupul generalului a fost preluat de legiști care vor stabili exact cauza decesului. Vecinii săi aveau o părere foarte bună despre el.

”-Al cui e garajul, terenul?

-În vara asta le-a făcut, el și soția lui. Păcat că s-a ajuns aici.

-Dar s-a auzit dimineață ceva?

-Absolut nimic”.

Alex Niță, purtător de cuvânt IPJ Prahova: ”Cercetările sunt continuate de polițiști pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”.

Generalul Dorin Ioniță a avut o carieră strălucită în cadrul Armatei Române. Potrivit MApN, a intrat în rezervă în 2023, la 58 de ani. A îndeplinit misiuni în cadrul ONU în Africa, a fost ofiţer de legătură şi planificare în Irak și a condus în 2017 Comandamentul Forțelor Întrunite.

În anul 2021 a fost implicat în organizarea celor mai ample exerciții militare multinaționale desfășurate pe teritoriul țării noastre. A fost decorat de 10 ori, ultima dată cu ordinul Virtutea Militară.