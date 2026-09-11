Cosmin Tudoran, bărbatul de 21 de ani care l-a lovit în august 2025 pe livratorul din Bangladesh și a filmat agresiunea comisă pe o stradă din Sectorul 2, a fost condamnat în primă instanță la 1 an și 8 luni de închisoare cu suspendare, potrivit informațiilor publicate pe portalul instanțelor.

Judecătoria Sectorului 2 l-a obligat în schimb să urmeze tratament medical de specialitate, refuzul ducând la internarea sa obligatorie. Chiar dacă minuta instanței nu precizează, din context se poate deduce că judecătorii se referă la tratament psihiatric.

Decizia luată de Judecătoria Sectorului 2 poate fi consultată în forma sa integrală AICI.

Inculpatul a primit 1 an și 6 luni pentru lovire și încă 6 luni pentru utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe. Prin contopire, a rezultat pedeapsa de 1 an și 8 luni de închisoare, cu suspendare, precum și un termen de supraveghere de 4 ani.

În plus, Cosmin Tudoran trebuie să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 2 sau în cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 3 București pe o perioadă de 120 de zile lucrătoare. De asemenea, agresorul trebuie să-i plătească victimei sale daune morale de 3.000 de euro.

Sentința Judecătoriei Sectorului 2 poate fi atacată cu apel.

Cosmin Tudoran a fost inițial arestat pentru agresiune comisă în noaptea zilei de 26 august 2025, când a lovit violent un livrator din Bangladesh care onora o comandă. Bucureșteanul s-a filmat apoi în timp ce îi spunea victimei sale că ”este un invadator” și ”să se întoarcă la el în țară”. Apoi, Cosmin Nedelcu a spus că nu suportă ”să respire același aer cu subumanii ăștia” și că el a avut mereu ”sânge pur”.

Procurorii au mai cerut de trei ori arestarea lui, instanța a respins de fiecare dată

Agresiune a avut loc la câteva zile după ce deputatul AUR Dan Tănasă i-a îndemnat pe români să refuze comenzile efectuate de livratori străini.

”Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”, suna postarea publicată de deputatul Dan Tănasă, înainte ca tânărul Cosmin Tudoran să-l lovească pe livratorul din Bangladesh.

Ulterior, agresorul a fost eliberat din arest și a comis o serie mai lungă de alte infracțiuni, de la desenarea de svastici pe pereții blocurilor din cartierul său, până la îndemnuri explicite de comiterea de violențe împotriva evreilor, și de la acte de violență împotriva proprietarului imobilului în care stătea, până la agresarea propriei mame. În aprilie 2026, aceasta a cerut, de altfel, ordin de protecție împotriva sa.

Condamnare cu suspendare, dar tratament psihiatric obligatoriu

Procurorii au mai depus trei cereri de arestare pe numele lui Cosmin Nedelcu, dar instanța le-a respins pe toate. Acum, agresorul a fost condamnat cu suspendare.

Pe de altă parte, Judecătoria Sectorului 2 l-a obligat pe Cosmin nedelcu să urmeze tratament de specialitatea, iar dacă refuză acest lucru, va fi internat obligatoriu. Chiar dacă magistrații nu precizează în minuta publicată pe site-ul instanțelor, se poate deduce din context că este vorba despre tratament psihiatric.

”Dispune obligarea la tratament medical a inculpatului Tudoran Cosmin, până la însănătoșire sau până la obținerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol ce a determinat luarea măsurii. În temeiul art. 246 alin. (6) C.proc.pen., pune în vedere inculpatului ca are dreptul să fie asistat de un medic specialist desemnat de aceasta la alcătuirea planului terapeutic. În temeiul art. 246 alin. (12) C.proc.pen., atrage atenția inculpatului că, în cazul încălcării cu rea-credință a măsurii obligării la tratament medical, se va dispune față de acesta măsura internării medicale”, se arată în decizia Judecătoriei Sectorului 2.