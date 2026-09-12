Tezaurul a fost împărțit în două depozite și îngropat în recipiente din scoarță de mesteacăn. Deși monedele și obiectele de argint datează probabil din perioada 1000-1050, nu se știe deocamdată cu exactitate când au fost îngropate, a declarat Esko Tikkala, arheolog la Muzeul de Istorie din Lahti, care a coordonat excavarea pentru Live Science.

Tezaurul nu a fost încă în totalitate curățat, separat și numărat, însă conține mii de obiecte. „Sunt destul de multe monede în acest tezaur. Nu am avut încă timp să le analizez”, a spus Tikkala.

Pasionatul de detectoare de metale Kalle Lappinen a descoperit cele două depozite pe 3 septembrie și a contactat imediat muzeul. Arheologii au verificat zona și au recuperat în mod corespunzător obiectele a doua zi.

Tikkala a descris locul descoperirii ca fiind situat lângă o stâncă, într-o zonă împădurită din apropierea localității Sysmä. În aceeași regiune din Finlanda au fost descoperite și alte tezaure îngropate în ultimii 10 ani.

Este dificil de stabilit de ce au fost îngropate anumite tezaure. Un studiu recent asupra a peste 15.000 de tezaure din perioada romană a arătat că acestea puteau fi ascunse din mai multe motive, inclusiv pentru a evita plata taxelor, ca ofrande sau pentru a păstra obiectele în siguranță în perioade de instabilitate.

Două depozite ascunse la 12 metri distanță

Cele două depozite de argint au fost îngropate între două pietre, la aproximativ 45 de centimetri sub pământ și la circa 12 metri unul de celălalt. Nu au fost găsite indicii privind existența unor morminte în apropiere, însă zona înconjurătoare nu a fost încă cercetată în profunzime.

Monedele provin din regiuni care corespund astăzi Germaniei, Suediei și Marii Britanii. Printre ele se află și câțiva dirhami, monede de argint produse în lumea islamică. Dirhamii descoperiți anterior în Finlanda datează, în general, din perioada 800-1050.

Tezaurul conține și mai multe obiecte de podoabă, printre care o brățară de argint, precum și „argint de plată” sub forma unor bucăți de argint tăiate, cunoscute sub denumirea de hack silver. Acestea puteau fi rupte în bucăți mai mici și folosite la plată în funcție de greutate.

Valoarea argintului din tezaur, calculată strict pe baza cantității de metal prețios, ar fi de aproape 10.000 de dolari în prezent.

Nu înseamnă neapărat că tezaurul a fost îngropat de vikingi

Deși descoperirea aparține perioadei cunoscute drept Epoca Vikingilor, acest lucru nu înseamnă că tezaurul a fost ascuns de vikingi, atrage atenția arheologul Esko Tikkala.

„Termenul «Epoca Vikingilor» nu înseamnă că în Finlanda existau vikingi”, a explicat el. „Nu avem surse care să sugereze că Finlanda era «vikingă» în același sens în care erau regiunile din actualele Suedia, Norvegia și Danemarca.”

Istoricii și arheologii finlandezi folosesc termenul pentru a desemna această perioadă istorică. Teritoriul care corespunde astăzi Finlandei nu făcea însă parte din punct de vedere cultural sau politic din Scandinavia vikingă.

Următoarea etapă a cercetării va consta în studierea atentă a locului în care au fost descoperite cele două depozite și a zonei din jur. Ulterior, specialiștii în monede din Epoca Vikingilor vor analiza piesele și vor întocmi un raport detaliat.

„Vor fi cu siguranță publicate articole științifice despre întregul tezaur, precum și studii mai detaliate despre monede”, a declarat Tikkala.

A depășit un tezaur descoperit în urmă cu peste 130 de ani

Până acum, cel mai mare tezaur din perioada vikingă descoperit în Finlanda fusese găsit în 1895, la Nousiainen, la aproximativ 210 kilometri sud-vest de Sysmä. Acesta conținea peste 1.700 de monede de argint, dar cântărea aproximativ 2,2 kilograme, mai puțin de jumătate din cantitatea recuperată acum.

Noua descoperire de la Sysmä este astfel cel mai mare tezaur monetar cunoscut din Epoca Fierului târziu din Finlanda. Monedele nu au fost încă curățate, separate și numărate, astfel că numărul exact al acestora urmează să fie stabilit.

Și alte țări nordice au raportat recent descoperiri importante din perioada vikingă. În această primăvară, în Norvegia au fost găsite peste 4.700 de monede, într-un tezaur considerat cel mai mare descoperit în această țară, iar în Danemarca un proprietar a găsit în curtea casei sale peste 700 de obiecte de argint, cu o greutate totală de peste 18,5 kilograme.