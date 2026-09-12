Sâmbătă, în jurul orei 12:50, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident de circulaţie pe Şos. Vitan-Bârzeşti, potrivit Agerpres.

Cum s-ar fi produs accidentul

Din primele informaţii, conducătorul unei ambulanţe, în vârstă de 43 de ani, care se deplasa pe Şos. Vitan-Bârzeşti, dinspre Splaiul Unirii către Str. Iuliu Haţieganu, în zona imobilului cu nr. 9A, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi a lovit gardul unei proprietăţi, informează Poliţia Capitalei.

În urma accidentului de circulaţie a rezultat rănirea a două persoane, acestea fiind transportate la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate.

Șoferul, testat pentru alcool

Conducătorul ambulanţei a fost testat cu aparatul Alcooltest, rezultatul indicat fiind "zero".

În continuare, poliţiştii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.