Horoscop lunar cu Neti Sandu, 22 august – 22 septembrie 2025. Dragoste, bani și oportunități în carieră pentru fiecare zodie

O să fie puțin diferit, normal, de la o lună la alta, pentru că Soarele ia din fiecare zodie ce are nevoie și răspândește pe Pământ, iar noi ne alimentăm de acolo. Acum am ajuns în dreptul Fecioarei, în perioada 22 august – 22 septembrie.

Zodia Fecioarei este potrivită pentru făcut treabă, rezolvat probleme de serviciu, școală, sănătate. Trebuie să avem grijă mai serios de aceste aspecte, pentru că avem planete care traversează zodia Leu, Fecioară și Balanță, iar acolo apar probleme diverse: circulație, inimă, sistem digestiv – legate de Fecioară, pentru că acolo se află Soarele, dar și Mercur, Venus și Marte.

Marte rămâne încă o vreme bună în zodia Balanță, care este legată de rinichi și unde poate apărea un atac, o pietricică sau alte probleme.

În plus, avem două eclipse importante: una pe 7 septembrie, eclipsă totală de Lună în zodia Fecioară (Soarele fiind în Fecioară și Luna în Pești, unde oricum situația este tensionată), și alta pe 21 septembrie, eclipsă parțială de Soare, tot în zodia Fecioară, fenomen care marchează Luna Nouă.

Pentru că Marte este în Balanță, va face o cuadratură pe 5 septembrie cu Jupiter din Rac, iar peste două zile urmează eclipsa totală de Lună. Se precipită evenimente și trebuie să fim pe fază, mai ales că zodia Fecioară cere atenție sporită la sănătate și serviciu. Avem nevoie de o sănătate bună pentru a avea spor la treabă și la școală, mai ales că începe anul școlar.

Așadar, în perioada aceasta trebuie să fim atenți la mai multe lucruri, mai ales că avem și două eclipse – nu e puțin lucru – plus cuadratura Marte-Saturn.

Horoscop 22 august – 22 septembrie - Fecioară

Câtă vreme trec Mercur și Venus pe acolo și avem și Soarele, problemele sunt de mai multe feluri, inclusiv cu propria persoană, care trebuie să se reinventeze.

Fecioara a dus-o greu câtă vreme Saturn a traversat zodia opusă, a Peștilor, afectându-i puternic și pe cei din Pești. Fiind în opoziție, fix în partea opusă Fecioarei, aceasta a încasat destulă răceală din partea partenerului de viață, a șefilor, a celor cu care a fost asociată sau cu care a avut contracte. A trebuit să se repoziționeze constant în raport cu fiecare și să-și folosească diplomația.

Fecioara e, de obicei, cam dintr-o bucată, dar chiar și cei din această zodie trebuie să învețe să folosească cuvintele potrivite la momentul potrivit – într-o discuție, într-o audiență, într-o intersectare, chiar și pe holuri – să spună exact ce trebuie. Diplomația rămâne necesară, pentru că Saturn va retrograda tot în acea zonă, semn că mai este ceva de făcut.

Mare atenție la sănătate și la relațiile de parteneriat – fie de cuplu, fie de serviciu. Sunt aspecte de rezolvat și, în principiu, ar trebui să fie și un aport financiar, pentru că Marte se află în casa banilor. Pe de altă parte, există și riscul să cheltuiască rapid pe ceva neașteptat: poate o oportunitate să cumpere o mașină sau să dea avansul pentru o casă. Poate nici nu se gândeau, dar e un chilipir atât de mare, încât merită. Cam așa funcționează când vine Marte și ia cu forța niște bani, dar tot spre binele tău.

Horoscop 22 august – 22 septembrie - Balanță

La Balanță apar accente diferite față de ceea ce știe ea în mod obișnuit, pentru că Marte aduce în prim-plan lucruri pe care poate nu era dispusă să le rezolve acum.

Pot fi și probleme de sănătate amânate, care revin sau apar și necesită multă energie pentru a fi rezolvate. Soarele este în Fecioară, iar Marte în Balanță, indicând un spectru larg de aspecte de sănătate și alte responsabilități care trebuie urmărite cu atenție distributivă – când într-o parte, când în alta – pentru a nu scăpa nimic important. Marte „amendează” imediat dacă nu faci ce trebuie, la momentul potrivit.

Totuși, Marte aduce și un aport de energie care îi va folosi Balanței pentru a începe un proiect nou, pentru a se angaja într-o luptă profesională pe care, de regulă, o evită, fiind mai pacifistă. De data aceasta, instinctul o face să treacă la acțiune și să atace un domeniu nou, important pentru carieră.

Va fi o perioadă în care va trebui să negocieze și cu șefii, și cu partenerii de afaceri, și cu colaboratorii, reșlefuindu-și stilul diplomatic în afaceri și în comunicare.

Așadar, atenție la sănătate și curaj să înceapă lucruri noi – asta ar fi de dorit pentru Balanță.

Horoscop 22 august – 22 septembrie - Scorpion

La Scorpion avem stabilitatea dată de Jupiter în Rac, zodie de apă, la fel ca Scorpionul. Această poziție îi oferă posibilitatea să călătorească mai mult, să aibă succes la școală și să aleagă un domeniu de studiu care chiar să-i placă.

Uneori, când te duci la o facultate, descoperi că programele nu sunt chiar pe gustul tău și renunți. Nu este cazul acum: cu Jupiter în casa învățământului superior, Scorpionul poate avea satisfacții mari și surprize plăcute – ceea ce și-a dorit se potrivește cu visul său.

Există și oportunități de a călători, poate chiar în străinătate, fie pentru muncă, fie pentru studii. Unii pot alege o facultate din alt oraș sau din altă zonă a țării.

În zodia anterioară, Balanța, se află Marte – patronul Scorpionului –, care pe 5 septembrie va avea o cuadratură cu Jupiter. Aceasta poate aduce atenționări legate de sănătate, fie a sa, fie a cuiva din familie. Nu neapărat ceva grav, dar suficient pentru a necesita atenție.

Dacă apare un astfel de semnal, trebuie intervenit, altfel consecințele ar putea deveni neplăcute ulterior.

Horoscop 22 august – 22 septembrie - Săgetător

Pentru Săgetători, acesta este un moment în care au șansa să iasă la rampă cu ceva important. Pot fi ajutați, dar există și riscul de a fi ușor dezamăgiți, pentru că cele două eclipse au loc în sfera succesului.

Soarele se află în zona carierei, ceea ce înseamnă că munca lor începe să fie vizibilă. Totuși, fiind afectat de eclipse (una parțială și una totală), există posibilitatea ca tocmai momentul în care ar trebui să culeagă laurii să fie amânat. Nu pentru că nu ar fi apreciați, ci pentru că poate apărea o conjunctură nefavorabilă – de exemplu, „nu se mai dau premii” exact în perioada respectivă.

De aceea, pot apărea mici dezamăgiri. Însă nu li se ia dreptul la recunoaștere; recompensele se vor acorda mai târziu, când va fi un moment mai bun.

Marte stă la capitolul prieteni și îi determină să facă o selecție – să trieze relațiile. Pot fi surprinși de atitudinea unor persoane, pentru că acea cuadratură Marte-Jupiter (patronul Săgetătorului) arată că unii oameni promit mult și nu se țin de cuvânt.

Așadar, există un „clopoțel de atenționare” în sfera prieteniilor, dar nu este obligatoriu să se întâmple ceva negativ.

În principiu, este o perioadă de creștere: Soarele în Fecioară, alături de Venus și Mercur, aduce șanse de succes profesional, vizibilitate la evenimente mondene, noi relații și o stare generală bună.

Horoscop 22 august – 22 septembrie - Capricorn

Pentru Capricorn, Jupiter stă cantonat timp de un an în casa partenerială, ceea ce trebuie să aducă beneficii atât sufletești, cât și materiale.

Faptul că Soarele și, pe rând, Venus și Mercur vor sta în Fecioară înseamnă stabilitate și confort, fiind tot semn de pământ. Este o perioadă de relaxare, în care ceea ce își propune Capricornul are șanse mari să se împlinească. În plus, își poate permite să fie mai lejer cu munca, să iasă cu prietenii, să meargă într-o excursie și să petreacă timp cu familia, aducând o oază de liniște și mulțumire pentru toți.

Totuși, Marte din Balanță mai „bagă bățul prin gard” și aduce provocări neașteptate. Acestea însă îl vor determina să scoată tot arsenalul la muncă și să obțină rezultate foarte bune.

Jupiter rămâne în continuare în casa partenerială și îi poate aduce Capricornului șansa de a întâlni pe cineva serios, stabil, potrivit pentru o relație de durată sau, dacă este deja într-un cuplu, de a-și consolida și mai mult relația.

Horoscop 22 august – 22 septembrie - Vărsător

Pentru Vărsător avem un Uranus care devine retrograd în zona sentimentală și atunci poate că tot ce a construit începe, plăcuță cu plăcuță, să cadă. Așa începe să se năruiască castelul de nisip – nu e obligatoriu să se întâmple, dar în orice caz, trebuie să fie atent la ce se întâmplă în sfera sentimentală.

După aceea mai sunt șanse pe la serviciu, să se întâmple ceva bun. Dar faptul că Soarele intră în Fecioară arată că pot să vină niște bani, dar se poate să apară și niște cheltuieli pe care nu le-a luat în calcul. Poate că le-a luat în calcul, dar nu acum. Ele însă se precipită, vin evenimente și, cine știe de ce, va trebui să cheltuiască niște bani. Sperăm că îi are acolo, la rezerve, să scoată și să rezolve.

Fiindcă până acum, cu tot ce începe în casa partenerială, lucrurile nu mai sunt chiar simple pentru el și îi dau o nesiguranță. Deci Vărsătorul o să fie cumva pe nisipuri mișcătoare, dar nu o să dureze mult treaba asta. El își găsește echilibrul și o să fie destul de bine.

Faptul că Marte e în Balanță, pentru el, este într-o aceeași zonă de rezonanță (Balanța fiind semn de aer ca și Vărsătorul), de unde își poate găsi șansa de a evada. Poate iese mai mult în vacanță, în weekend, poate se duce să tatoneze terenul prin alt oraș sau altă țară, să vadă dacă i-ar fi bine pe undeva.

El este în căutarea unor realizări pe măsura valorii lui, și poate că acesta e momentul în care să tatoneze terenul și după aceea să ia niște decizii.

Horoscop 22 august – 22 septembrie - Pești

Pentru Pești avem această casă partenerială. Fecioara – faptul că Soarele intră în Fecioară este fix în partea opusă Peștilor și înseamnă că Peștii trebuie să acorde atenție relațiilor cu șefii sau poate cu partenerul de cuplu în parte, responsabilităților și deciziilor legate de familie.

Planetele sunt într-o retrogradare care se îndreaptă atât Neptun, cât și Saturn, tot spre zodia Peștilor, de unde au plecat. Adică au stat fiecare mai mulți ani: Neptun, mai mulți ani; Saturn, tot mai mulți ani – vreo trei. Și acum ambele se întorc aici, pentru că a rămas la un colț ceva de făcut.

Peștii, fiind ultima zodie a zodiacului, reprezintă și chintesența zodiacului. Acolo se adună tot ce are fiecare, ce conține fiecare zodie. Ei sunt tumultuoși și au consistență, iar aceasta le conferă valoare, dar au și datoria să încheie un ciclu. Anul acesta se încheie un ciclu.

Pentru Pești, întoarcerea acestor două planete, Neptun și Saturn, înseamnă că au de susținut un ultim examen final. Este și o axă karmică, cu nodul nord, și ei trebuie să-și încheie ce și-au propus. Poate au vrut să evite ceva sau să tragă la maxim, dar acum nu îi lasă Universul. Totuși, se poate încheia cu bine, cu o ultimă sforțare.

Trebuie să fie atenți atunci când vor să ceară ceva șefilor, pentru că acele două eclipse influențează situația. Prima, de pe 7, va avea Luna în zodia Peștilor și Soarele în Fecioară. Este o eclipsare, o încercare pe care sigur o vor trece cu bine, dar trebuie să fie atenți la final.

Pe 21, în partea opusă, Soarele și Luna în casa partenerială indică faptul că exact atunci când vor să obțină cel mai mult de la partener, situația nu le va permite.

Trebuie avut grijă și răbdare. Aceasta este lecția pe care Saturn a încercat să le-o predea cât a stat în zodia lor, iar acum, când se întoarce, îi scoate la tablă pe Pești să vadă dacă au învățat lecția.

Horoscop 22 august – 22 septembrie - Berbec

Pentru Berbec avem aceste două planete în retrogradare – Neptun și Saturn – ceea ce aduce o nesiguranță, și poate că Berbecul nu realizează de la ce vine această stare.

Pe de altă parte, avem planetele mici, Venus și Mercur, în casa sentimentală. Berbecul își poate hrăni sufletul cu o relație frumoasă, să investească în ea, să se bucure de ceea ce primește.

După aceea, apare un interes pentru serviciu. Acolo poate fi ceva care îl invită pe Berbec să aducă elemente noi la locul de muncă sau chiar să schimbe serviciul, pentru că în acea zonă au loc două eclipse.

S-ar putea să fie ceva mai complicat și să apară niște amânări. De exemplu, unele promisiuni s-ar putea să nu fie respectate. Totuși, peste acestea se poate trece ușor.

Berbecul trebuie să aibă grijă de sănătate – aceasta este o prioritate. În casa partenerială, Marte va face cuadratură cu Saturn. Acest aspect poate indica momente în care Berbecul vrea să schimbe ceva acasă: să cumpere o altă casă, să schimbe mobila, să își ia o mașină nouă sau alte modificări importante.

În concluzie, va avea ceva treabă, dar totul se poate rezolva, cu atenție la sănătate și la echilibrul general.

Horoscop 22 august – 22 septembrie - Taur

La Taur avem o stabilitate care vine din Soare. Acesta se află în Fecioară, ceea ce reprezintă un punct de pornire bun. Semn de pământ cu semn de pământ – Taurul găsește un proiect.

Jupiter este unde trebuie, în sfera comunicării, și aduce un plus de valoare aici. Aceasta este o temă pentru acasă pe tot anul, până în iunie anul viitor. Taurul are astfel niște lucruri obligatorii de făcut în acest domeniu.

În relația cu copiii sau cu partenerul, cele două eclipse scot la iveală aspecte care nu au fost lucrate în timp sau poate arată o muncă de creație care acum poate întâmpina blocaje. De exemplu, în această perioadă, ceea ce Taurul vinde de obicei s-ar putea să nu se vândă sau să facă mai mult decât poate gestiona, rămânând cu munca neacoperită.

Totuși, sfera creativității este alimentată de planetele mici, în special Venus, patroana Taurului, ceea ce aduce câștiguri atât sufletești, cât și materiale. Taurul va face ceea ce trebuie, chiar dacă inițial poate fi surprins că lucrurile nu ies cum a bănuit.

Pe de altă parte, totul se va compensa. Se vor găsi soluții mai bune decât se aștepta. Este foarte important ca Taurul să aibă grijă și de sănătate, deoarece Marte aflat în casa sănătății atrage atenția asupra unor aspecte care nu trebuie neglijate.

Horoscop 22 august – 22 septembrie - Gemeni

Gemenii au două momente importante. Marte este în casa sentimentală și arată că ei și-ar dori o relație, sunt pregătiți pentru așa ceva, dar dintr-o dată apar tot felul de situații care le distrag atenția de la relația cu celălalt. Poate partenerul este pe alt tempo decât ei, poate prea gelos. Marte în casa dragostei poate aduce tensiune sau gelozie excesivă.

Uranus, care este retrograd în zodia lor, aduce o nesiguranță interioară, un tremolo. Astfel, Gemenii se pot retrage și devin evazivi în relație. Deși își doreau foarte mult o legătură apropiată, dintr-o dată poate că nu se simt pregătiți pentru așa ceva sau trebuie să plece undeva, ceea ce menține relația la un nivel mai distant, doar comunicare pe rețele și așa mai departe. Distanța poate fi decisivă, dar să nu fie scene de gelozie – acesta este singurul aspect care poate “costa” relația.

Marte arată și că poate să apară cineva exact așa cum ți-ai dorit, dar poate fi prea intens sau intempestiv pentru tine. Dacă ești genul “vânător”, nu te aștepta să fii doar tu în postura activă; lucrurile pot fi diferite de cum ai fi vrut în sfera sentimentală.

Jupiter trebuie să le aducă bani, dar poate aduce și cheltuieli neașteptate din cauza coadraturii cu Marte, cheltuieli care nu au fost planificate. Soarele este în Fecioară, ceea ce arată că pot apărea mici scârțâituri la nivel financiar și la muncă. Totuși, lucrurile se vor așeza frumos; Gemenii trebuie doar să fie atenți și să fie focusați pe descâlcirea unor situații. Au resurse și posibilități de a folosi lucrurile în mod minunat, doar trebuie să rămână concentrați.

Horoscop 22 august – 22 septembrie - Rac

Racul are un atu mare: Jupiter, marele benefic, în zodia lor timp de un an de zile. Este anul Racului și ei trebuie să aibă curajul să facă lucruri pe care și le-au dorit de mult și nu au avut curajul să le realizeze.

Jupiter va avea o coadratură cu Marte, deoarece Marte, cât timp stă în Balanță, este „în coasta” Racului. În perioada asta însă, soarele din Fecioară destinde atmosfera, deci Racul nu va simți tensiunea prea mult. Poate doar ocazional, ca o atenționare că „e momentul să faci ceva”, iar atunci trebuie să se mobilizeze rapid. Aceasta poate aduce precipitare și consum emoțional – efectul cuadraturii.

Atât Venus, cât și Mercur sunt în casa banilor, ceea ce aduce bani în această perioadă pentru Rac. Jupiter îi sprijină, fiind „bancherul zodiacului”. Mai apoi, planetele se mută în sfera comunicării, ceea ce înseamnă că Racul trebuie să fie deschis cu ceea ce-și propune: să țină conferințe, să convingă oameni, să fie comunicativ atât la serviciu, cât și în școală sau în plan personal.

Racul trebuie să fie mai vocal decât știe că poate fi, pentru a-și cere drepturile și a-și impune punctul de vedere. Aceasta este tema pentru acasă și pentru anul care urmează. Racul ar putea face și schimbări practice la domiciliu: ajustări la mașină, casă, mobilă sau alte aspecte, pentru că Marte se află în casa respectivă.

Horoscop 22 august – 22 septembrie – Leu

Pentru Lei, începutul este frumos: Venus și Mercur sunt bine poziționate în zodia lor. Lucrurile sunt în sfârșit așa cum și-au dorit, după ce au trecut prin perioade tensionate: Marte a fost retrograd și a creat obstacole, dar acum vin și recompense pentru ei.

Soarele, fiind în Fecioară, stă în casa banilor. În această perioadă, Soarele, Mercur și Venus vor fi toate în casa banilor, ceea ce aduce oportunități financiare și câștiguri materiale pentru Lei.

Leul se află în casa banilor, ceea ce înseamnă că va câștiga niște bani în perioada asta și, în general, nu se va plânge. Totuși, la un moment dat ar putea apărea un motiv pentru cheltuieli mai mari: poate pleacă într-o excursie, un city break sau trimite copiii undeva. Chiar dacă apare o cheltuială suplimentară, ei se descurcă bine, iar banii vin aproape ca un magnet – similar cu Scorpionul, pentru care banii par să vină singuri.

Marte stă în casa drumurilor, ceea ce aduce atenție sporită la condus. Mașina poate necesita service, actele să fie în regulă, toate avizele să fie la zi, iar viteza mare să fie evitată. Marte nu este prietenos în casa drumurilor, mai ales pentru viteză, și poate aduce riscuri dacă nu se respectă regulile.

În concluzie, banii vin și se descurcă bine, dar atenția la drum și responsabilitatea financiară rămân importante.

