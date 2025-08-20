Horoscop 21 august 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi bani și își va achita datoriile

Horoscop 21 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Noutăți de bun augur. Aflăm vești, ne trezim în pragul ușii cu oameni care au ceva bun să ne dea, sau să ne spună, și multe lucruri or să capete alt sens.  

Vibrația zilei este 3 și comunicarea e regina, astăzi.

Horoscop 21 august – LEU

Se poate să primiți confirmări că vi s-a aprobat angajarea, sau înscrierea la o școală, ori puteți pleca, în sfârșit, în concediu și o să vi se dea voie să faceți ce le-ați cerut autorităților. Se poate să porniți într-un city break, poate fi și o vacanță în toată regula și să vă remontați.

Horoscop 21 august – FECIOARĂ

Se observă cheltuieli, poate pentru că mai luați una, alta pentru casă, ori fi și niște probleme de sănătate, și o să mai aveți și o porție de concediu. Se poate să vă intre niște bani și să vă achitați datoriile, iar cu ce rămâne să dați o raită pe la mare ca să vă reîncărcați bateriile.

Horoscop 21 august – BALANȚĂ

O să faceți echipă cu niște oameni care se ocupă cu aceleași lucruri ca și voi, poate e un hobby care v-ar detensiona, sau e ceva de pe urma căruia o să câștigați bani. Poate ați arvunit o excursie de care o să fiți încântați, dar care o să fie costisitoare, că o fi destinație exotică, te pomenești.

Horoscop 21 august – SCORPION

O să vi se recunoască o diplomă, poate abia acum ați obținut-o și o să vă găsiți un post pe măsură, și o să fie, evident, un succes. E de stat la masa negocierilor cu șefii ca să le cereți acele beneficii care v-ar ajuta să aveți un randament mai bun la slujbă.

Horoscop 21 august – SĂGETĂTOR

Vă invită cineva într-o plimbare fie prin țară, fie prin lume și o să vă faceți programul în așa fel încât să vă duceți câteva zile pe ici, pe colo, la distracție. Vă intră bani dintr-o activitate mai veche, care poate că și-a găsit abia acum un sponsor și o să puteți fi plătiți.

Horoscop 21 august – CAPRICORN

Vă puteți înscrie într-o audiență și să le cereți șefilor niște avantaje: un salariu în avans, bonuri valorice, un abonament la o sală de fitness, ori altceva. Se întrezaresc niște cheltuieli neprevăzute și o să umblați la fondul secret ca să vă descurcați onorabil luna asta și cealaltă cu banii.

Horoscop 21 august – VĂRSĂTOR

O să vă contacteze cineva care vă propune un business și o să fie tentantă oferta, că or fi probabil mai mulți bani și aveți și mână liberă să lucrați după cum credeți de cuviință. Poate o să aveți o discuție între patru ochi cu partenerul de cuplu și poate fixați noi reguli de conviețuire ca să optimizați relația.

Horoscop 21 august – PEȘTI

Poate se ivește un proiect nou la serviciu și o să vă doriți să faceți parte din echipă ca să vă faceți cunoscute calitățile, să vă numărați printre favoriți. Poate vă puneți casa la punct și costă, că dați de lucruri pe care vi le-ați fi dorit de multă vreme și o să vi le luați.

Horoscop 21 august – BERBEC

O să dați dovadă de inspirație și o să lucrați la ceva care o să vă recomande pentru un post mai sus, în schema de la serviciu, și o să fie o upgradare. E cineva care speră să fie primit înapoi, după o separare, și dacă o să observați o schimbare în bine, o să fie o șansă.

Horoscop 21 august – TAUR

E posibil să mai faceți niște modificări pe-acasă, poate o să aibă loc un eveniment care o să adune lume și vreți să fie un confort vizual deosebit. Poate ați dat de o reducere la cazare pe undeva, fie în țară, fie în străinătate, și o să vă faceți drum până pe-acolo.

Horoscop 21 august – GEMENI

Preocupările de grup vă aduc satisfacții, care pot fi atât în sfera profesională, cât și personală, poate vă duceți într-o stațiune turistică să vă refaceți vibe-ul. Se poate să aveți un concurs, poate fi un examen și să vă descurcați frumos.

Horoscop 21 august – RAC

Aterizează o sumă de bani, poate fi și împrumutul cerut unei bănci, ori un salariu, două în avans de la serviciu și o să vă puteți mișca în voie luna asta. Poate bateți palma pentru un business care v-ar aduce un plus de notorietate și v-ar rotunji și contul din bancă.

