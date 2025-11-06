Horoscop 7 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Se anunță succes pe toate planurile

Horoscop 7 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Vești amestecate azi. Ne bucurăm că e vineri, că o să ne ocupăm și de casă, de familie și de noi, și o să ieșim pe la mondenități, ne ducem în excursie ca să mai schimbăm peisajul.  

Vibrația zilei este 7 și o să fim cumpătați în toate cele, o să dăm dovadă de înțelepciune.

Horoscop 7 noiembrie 2025 – SCORPION

E cineva care se interesează de soarta voastră, vă monitorizează atent și poate vă invită într-o combinație partenerială care va deschide o perspectivă profesională diferită. O să puteți rezolva diverse treburi, atât de serviciu, cât și personale, și o să vă rămână timp și pentru o ieșire cu prietenii.

Horoscop 7 noiembrie 2025 – SĂGETĂTOR

O să vă luptați pentru drepturile voastre și o să câștigați bani, bunuri, un concurs la locul de muncă – șansele sunt de partea voastră. Poate o să ajungeți, în sfârșit, acolo unde v-ați dorit să ajungeți cu ceva timp în urmă, ca să vă recreați.

Horoscop 7 noiembrie 2025 – CAPRICORN

Se poate să luați startul într-o nouă aventură profesională, poate o afacere care promite bani serioși, dar și recunoaștere din partea autorităților. Poate vor fi și niște treburi casnice de care să vă ocupați, că s-ar putea să fie urgente, și o să vă faceți program și de distracție.

Horoscop 7 noiembrie 2025 – VĂRSĂTOR

O să trebuiască să semnați niște acte, să schimbați buletinul, pașaportul, poate expiră cardul bancar sau vreun permis, și e bine să fiți cu toate la zi. Poate vă duceți la un interviu, c-o fi găsit un job care vi se potrivește și o să fie emoții, dar o să vă descurcați frumos.

Horoscop 7 noiembrie 2025 – PEȘTI

Se fac presiuni să terminați niște treburi care sunt urgente și dați zor să vă achitați de toate obligațiile. E cineva care vrea să vă scoată în lume și poate reușiți să vă faceți timp mâine sau poimâine, ca să fiți mai odihniți.

Horoscop 7 noiembrie 2025 – BERBEC

Poate ieșiți la rampă cu ceva nou și o să fie un efort din partea voastră, dar o să merite, că cei din jur o să vă aprecieze. Se anunță și succes la școală, la interviuri, și poate dați diferențele și treceți în alt an de studiu.

Horoscop 7 noiembrie 2025 – TAUR

O să vă intre bani, dar cheltuielile neprevăzute îi vor cam „înghiți”. Poate aveți și musafiri și pregătirile costă. Se poate să vă aflați la început de drum într-o relație și să vă petreceți mai mult timp împreună ca să vedeți dacă vă armonizați.

Horoscop 7 noiembrie 2025 – GEMENI

Se poate să vă roage un angajator să semnați cu el, dar dacă aveți și colaborări în paralel cu serviciul o să fie mai greu. Se poate să aveți o discuție între patru ochi cu partenerul de cuplu, ca să aveți program comun și să mai existe comunicare între voi.

Horoscop 7 noiembrie 2025 – RAC

Vă aflați într-un vârf de formă și o să puteți face lucruri mărețe, de care să vă minunați și voi, și o să primiți aprecierile celor din jur. Poate faceți un împrumut la bancă și o să vă luați o casă ori o mașină, dacă nu cumva vreți să faceți altceva cu banii.

Horoscop 7 noiembrie 2025 – LEU

E cineva care ține morțiș să le faceți o vizită rudelor din țară și poate plecați de azi și mai rămâneți o zi sau două ca să vă și relaxați. E cineva la care visați de multă vreme și care o să vină zilele acestea, și găsiți evenimente la care să mergeți împreună.

Horoscop 7 noiembrie 2025 – FECIOARĂ

O să dispuneți de niște bani și vă puteți repezi într-alt oraș, c-o să fie o nuntă, poate și ajutați la pregătiri. Se poate să apară și acea persoană cu care ați avut ceva de împărțit și o să puteți trece peste niște neînțelegeri mai vechi.

Horoscop 7 noiembrie 2025 – BALANȚĂ

Se poate să intre și să iasă bani din buzunar, că aveți planuri mari cu cei dragi, poate plecați într-o stațiune de agrement. Poate se împlinește un vis și o să vă puteți vedea cu cineva care vă promite de multă vreme că vine la voi.

