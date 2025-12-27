România va avea un nou nou tip de concediu plătit, pentru „refacere profesională”. Ce obligații au angajatorii - Proiect

Stiri actuale
27-12-2025 | 12:16
burnout
Shutterstock

Angajatorii din România vor avea obligația să informeze salariații privind riscurile de epuizare profesională și la metodele de prevenire. De asemenea, vor putea acorda anual un concediu plătit pentru refacere profesională.

autor
Lorena Mihăilă

O inițiativă legislativă epusă în Senat urmărește crearea unui cadru normativ distinct pentru prevenirea epuizării profesionale (burnout), fenomen tot mai prezent pe piața muncii, scrie Profit.ro.

„Singurul obiectiv al legii, și așa se și numește, este prevenirea epuizării profesionale. Este despre identificarea riscurilor și reducerea riscurilor la bună înțelegere între angajatori și angajați, fiindcă suntem convinși că angajatorii, astăzi, sunt conștienți de acest risc și nu-și doresc angajați în burnout. Peste 10.000 de oameni au susținut inițiativa, căci un angajat care ajunge în epuizare profesională se recuperează greu, are risc de repetiție, și e posibil ca întreaga lui carieră profesională și întreaga lui productivitate să fie afectate iremediabil Dacă această inițiativă va deveni lege, vor avea și dispozitivele legale pentru a o preveni”, a declarat Irineu Durău, noul ministru al Economiei și inițiatorul proiectului.

Ce este burnoutul

Epuizarea profesională este descrisă ca o stare asociată activității profesionale, care apare ca rezultat al unor factori de stres persistenți în organizarea și desfășurarea muncii și își propune îmbunătățirea sănătății și bunăstării salariaților, prin prevenirea epuizării profesionale și promovarea unor condiții de muncă echilibrate și sustenabile, arată proiectul de lege.

Citește și
Ștefania Szabo
Reacție din spitalul din Buzău după moartea directorului medical Ștefania Szabo. „Să realizăm care ne sunt limitele”

Burnoutul este descris prin trei dimensiuni principale: epuizare persistentă, distanțare mentală față de muncă (negativism sau cinism) și scăderea eficienței profesionale.

Inițiatorii arată că, la nivel european, stresul și riscurile psihosociale sunt recunoscute drept factori majori ai epuizării profesionale. Datele Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) indică faptul că aproximativ un sfert dintre lucrătorii europeni se confruntă cu stres profesional, cu efecte directe asupra productivității și sănătății.

„Și în România, datele și studiile recente arată o creștere vizibilă a nivelului de stres profesional și a manifestărilor asociate epuizării profesionale, în special în sectoarele în care volumul sarcinilor, presiunea timpului, responsabilitatea ridicată sau interacțiunea continuă cu publicul sunt parteintegrantă a activității. Lipsa unui cadrulegal care săreglementeze explicit fenomenul, măsurile de prevenire depind exclusiv de inițiative voluntare ale angajatorilor, iar lucrătorii nu dispun de instrumente juridice suficiente pentru a semnala situațiile de suprasolicitare profesională sau pentru a beneficia de sprijin adecvat”, se arată în proiect.

Obligații pentru angajatori

Angajații vor avea mai multe obligații, printre care:

- ⁠informarea anuală a salariaților cu privire la riscurile de epuizare profesională și metodele de prevenire;
- ⁠includerea riscurilor psihosociale în evaluarea internă a riscurilor la nivel de unitate, utilizând instrumente recomandate de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Angajatorii cu peste 50 de salariați vor avea obligații suplimentare, printre care:

- elaborarea anuală a unui plan de prevenire a epuizării profesionale,

- realizarea unei evaluări specifice a riscurilor psihosociale și instituirea unui mecanism intern, confidențial, pentru sesizarea situațiilor de burnout, fără riscul unor represalii,

- să suporte, parțial sau integral, costurile unor pachete de sprijin psiho-emoțional profesional.

Concediu de refacere și consiliere psihologică

Proiectul prevede, la nivel facultativ, posibilitatea ca angajatorii să acorde zile lucrătoare de concediu plătit pentru refacere profesională, la cererea salariaților, fără justificări medicale. De asemenea, angajatorii pot organiza sau finanța parțial ori integral activități de sprijin psiho-emoțional, inclusiv consiliere psihologică oferită de specialiști în psihologia muncii și organizațională.

Participarea angajaților la aceste activități va fi voluntară și se va desfășura cu respectarea confidențialității.

Drepturi pentru salariați

Salariații vor avea dreptul să semnaleze riscuri de epuizare profesională și să solicite discuții formale privind reorganizarea sarcinilor sau volumul de muncă, fără consecințe disciplinare. De asemenea, nimeni nu va putea fi sancționat sau dezavantajat pentru refuzul de a participa la activitățile de sprijin psiho-emoțional.

Inițiatorii subliniază că lipsa unei reglementări clare până în prezent a făcut ca prevenirea burnoutului să depindă exclusiv de inițiative voluntare, iar noul proiect ar putea oferi, pentru prima dată, un cadru legal coerent pentru protejarea sănătății psiho-emoționale a angajaților.

La rândul ei, senatoarea USR Cynthia Păun, vicepreședinta Comisiei pentru muncă și solidaritate socială din Senat, susține că epuizarea profesională nu reprezintă o lipsă de ambiție sau o lipsă de chef de muncă, ci vine din expunerea prelungită la stres ocupațional.

„La nivelul Uniunii Europene, factorii psihosocial și stresul la locul de muncă sunt recunoscuți ca factori determinanți care duc la epuizarea profesională. Statele membre, printre care și România, sunt încurajate să includă factorii psihosociali în elaborarea politicilor lor de muncă. Este momentul ca acest echilibru între viața privată și viața profesională să nu mai fie, nici în România, un privilegiu negociat la locul de muncă, ci să fie un drept recunoscut prin lege”, declară Cynthia Păun.

Impozitele pe locuințe vor exploda în 2026. Unii proprietari vor plăti și de două, trei ori mai mult

Sursa: StirilePROTV

Etichete: angajati, proiect, burnout,

Dată publicare: 27-12-2025 11:44

Articol recomandat de sport.ro
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Citește și...
Tot mai mulți tineri suferă de burnout, spune un psihiatru. Cum ar trebui să intervină angajatorii
Stiri Sanatate
Tot mai mulți tineri suferă de burnout, spune un psihiatru. Cum ar trebui să intervină angajatorii

Ioana Silion, medic primar psihiatru, a explicat pentru News.ro că tot mai multe persoane tinere ajung la cabinet cu simptome de burnout.

Reacție din spitalul din Buzău după moartea directorului medical Ștefania Szabo. „Să realizăm care ne sunt limitele”
Stiri actuale
Reacție din spitalul din Buzău după moartea directorului medical Ștefania Szabo. „Să realizăm care ne sunt limitele”

Liderul sindical al Spitalului Județean Buzău, Grațiela Constantin, cere autorităților să trateze cu seriozitate fenomenul de burnout din spitale, după moartea directorului medical Ștefania Szabo.

Medicii de la UPU sunt afectați de burnout pe fondul lipsei de personal. Arafat: Specializarea, descurajată din facultate
Stiri actuale
Medicii de la UPU sunt afectați de burnout pe fondul lipsei de personal. Arafat: Specializarea, descurajată din facultate

Există un grad de burnout ridicat la o parte din personalul din untățile de primiri urgențe (UPU), a declarat șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat.

România este fruntașă la epuizarea profesională. Cum se manifestă sindromul burnout
Stiri Sanatate
România este fruntașă la epuizarea profesională. Cum se manifestă sindromul burnout

Peste jumătate dintre români se declară stresați la locul de muncă, iar mai bine de un sfert dintre ei spun că au ajuns la epuizare.

Fenomen îngrijorător în România. Infarctul a devenit frecvent chiar și la tinerii de 20 de ani, din cauza epuizării
Doctor de bine
Fenomen îngrijorător în România. Infarctul a devenit frecvent chiar și la tinerii de 20 de ani, din cauza epuizării

La 2-3 săptămâni după o viroză severă, poate apărea o durere în piept. Se întâmplă în special în cazul tinerilor și acesta e semn de infecție la nivelul inimii.  

Recomandări
Aproape toată ţara intră sub avertizări de viscol şi vânt. Meteorologii au actualizat prognoza. HARTĂ
Vremea
Aproape toată ţara intră sub avertizări de viscol şi vânt. Meteorologii au actualizat prognoza. HARTĂ

Meteorologii au emis mai multe avertizări de vreme severă, valabile în perioada 27 decembrie, ora 10:30 – 29 decembrie, ora 21:00, ce vizează intensificări ale vântului, precipitații predominant sub formă de ninsoare, viscol, ghețuș și polei.

Donald Trump: „Zelenski nu are nimic până nu aprob eu. Aşa că vom vedea ce are”
Stiri externe
Donald Trump: „Zelenski nu are nimic până nu aprob eu. Aşa că vom vedea ce are”

Preşedintele american Donald Trump s-a declarat vineri arbitrul suprem al oricărui acord de pace între Ucraina şi Rusia, el declarând pentru Politico faptul că, până nu aprobă el, Volodimir Zelenski „nu are nimic”.

Aproape 550 kg de articole pirotehnice deținute ilegal au fost descoperite de polițiști în urma unor percheziții în Vâlcea
Stiri actuale
Aproape 550 kg de articole pirotehnice deținute ilegal au fost descoperite de polițiști în urma unor percheziții în Vâlcea

Peste 550 de kilograme de articole pirotehnice, deținute și depozitate ilegal, au fost descoperite de polițiști în urma unor percheziții desfășurate în județul Vâlcea.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 27 Decembrie 2025

02:30:17

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28