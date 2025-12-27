Un bărbat din Timiș a lovit cu un tractor neînmatriculat patru mașini parcate, după ce a consumat alcool. Nu avea permis

Un bărbat din judeţul Timiş, care consumase alcool şi care s-a urcat la volanul unui tractor neînmatriculat, a lovit patru maşini parcate în localitatea Satchinez.

Ajunşi la faţa locului, poliţiştii au constatat că acesta nu deţinea permis de conducere.

„Poliţiştii Secţiei 3 Rurale Sânandrei au reţinut un bărbat bănuit de săvârşirea mai multor infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice. În fapt, la data de 26 decembrie 2025, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la producerea unui eveniment rutier pe DC37, în localitatea Satchinez, judeţul Timiş.

Din verificările efectuate la faţa locului a reieşit faptul că un bărbat de 58 de ani a condus un tractor agricol pe strada Crinului, iar la un moment dat ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de mers, părăsind partea carosabilă şi acroşând patru autoturisme staţionate. În urma evenimentului rutier au rezultat doar pagube materiale, fără victime. Conducătorul tractorului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicat fiind de 1,23 mg/l alcool pur în aerul expirat”, a transmis IPJ Timiş.

Bărbatul nu avea nici permis de conducere, iar tractorul la volanul căruia se afla nu era înmatriculat.

„Totodată, din verificările efectuate în bazele de date, s-a stabilit că acesta nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar tractorul nu este înmatriculat sau înregistrat pentru circulaţia pe drumurile publice”, a mai precizat IPJ Timiş.

Poliţiştii au dispus continuarea urmăririi penale faţă de bărbat, pentru infracţiunile de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat/neînregistrat.

De asemenea, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













