Renunțarea la numerar stârnește controverse în Elveția. Clienții cer revenirea la plățile cash

26-12-2025 | 12:23
plata card bancar

Elvețienii sunt atașați de bancnote și monede. Reacțiile devin puternice atunci când plata în mod tradițional nu mai este posibilă, chiar dacă mulți folosesc deja cardul sau Twint.

Ioana Andreescu

De exemplu, în localitatea Bonaduz, din regiunea Graubünden, sute de locuitori fac demersuri pentru a putea plăti din nou parcarea cu monede.

Și lanțul de brutării Hug, cu sediul în Lucerna, a stârnit controverse. De la mijlocul lunii noiembrie, filialele sale din Rotkreuz (ZG) și de pe Zollstrasse din Zürich au trecut complet la plăți cu cardul și Twint, eliminând total numerarul din magazine. Schimbarea a fost menită să reducă timpii de așteptare și să îmbunătățească igiena la tejghea. Totuși, aceasta a întâmpinat rezistență din partea clienților, unii dintre ei reacționând vehement.

„Este groaznic că nu mai acceptați numerar; nu vom mai face cumpărături la voi. E păcat, ne vor lipsi sandvișurile voastre, dar acest lucru este complet inacceptabil!”, a scris un client în recenziile de pe Google. Cititorii publicației Blick sunt la fel de revoltați: „O rușine absolută! Dacă mi se întâmplă asta o singură dată, nu mai cumpăr niciodată de acolo”, a scris un cititor furios.

„Există un singur lucru de făcut: boicotarea acestor magazine!”

carduri
O femeie a găsit cardul unui vietnamez, cu PIN-ul lipit pe el, și când a văzut câți bani avea a mers direct la cumpărături

O altă persoană susține că nu va lăsa pe nimeni să îi interzică folosirea numerarului ca mijloc de plată: „Din păcate, tinerii nu își dau seama că devin din ce în ce mai dependenți. Când își vor da seama, va fi prea târziu.” Alții cer pur și simplu boicotarea lanțului de brutării, care are filiale și în Olten, Aarau, Zug și Wädenswil ZH. „Există un singur lucru de făcut: boicotați aceste magazine!”

La sediul central al brutăriei Hug din Lucerna, aceste voci nemulțumite par să fi fost auzite. Lanțul de brutării face un pas înapoi, renunță la testul fără numerar și acceptă din nou plățile cash, potrivit portalului online „Zentralplus”. Directorul general Marcel Steger spune că faza de test a oferit informații valoroase. Obiectivul companiei rămâne acela de a menține procesul de plată cât mai simplu posibil pentru clienți.

Sursa: Blick

Etichete: elvetia, cash, brutarie,

Dată publicare: 26-12-2025 12:23

