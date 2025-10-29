Horoscop 30 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi va recupera niște bani

Horoscop 30 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi chiar frumoasă. O să putem visa cu ochii deschiși, ca să proiectăm acele lucruri pe care ni le dorim.

Vibrația zilei este 3 și să spunem adevărul, asta ne va elibera de tensiunile care ne consumă zi și noapte.

Horoscop 30 octombrie 2025 – SCORPION

Se rezolvă chestiuni mai vechi și o să vă bucurați de niște reușite în lanț, că viața voastră se află pe o pantă ascendentă și câștigurile depind în mare parte de voi. Se pare că o să vă invite cineva la o plimbare în afara orașului, poate chiar a țării, și o să vă faceți timp în weekend, e de presupus.

Horoscop 30 octombrie 2025 – SĂGETĂTOR

Aveți idei, inițiative și o să dați și de oameni amabili care să vă susțină, să duceți la bun sfârșit toate proiectele. Poate începeți niște cursuri, mai dați un examen, o probă eliminatorie, un interviu și o să vă meargă bine, o să dați dovadă de spontaneitate.

Horoscop 30 octombrie 2025 – CAPRICORN

Se adună bani, poate vin de pe urma unor colaborări. O să aveți de buzunar dacă trebuie să faceți o surpriză alor voștri, poate e ziua cuiva de naștere sau de căsătorie. Sunt chestiuni importante de luat în discuție, referitoare la relația de cuplu, iar la final o să luați și o decizie de comun acord.

Horoscop 30 octombrie 2025 – VĂRSĂTOR

Poate vi se încredințează o funcție și o să direcționați spre acel obiectiv energia voastră, ca să vă achitați onorabil de sarcină. Apar niște semnale de avertisment în sfera sănătății și trebuie să faceți ceva, ca să nu se complice situația.

Horoscop 30 octombrie 2025 – PEȘTI

O să vă organizați programul astfel încât să vă ajungă pentru o ieșire la sfârșit de săptămână, ca să faceți o vizită unor prieteni care țin la voi și vă cheamă pe la ei. O să puteți recupera niște bani și să vă bucurați de ieșirea după orele de program, cu ai voștri, la o plimbare sau la o gustare în oraș.

Horoscop 30 octombrie 2025 – BERBEC

Se poate să cunoașteți lume nouă la evenimentele la care veți ajunge și or să vi se deschidă niște uși ca să lucrați la alt nivel, unde sunt alte exigente. Poate o să vă deplasați chiar și cu treabă și o să vă bucurați de peisaj și de interacțiunea cu oameni de calitate.

Horoscop 30 octombrie 2025 – TAUR

Poate vi se plătesc abia acum niște bani din urmă și o să vă faceți o socoteală dacă să prelungiți un contract sau să așteptați alte oferte, ca să vă luați banii la timp.

Horoscop 30 octombrie 2025 – GEMENI

O să vă coopteze niște parteneri de afaceri într-o colaborare, de care o să fiți încântați și bine plătiți. Vi se dă mai mult de lucru la serviciu, dar o să prindeți și o promovare și o să vă descurcați frumos.

Horoscop 30 octombrie 2025 – RAC

Poate abia acum vă încumetați să dați drumul proiectului de sertar, ca să vă lansați pe o piață de succes și să atingeți un alt nivel profesional. Poate repetați o analiză medicală ca să vedeți ce tratament e de luat, pentru că ar fi apărut niște modificări.

Horoscop 30 octombrie 2025 – LEU

O să vă faceți timp și pentru voi: poate mergeți la sală, începeți o dietă, ieșiți după-amiezelele la plimbare și îi luați și pe copii. O întrevedere cu cineva care visează la o relație ce v-ar face fericiți poate apărea, iar dacă sunteți singuri, vă puteți armoniza.

Horoscop 30 octombrie 2025 – FECIOARĂ

O să faceți echipă cu oameni de calibru vostru, ca să vă implicați într-o activitate care să vă elibereze de stres și să vă pună creativitatea în mișcare. O să mai luați diverse lucruri pentru casă și să scoateți din banii de la rezerve, ca să nu perturbați bugetul lunar.

Horoscop 30 octombrie 2025 – BALANȚĂ

Poate vi se propune ceva nou de lucru și de aici or să vină mai mulți bani, pentru că sunt semne promițătoare în sfera financiară și o să duceți mai bine cu banii. Se poate să vă lăsați cuceriți de o materie de studiu și în curând să câștigați bani de pe urma diplomei pe care o veți obține.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













