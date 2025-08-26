Horoscop 27 august 2025, cu Neti Sandu. Se rezolvă o chestiune de ordin financiar

Horoscop cu Neti Sandu
26-08-2025 | 21:26
neti sandu
PRO TV

Horoscop 27 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu revelații. Apar surprize plăcute și or să ne treacă supărările pe te miri ce sau pe niște oameni pe care i-om fi judecat greșit.  

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 9 și o să avem o imagine de ansamblu a unor situații.

Horoscop 27 august – FECIOARĂ

O să vă străduiți să recuperați niște bani ca să vă duceți în weekend pe undeva, să vă bucurați de timpul liber petrecut cu familia. Poate vă duceți în vizită la rude. Se poate să bateți palma pentru un proiect care v-ar suplimenta veniturile și v-ar aduce un plus de experiență.

Horoscop 27 august – BALANȚĂ

Se poate să începeți o viață nouă și să deschideți un alt orizont profesional, c-o să accesați resursele interioare și munca voastră o să devină și mai vizibilă. Se poate să luați o decizie referitoare la relația de cuplu și o să cântăriți bine de tot situația ca să puneți niște lucruri la punct.

Horoscop 27 august – SCORPION

O să vă faceți drum pe la prieteni, chiar și în afara țării, ca să vă mai limpeziți gândurile, că v-o fi ajuns oboseala și vă luați câteva zile libere. Întâlniri cu oameni dragi, care o să vă încarce de energie pozitivă.

neti sandu
Horoscop 19 august 2025, cu Neti Sandu. Reușite și vești importante pentru toate zodiile

Horoscop 27 august – SĂGETĂTOR

Poate va trebui să perfectați niște acte, să definitivați o situație și să căpătați un statut, că a durat prea mult perioada de provizorat. Poate ați devenit interesați de niște cursuri pe care să le urmați, dar pentru care e posibil să susțineți un examen preliminar, o probă eliminatorie.

Horoscop 27 august – CAPRICORN

Se rezolvă o chestiune de ordin financiar și o să vă plătiți ratele, facturile, poate primiți și un împrumut, ori poate un salariu, două, în avans, de la serviciu. Vi se propune un post mai bine plătit, o funcție, să vă ocupați de un departament care nu e deloc ușor de ținut în mână.

Horoscop 27 august – VĂRSĂTOR

E posibil să aveți o deplasare în scop profesional și să vă bucurați și de drumul în sine, și de ajutorul pe care o să vi-l acorde cei de la destinație. O să aveți o mai bună comunicare cu colaboratorii, cu șefii și o să puneți în aplicare o idee mai veche de proiect.

Horoscop 27 august – PEȘTI

O să interacționați cu niște parteneri de afaceri, pot fi și sponsori, pe care să-i treceți în revistă ca să vedeți care dintre ei se oferă să vă finanțeze. E bine să vă îngrijiți de sănătate, să dați pe la medic, să faceți și analize de laborator ca să vă asigurați că sunteți sănătoși-tun.

Horoscop 27 august – BERBEC

O întrevedere cu cineva din trecutul sentimental care, deși e dispus să treacă peste niște supărări mai vechi, nu prea vă slăbește cu reproșurile. Poate aveți de reactualizat niște acte – buletin, pașaport, carduri – și nu e timp de pierdut. Grăbiți-vă.

Horoscop 27 august – TAUR

Poate o să investiți niște bani în reparația casei și o să vă gestionați bugetul ca să vă ajungă și pentru restul cheltuielilor. E bine să aveți grijă de sănătatea alor voștri, poate e cineva bolnav și trebuie dus la doctor și să-i luați și medicamentele prescrise de medic.

Horoscop 27 august – GEMENI

Poate aveți niște preocupări de grup și o să vă implicați trup și suflet, fie că sunt de școală, de serviciu, fie personale, din cele deconectante. O să vă fie apreciată munca și poate vi se dau mai mulți bani la salariu, dacă se va găsi și un sponsor generos.

Horoscop 27 august – RAC

Vi se dă mână liberă să acționați după cum credeți de cuviință la serviciu și o să vă descurcați frumos, o să intrați în calcul și pentru o promovare. Poate vă apucați de o renovare sau vă mutați chiar, și or să fie multe de făcut, că or să tot apară pe parcurs.

Horoscop 27 august – LEU

Aveți energie, chef și de distracție, și de treabă, și poate vă mai faceți drum să plecați pe undeva în weekend, 2–3 zile. O reușită după mai multe încercări – în sfârșit puteți obține o semnătură, să faceți niște achiziții sau să vă apucați de niște studii.

