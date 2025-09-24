Horoscop 25 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care are o reușită pe plan financiar

Horoscop 25 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi destul de bună. O să avem mai mult spor în formulă de echipă și dăm greutățile jos de pe umeri. Ne mai și relaxăm.  

Vibrația zilei este 7 și o să fim și mai înțelepți decât credeam că suntem.

Horoscop 25 septembrie 2025 – BALANȚĂ

O să faceți niște demersuri ca să vă luați banii și să puteți acoperi niște cheltuieli care s-au cam adunat și o să vă echilibrați din punct de vedere financiar. Ați face bine să aveți grijă de sănătate ca să dați randament bun la slujbă și să fiți în formă, în general.

Horoscop 25 septembrie 2025 – SCORPION

Întrevedere cu cineva care vă roagă să aruncați un ochi pe o ofertă și să vă exprimați intenția de a lucra, sau nu, în colaborare. O să faceți niște schimbări care or să vă țină în priză, dar intuiția o să vă spună încotro s-o apucați.

Horoscop 25 septembrie 2025 – SĂGETĂTOR

Vin de undeva niște bani și o să vă puteți plăti taxe școlare, ratele la bancă, facturile, să fiți cu toate la zi. Se poate să vă alăturați unei echipe ca să luptați pentru o cauză, să ajutați niște oameni care se află în dificultate.

Horoscop 25 septembrie 2025 – CAPRICORN

Șefii capătă mai multă încredere în voi, or să vă aprecieze, vă și recompensează și o să vă luați altceva de lucru ca să vă asigurați o constanță financiară. Vi s-a promis un ajutor din partea unor apropiați, dar n-o să vă bazați pe ei, ci pe forțele proprii.

Horoscop 25 septembrie 2025 – VĂRSĂTOR

O să vă invite cineva în alt oraș, poate va fi un eveniment festiv la sfârșit de săptămână și o să vă bucurați de revederea unor oameni dragi. Se poate să descoperiți o instituție de învățământ, o materie, ceva care să vi se potrivească și să vă meargă la suflet.

Horoscop 25 septembrie 2025 – PEȘTI

Și la voi apar intenții de călătorie, să plecați într-un city break și să vă eliberați de toate gândurile apăsătoare, de anxietăți, ca să mergeți mai departe, lejer. Poate o să cheltuiți niște bani cu reparația mașinii și o să fiți dispuși să vă luați alta dacă nu se mai poate face nimic.

Horoscop 25 septembrie 2025 – BERBEC

O să vă asociați cu niște coechipieri de afaceri ca să faceți echipă pentru un proiect grandios și or să se vadă rezultatele, că o să fie un efort colectiv. Parcă mai aveți niște acte de autentificat, să vedeți dacă buletin, pașaport, carduri nu sunt expirate ca să fie totul în regulă.

Horoscop 25 septembrie 2025 – TAUR

Apar noutăți la serviciu, poate sunt proiecte noi și o să vreți să vă alegeți și voi ceva care să fie pe puterile voastre ca să obțineți satisfacții profesionale. Poate faceți un efort să-l înțelegeți pe partenerul de viață ca să fie liniște și pace acasă și să fiți și fericiți.

Horoscop 25 septembrie 2025 – GEMENI

E bine să fiți mai grijulii cu sănătatea ca să nu vă dispară cheful de muncă, să vă optimizați, chiar, starea de spirit, să zbârnâiți. Vi se oferă șansa de a mai lua niște bani în plus și să vă completați bugetul, să aveți un alt standard de viață.

Horoscop 25 septembrie 2025 – RAC

Poate se ivește, în sfârșit, ocazia să lansați la apă un proiect la care lucrați de multă vreme și să fie bine primit de beneficiari. Se poate să vă specializați într-un domeniu și să vă luați permis de conducere sau să urmați alte cursuri tehnice.

Horoscop 25 septembrie 2025 – LEU

O să investiți niște bani în casă, mai dați deoparte lucrurile de care vă împiedicați prin casă, vă prisoseau, și luați altele noi. O să ieșiți mai des cu prietenii, să mai aflați una, alta, să vă consolidați relațiile, că aveți diverse activități de grup.

Horoscop 25 septembrie 2025 – FECIOARĂ

Se poate să primiți un bonus, să vi se mulțumească pentru ce-ați muncit și să vi se dea credit pentru un proiect important. O reușită în sfera monetară, poate și s-a aprobat un credit, v-o fi returnat cineva o datorie și o să vă bucurați de un confort financiar.

