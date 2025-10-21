Horoscop 22 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Vin bani și o să faceți niște achiziții pentru iarnă

21-10-2025 | 21:37
neti sandu
Horoscop 22 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi reușită. Avem fler și simț practic și o să urgentăm toate demersurile ca să ne vedem cu banii în buzunar și cu aprecieri pentru ce-am muncit.  

Neti Sandu

Vibrația zilei este 22, număr maestru, și o să sporim faptele bune — asta avem de făcut.

Horoscop 22 octombrie 2025 – BALANȚĂ

Întrevedere cu cineva care vă propune o afacere, să vă angajați la un alt serviciu. Se poate să începeți și niște cursuri care să vă aducă o calificare demnă de toată lauda. Vin bani și o să faceți niște achiziții ca să puteți începe o aprovizionare pentru toamnă–iarnă, să vă puneți familia la adăpost.

Horoscop 22 octombrie 2025 – SCORPION

Se întâmplă lucruri noi în viața voastră și o să vă adaptați la schimbările apărute din senin și o să faceți alegeri care să vă pună într-o lumină favorabilă. O prezență plăcută, iar viața voastră sentimentală va căpăta un plus de culoare.

Horoscop 22 octombrie 2025 – SĂGETĂTOR

O să vă curteze diverși angajatori să bateți palma cu ei, ca să iasă ceva de calitate — extra, și o să vă și plătească, așa, ca atare. Poate o să vă interesați de niște acte notariale, de vreo împuternicire, ceva de care aveți nevoie ca să vindeți sau să cumpărați o proprietate.

Horoscop 22 octombrie 2025 – CAPRICORN

Pareți implicați în câteva proiecte, cu durate diferite, și o să vă gestionați timpul ca să vă puteți vedea și de familie, după orele de muncă. Se poate să deveniți model pentru cei care vă urmează stilul de lucru sau profilul de lider — e ceva onorant.

Horoscop 22 octombrie 2025 – VĂRSĂTOR

Se poate să vă impuneți punctul de vedere la serviciu și să vă fie respectat de colegi, subalterni și poate o să mai urcați un nivel și să luați mai mulți bani. Se poate să primiți o recompensă, aplauze, un premiu, și bani, dar și sub formă de voucher.

Horoscop 22 octombrie 2025 – PEȘTI

O să vă puteți permite, și ca timp, și ca bani, să vă duceți într-o plimbare, în weekend, pe undeva prin țară, ca să revedeți niște oameni dragi, cu un prilej anume. Se poate să aprofundați niște studii, fie pentru serviciu, fie pentru școală, și o să vă dați interesul să fiți văzuți și auziți.

Horoscop 22 octombrie 2025 – BERBEC

Aveți multe de împărtășit prietenilor și poate ieșiți la o terasă, mai puneți la punct niște lucruri pentru evenimentele ulterioare, iar fiecare vine cu câte ceva. Poate o să vă faceți timp și pentru o relație și o să-i faceți loc în viața voastră, dacă sunteți în căutarea cuiva care să vă completeze frumos.

Horoscop 22 octombrie 2025 – TAUR

Poate îi dați răspunsul unui angajator care vă cheamă în echipa sa, ca să contribuiți cu toată priceperea la proiectul respectiv. Apar colegi noi, poate vă faceți și alți prieteni și o să fie un schimb de informații, și emoțional, binevenit.

Horoscop 22 octombrie 2025 – GEMENI

Ca să vă eliberați de stres, poate vă duceți la o sală de sport, alergați în parc, vă puneți în practică talentele și o să fiți și mai inspirați, energici. Vi se oferă ceva nou de lucru și o să accesați resursele interioare ca să vă bucurați de un plus de notorietate.

Horoscop 22 octombrie 2025 – RAC

Poate le faceți o surpriză copiilor: îi duceți la muzeu, la locuri de joacă de care știți că sunt atrași, sau într-un parc natural cu atracții turistice de aventură și distracție. O să vă străduiți să terminați treburile complicate de acasă, ca să vă oferiți un weekend deconectant.

Horoscop 22 octombrie 2025 – LEU

E posibil să vă organizați bugetul astfel încât să ajungă pentru reamenajări în locuință și să vă puteți mișca în timpul liber cu familia și prietenii. Poate vă face o surpriză ființa iubită și vă invită în weekend pe undeva, să vă deconectați de la treburile de serviciu și să mai uitați de rate și facturi.

Horoscop 22 octombrie 2025 – FECIOARĂ

E bine să vă bazați mai mult pe forțele proprii și să vă concentrați pe problemele de familie, că oamenii la care apelați or să fie cufundați în propriile probleme. O să lucrați destul de bine în formula de grup și rezultatele nu vor întârzia să apară — o să vedeți.

Horoscop 20 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Lună nouă, cu noutăți. O să ne bucurăm de veștile bune, de prezența unor oameni care au câte ceva frumos să vă spună, să vă ofere și o să putem începe o viață nouă.  

