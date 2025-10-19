Horoscop 20 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Apare un parteneriat pentru o zodie care va aduce vizibilitate

19-10-2025 | 21:34
Horoscop 20 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Lună nouă, cu noutăți. O să ne bucurăm de veștile bune, de prezența unor oameni care au câte ceva frumos să vă spună, să vă ofere și o să putem începe o viață nouă.  

Vibrația zilei este 2 și o să facem echipă cu cineva în care credem cu adevarat.

Horoscop 20 octombrie 2025 – BALANȚĂ

Se poate să luați startul într-o aventură profesională de succes și o să mai faceți niște cursuri, o specializare, poate să susțineți un examen sau un interviu. Se poate să luați o decizie referitoare la viața de cuplu, dacă aveți nevoie de stabilitate și echilibru.

Horoscop 20 octombrie 2025 – SCORPION

Poate faceți niște investigații medicale și, dacă va fi nevoie, o să urmați un tratament pentru a aduce organismul la o stare optimă de funcționare și a da randament peste tot. Este o răscolire sufletească care, probabil, vă va da insomnii și ar fi bine să discutați cu un prieten sau cu un psiholog pentru a o externaliza.

Horoscop 20 octombrie 2025 – SĂGETĂTOR

O să strângeți rândurile și o să adunați în jurul vostru oameni cu idei valoroase, pentru a face echipă într-un proiect ambițios. O să vă lăsați antrenați într-o activitate de timp liber și o să vă faceți timp să descărcați adrenalina, ceea ce va fi revigorant.

Horoscop 20 octombrie 2025 – CAPRICORN

Se poate să vă ofere șeful vreo recompensă, poate chiar o poziție care să vă pună la conducerea unui departament și să fie onorantă. Se conturează un plus de prestigiu, poate pentru că ați venit cu o inițiativă nouă în sfera profesională, ceea ce va fi apreciat.

Horoscop 20 octombrie 2025 – VĂRSĂTOR

Poate veți avea o discuție în familie privind locuința, dacă vreți să o schimbați, să vă luați una mai spațioasă, sau să ridicați un etaj la actuala. Un rezultat favorabil la școală, un examen sau un interviu poate aduce un progres considerabil.

Horoscop 20 octombrie 2025 – PEȘTI

Se adună bani în cont și o să vă puteți mișca liber; poate faceți o rezervare pentru sfârșitul săptămânii la munte sau la malul mării, pentru a vă plimba. O să vă contacteze cineva care vrea să vă întâlniți, poate pe alte meleaguri, ca să vă faceți un program.

Horoscop 20 octombrie 2025 – BERBEC

Poate se încheie un proces sau se pune capăt unui conflict și o să recuperați ce vă aparține – bani, bunuri, onoare – ceea ce va consolida statutul. Vin bani de undeva și o să vă descurcați cu cheltuielile acestei perioade, iar ce rămâne va fi pentru un mic răsfăț.

Horoscop 20 octombrie 2025 – TAUR

Este posibil să negociați un contract sau o colaborare care să capete un titlu permanent dacă prima rundă este bine cotată. Cineva care nu se împacă cu ideea că nu veți mai forma un cuplu vă va implora să continuați relația.

Horoscop 20 octombrie 2025 – GEMENI

Sunt proiecte noi la orizont și tot atâtea provocări care vă vor solicita toate resursele interioare pentru a reuși, iar șansele de succes există. Ar fi bine să faceți o programare la medic pentru a verifica unele semnale de avertizare legate de sănătate.

Horoscop 20 octombrie 2025 – RAC

Probabil veți face niște investiții în locuință și veți gestiona banii cu atenție, pentru a nu depăși un anumit barem, având și alte cheltuieli de acoperit din rezerve. Poate fi în pregătire o tratatie de zi aniversară sau un botez în weekend, cu drumuri de făcut și mesaje de trimis.

Horoscop 20 octombrie 2025 – LEU

O întâlnire cu o echipă care se grupează în jurul unei idei menite să salveze sănătatea sau situația financiară a unor semeni poate fi benefică. Este posibil să angajați o firmă pentru zugrăvit, curățenie, montaj de mobilier sau aparatură, dacă nu reușiți voi.

Horoscop 20 octombrie 2025 – FECIOARĂ

O să faceți rost de bani în plus, fie dintr-o activitate paralelă cu serviciul, fie printr-o primă, un card alimentar sau altă bonificație oferită de șefi. Vi se propune un parteneriat care v-ar aduce vizibilitate și s-ar putea să găsiți și alte surse de venit.

