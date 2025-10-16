Horoscop 17 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi un supliment la salariu

Horoscop cu Neti Sandu
16-10-2025 | 21:21
neti sandu
PRO TV

Horoscop 17 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu de toate. O să acordăm atenție atât lucrurilor care țin de serviciu, cât și de viața de familie, că e nevoie de noi peste tot. Vibrația zilei este 8.    

autor
Neti Sandu

Horoscop 17 octombrie 2025 – BALANȚĂ

Poate faceți o selecție, deoarece ați tot primit invitații pentru zilele care urmează și o să vă ocupați de lucruri legate de casă și de treburi personale. Vin niște bani și, în funcție de sumă, o să vă faceți drum spre o stațiune de agrement.

Horoscop 17 octombrie 2025 – SCORPION

O preocupare de grup, poate plecați într-un city-break sau va fi vreun teambuilding, și o să vă întrețineți cu niște oameni cu care aveți multe în comun. Se poate să faceți niște achiziții de care să se bucure întreaga familie și să faceți și o plimbare prin împrejurimi în aceste zile.

Horoscop 17 octombrie 2025 – SĂGETĂTOR

Poate o să refaceți grupul de altădată pentru a porni într-o escapadă turistică, să vă recreați, să desfășurați sporturi de echipă și să-i luați și pe copii. O să intrați la cheltuieli, pentru că aveți diverse lucruri de cumpărat, facturi de achitat și drumuri de făcut.

Citește și
neti sandu
Horoscop 15 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia pentru care se reglează situația financiară

Horoscop 17 octombrie 2025 – CAPRICORN

Sunt acte de perfectat și poate faceți și voi demersurile necesare pentru a obține semnăturile fără de care nu puteți avansa cu restul. Se poate să primiți bani sau altceva compensatoriu pentru munca depusă și o să vă puteți continua activitatea cu alt suport emoțional.

Horoscop 17 octombrie 2025 – VĂRSĂTOR

Se poate să fie o perioadă încărcată la serviciu și să vă străduiți să lucrați continuu pentru ca șefii să fie mulțumiți de voi, dar vine weekendul și o să vă relaxați. Au loc evenimente legate, poate, de serviciu, și o să vă implicați cât posibil, ca să aveți și voi niște beneficii.

Horoscop 17 octombrie 2025 – PEȘTI

Sunt chestiuni importante de discutat cu oameni de afaceri și o să vă exprimați punctul de vedere, ca să se țină cont de cerințele voastre. O să vă caute cineva care speră să vă împăcați după o separare, iar șansele sunt bune dacă mai doriți și voi acest lucru.

Horoscop 17 octombrie 2025 – BERBEC

Poate vă mai contactează unul, altul, ca să colaborați la ceva care v-ar aduce bani și consolidarea unor relații profesionale. Poate abia acum vin banii de pe unde au fost blocați și o să folosiți o parte dintre ei, iar ce rămâne puneți la păstrare.

Horoscop 17 octombrie 2025 – TAUR

Se poate să onorați invitația la o nuntă sau la un botez și să plecați cu grupul de prieteni, care poate fi prin țară undeva, și o să petreceți câteva zile minunate. De asemenea, se poate să faceți cunoștință cu niște oameni care vor fi o bună inspirație în sfera profesională.

Horoscop 17 octombrie 2025 – GEMENI

Apar proiecte noi la serviciu și, de aici, se vor aduna și sumele de bani în cont, iar voi veți avea un capital care vă va permite să faceți lucruri costisitoare. Poate ați organizat o ieșire în lume, o escapadă turistică sau mergeți într-o stațiune de agrement pentru a descărca tensiunile.

Horoscop 17 octombrie 2025 – RAC

Poate sunteți în pregătiri pentru evenimentul festiv de mâine și vă mai ajută unul, altul, pentru că poate fi un party de familie, iar ceilalți se vor implica, de asemenea. Se poate să primiți o invitație într-o excursie și să le faceți o vizită unor prieteni, printre alte obiective turistice.

Horoscop 17 octombrie 2025 – LEU

O să faceți o tratație pentru că ați atins un obiectiv, se va întâmpla ceva maret în familia voastră și o să petreceți alături de cei dragi. De asemenea, o să faceți echipă cu familia pentru a pleca pe undeva sau pentru a desfășura activități recreative.

Horoscop 17 octombrie 2025 – FECIOARĂ

Vești de tot felul la voi și o să răspundeți invitațiilor la diverse evenimente, cum ar fi nunți sau botezuri, și o să vă bucurați de atmosfera creată de oamenii fericiți. Se poate să primiți un supliment salarial, care să vă ajute pentru cheltuielile curente, căci aveți multe de achiziționat în perioada aceasta.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: horoscop, planete, horoscop neti sandu, neti sandu, zodii, astre,

Dată publicare: 16-10-2025 21:21

