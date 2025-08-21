Horoscop 22 august 2025, cu Neti Sandu. Zodia care se va regla din punct de vedere financiar

Horoscop cu Neti Sandu
21-08-2025 | 20:43
neti sandu
PRO TV

Horoscop 22 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu reușite. O să ne dăm interesul să facem treaba ca lumea, să nu ne păcălim nici pe noi, nici pe alții, ca să creștem spiritual.  

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 22, număr maestru, și o să sporim lucrurile bune pe care vrem să le facem.

Horoscop 22 august – FECIOARĂ

O stare de bine. Vă faceți un program lejer pentru week-end și dacă aveți chef plecați pe undeva, dacă nu, o să vă bucurați de timpul liber petrecut cu familia. Vi se confirmă niște așteptări și o să primiți un răspuns de la cineva în care v-ați pus mari speranțe să vă facă viața mai frumoasă.

Horoscop 22 august – BALANȚĂ

O să vă fie apreciată munca pentru că se-ntorc ecourile proiectelor la care ați lucrat și, dacă alții sunt mulțumiți, șefii voștri nu mai au încotro, trebuie să vă recompenseze cumva. Se poate să plecați de azi pe undeva, poate sunteți în concediu, sau dați o fugă două zile la malul mării ori la munte.

Horoscop 22 august – SCORPION

Se observă o reuniune de grup, că poate aveți treabă și o să pună toată lumea umărul ca să le fiți de ajutor unor oameni care înseamnă ceva pentru voi. O să dați curs unei invitații la vreo aniversare prin țară, pe undeva, și poate mai rămâneți o zi, două ca să vă tihnească deplasarea.

neti sandu
Horoscop 19 august 2025, cu Neti Sandu. Reușite și vești importante pentru toate zodiile

Horoscop 22 august – SĂGETĂTOR

Poate vi se dă ceva nou de făcut pentru că șefii au încredere în voi și o să fie o upgradare. Veți lua și mai mulți bani, poate chiar vi se mărește salariul. E de semnat un act de proprietate, poate închiriați un spațiu și e de semnat contractul, ca să fie totul în regulă, legal.

Horoscop 22 august – CAPRICORN

E posibil să aflați dacă banca vă acordă împrumutul cerut și, dacă nu, mai încercați în altă parte, ca să vă puteți lua casă, ori mașină, așa cum v-ați propus. Relația cu partenerul de cuplu promite să fie și mai așezată și poate vă căsătoriți, cine știe?

Horoscop 22 august – VĂRSĂTOR

Vi se face o ofertă de lucru și dacă nu sunteți prinși cu alte colaborări o să vă dați acceptul, că or să mai fie niște bani. Se activează casa drumurilor și o luați din loc spre alte zări ca să vă relaxați, că aveți nevoie de o schimbare de peisaj.

Horoscop 22 august – PEȘTI

Apar niște aspecte din trecut pe care ar fi bine să le rezolvați, că altfel o să suportați niște consecințe: bani pierduți și niște interdicții pe ici, pe colo. Se poate să luați o decizie de comun acord cu partenerul de cuplu și o să fie spre binele familiei.

Horoscop 22 august – BERBEC

O să dați dovadă de curaj și o să vă cereți drepturile: să vi se recunoască o diplomă, să vi se returneze acei bani opriți cu forța, nu de multă vreme. Poate mai luați diverse lucruri utile pentru casă, pentru familie, și o să vă încadrați cât de cât în bugetul alocat.

Horoscop 22 august – TAUR

Poate strigați adunarea și plecați cu prietenii la malul mării, ori la o nuntă în alt oraș și vă bucurați de o atmosferă pe cinste. V-au rămas niște reparații de făcut pe-acasă, retușuri, și o să-i puteți chema pe musafiri pe la voi.

Horoscop 22 august – GEMENI

Se anunță câștiguri pe mai multe paliere de viață și o să urcați în clasament. Mai primiți și niște bani în plus la salariu și o să vă simțiți răsplătiți, în sfârșit. Deși credeți că ați făcut tot ce trebuie în relația de cuplu și ați tot lăsat de la voi, o să constatați că nu-i exact așa.

Horoscop 22 august – RAC

Se poate să luați fie salariul, fie alți bani și poate plecați pe undeva de astăzi ca să vă puteți odihni o zi, două la destinația de vacanță. O să vă expuneți punctul de vedere în public, o fi vreo conferință, ori împărțiți niște premii și o să fiți gazdele unui eveniment.

Horoscop 22 august – LEU

Încep să vină banii pentru care v-ați zbătut, poate fi și un credit, care vi s-a aprobat, în sfârșit, și o să vă reglați luna asta din punct de vedere financiar. Cineva își respectă o promisiune mai veche și o să vă scoată la plimbare, ori la film, ori la piscină, vă duce pe litoral, ori la munte, undeva.

