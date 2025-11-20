Horoscop 21 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Relația cu partenerul de cuplu are nevoie de comunicare

Horoscop cu Neti Sandu
20-11-2025 | 21:42
neti sandu
PRO TV

Horoscop 21 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu surprize. Avem multe de făcut și o să ne străduim să ne achităm, onorabil, de toate obligațiile, ca să ne putem și distra! Că merităm.  

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 3 și ne-ar prinde bine să ducem comunicarea la alt nivel.

Horoscop 21 noiembrie 2025 – SCORPION

Se conturează un câștig de imagine, vi se mulțumește pentru ce ați muncit în ultima vreme și a fost de calitate – extra! Se poate să recuperați niște bani care tot întârziau să ajungă la voi și o să acoperiți niște goluri cu ei, să vă luați diverse lucruri.

Horoscop 21 noiembrie 2025 – SĂGETĂTOR

O să aveți o mai bună colaborare cu colegii, cu șefii și o să vă orientați spre activități pe care le-ați ținut la secret, poate pentru a avea o ieșire spectaculoasă la rampă. Relația cu partenerul de cuplu are nevoie de comunicare: să ieșiți mai des în doi, să vă întrebați unul pe celălalt ce vă lipsește.

Horoscop 21 noiembrie 2025 – CAPRICORN

O să aveți de ales, dintr-o ofertă mai largă, un job sau o colaborare și o să vă asigurați banii pentru o casă ori o mașină — sunt pe lista de așteptare. Cineva nu v-a uitat și își dorește să reluați o relație care v-ar putea face fericiți. Depinde ce vreți și voi.

Citește și
neti sandu
Horoscop 16 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi va lua o decizie mare

Horoscop 21 noiembrie 2025 – VĂRSĂTOR

Se poate să vă expuneți ideile pe o scenă, poate și pe o platformă online, și să fie bine primite de un anumit public. Se anunță succes. E bine să vă îngrijiți de sănătate, să faceți un control medical, chiar și preventiv, ca să rămâneți în formă.

Horoscop 21 noiembrie 2025 – PEȘTI

Poate cereți un împrumut unei bănci și o să vă puteți atinge unele obiective: casă, mașină, un concediu ca lumea de sărbători, după. O confirmare — că vi s-a aprobat o cerere, că vă puteți duce într-un city break — vă dă un plus de elan.

Horoscop 21 noiembrie 2025 – BERBEC

O să puteți pune în practică o idee și să vă bucurați de suportul unor oameni care vă apreciază, iar în paralel vă veți descurca și cu celelalte sarcini. Se poate să întâlniți, în drumurile voastre, pe cineva cu care să descoperiți multe lucruri în comun.

Horoscop 21 noiembrie 2025 – TAUR

Se observă o cheltuială — poate dați o petrecere zilele astea și o să fie pregătiri, aprovizionare și un reminder prietenilor, ca să nu uite să vină. O să recuperați o parte din banii care vi se cuvin și o să aveți resurse să dați o fugă prin împrejurimi, dacă vă doriți.

Horoscop 21 noiembrie 2025 – GEMENI

Vă scoate cineva la o cafea pentru a discuta o colaborare care v-ar ajuta să vă echilibrați financiar, iar voi o să puneți câteva condiții. O să țineți cont de dorințele celor din familie și o să vă faceți un plan pentru mâine, să mergeți cu toții la un spectacol.

Horoscop 21 noiembrie 2025 – RAC

Aveți energie, idei și dorința de a vă face cunoscute proiectele, ca să vedeți cum sunt primite de cei cărora li se adresează. Pot apărea noutăți legate de copii; poate se naște un nou membru în familie și toată lumea se agită.

Horoscop 21 noiembrie 2025 – LEU

Se anunță distracție — poate o să mergeți la un party undeva prin țară și mai rămâneți o zi pe-acolo, dacă atmosfera e așa bună cum vi s-a promis. Pe acasă mai sunt câteva treburi de rezolvat azi, că mâine s-ar putea să fiți plecați într-o stațiune de agrement.

Horoscop 21 noiembrie 2025 – FECIOARĂ

Sunt evenimente la care o să treceți în fugă, să vă spuneți părerea, să etalați un produs — rod al muncii voastre — și o să primiți ecouri pozitive. Poate vine cineva să vă ajute cu treaba, mai ales dacă mâine organizați o petrecere cu mulți invitați.

Horoscop 21 noiembrie 2025 – BALANȚĂ

Ar avea de unde să vă intre bani, poate și un împrumut bancar, dacă aveți nevoie urgentă. Așa v-ați putea deplasa, dacă dispuneți de bani de buzunar. Se poate să vi se ceară ajutorul și să-i sprijiniți pe niște prieteni care au rămas pe zero.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: horoscop, planete, horoscop neti sandu, neti sandu, zodii,

Dată publicare: 20-11-2025 21:41

Articol recomandat de sport.ro
Aici se joacă barajul Turcia – România! Anunțul venit din Țara Semilunii | GALERIE FOTO
Aici se joacă barajul Turcia – România! Anunțul venit din Țara Semilunii | GALERIE FOTO
Citește și...
Horoscop 17 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. O să vă meargă bine din punct de vedere financiar
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 17 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. O să vă meargă bine din punct de vedere financiar

Horoscop 17 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu de toate. O să ne evaluăm starea sufletească și o să vedem că avem suficiente motive să fim mulțumiți cu ceea ce avem, iar pentru restul o să ne luptăm în continuare.  

Horoscop 16 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi va lua o decizie mare
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 16 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi va lua o decizie mare

Horoscop 16 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi reușită. O să avem parte de un echilibru sufletesc, o să cântărim cum se cuvine situațiile care ne dau bătăi de cap și o să facem un bilanț.

Horoscop 15 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va întâlni pe cineva cu care va putea forma un cuplu
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 15 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va întâlni pe cineva cu care va putea forma un cuplu

O zi cu de toate. O să scoatem la iveală resursele interioare ca să ne ocupăm de lucrurile care prezintă un mare interes și, practic, să ne depășim pe noi înșine.  

Horoscop 14 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Urmează investiții în casă
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 14 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Urmează investiții în casă

Horoscop 14 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu energie. O să vrem să facem cât mai multe lucruri ca să ne achităm de toate obligațiile și să ieșim cu prietenii, cu rudele apropiate, să ieșim din rutină.  

Horoscop 13 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Apar tensiuni în cuplu
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 13 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Apar tensiuni în cuplu

Horoscop 13 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu de toate. O să ne dăm interesul să facem treaba cu conștiinciozitate, să nu ni se poată reproșa nimic și să facem progrese, să tindem către un titlu.  

Recomandări
Ucraina anunţă că a primit din partea SUA un
Stiri externe
Ucraina anunţă că a primit din partea SUA un "proiect de plan" pentru încheierea războiului cu Rusia. "Suntem pregătiţi”

Preşedinţia Ucrainei a anunţat joi că a primit un proiect de plan din partea SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia şi a afirmat că este pregătită să colaboreze constructiv cu Washingtonul în această chestiune.  

Prima reacție a lui Horațiu Potra după ce a fost adus în țară. Lista acuzațiilor grave care i se aduc mercenarului. FOTO
Stiri Justitie
Prima reacție a lui Horațiu Potra după ce a fost adus în țară. Lista acuzațiilor grave care i se aduc mercenarului. FOTO

Horațiu Potra a fost adus în țară, sub escortă, împreună cu fiul și nepotul său. Cei trei au fost trimiși în judecată, în septembrie, alături de Călin Georgescu și alți 18 inculpați, pentru tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale.

Instanţa a respins cererea ANAF de instituire a sechestrului asupra bunurilor familiei Iohannis
Stiri Justitie
Instanţa a respins cererea ANAF de instituire a sechestrului asupra bunurilor familiei Iohannis

Tribunalul Sibiu a respins, joi, cererea formulată de Statul Român, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului preşedinte Klaus Iohannis.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 20 Noiembrie 2025

51:38

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 20 Noiembrie 2025

01:30:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
20 Noiembrie 2025

01:45:53

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28