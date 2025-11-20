Horoscop 21 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Relația cu partenerul de cuplu are nevoie de comunicare

Horoscop 21 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu surprize. Avem multe de făcut și o să ne străduim să ne achităm, onorabil, de toate obligațiile, ca să ne putem și distra! Că merităm.

Vibrația zilei este 3 și ne-ar prinde bine să ducem comunicarea la alt nivel.

Horoscop 21 noiembrie 2025 – SCORPION

Se conturează un câștig de imagine, vi se mulțumește pentru ce ați muncit în ultima vreme și a fost de calitate – extra! Se poate să recuperați niște bani care tot întârziau să ajungă la voi și o să acoperiți niște goluri cu ei, să vă luați diverse lucruri.

Horoscop 21 noiembrie 2025 – SĂGETĂTOR

O să aveți o mai bună colaborare cu colegii, cu șefii și o să vă orientați spre activități pe care le-ați ținut la secret, poate pentru a avea o ieșire spectaculoasă la rampă. Relația cu partenerul de cuplu are nevoie de comunicare: să ieșiți mai des în doi, să vă întrebați unul pe celălalt ce vă lipsește.

Horoscop 21 noiembrie 2025 – CAPRICORN

O să aveți de ales, dintr-o ofertă mai largă, un job sau o colaborare și o să vă asigurați banii pentru o casă ori o mașină — sunt pe lista de așteptare. Cineva nu v-a uitat și își dorește să reluați o relație care v-ar putea face fericiți. Depinde ce vreți și voi.

Horoscop 21 noiembrie 2025 – VĂRSĂTOR

Se poate să vă expuneți ideile pe o scenă, poate și pe o platformă online, și să fie bine primite de un anumit public. Se anunță succes. E bine să vă îngrijiți de sănătate, să faceți un control medical, chiar și preventiv, ca să rămâneți în formă.

Horoscop 21 noiembrie 2025 – PEȘTI

Poate cereți un împrumut unei bănci și o să vă puteți atinge unele obiective: casă, mașină, un concediu ca lumea de sărbători, după. O confirmare — că vi s-a aprobat o cerere, că vă puteți duce într-un city break — vă dă un plus de elan.

Horoscop 21 noiembrie 2025 – BERBEC

O să puteți pune în practică o idee și să vă bucurați de suportul unor oameni care vă apreciază, iar în paralel vă veți descurca și cu celelalte sarcini. Se poate să întâlniți, în drumurile voastre, pe cineva cu care să descoperiți multe lucruri în comun.

Horoscop 21 noiembrie 2025 – TAUR

Se observă o cheltuială — poate dați o petrecere zilele astea și o să fie pregătiri, aprovizionare și un reminder prietenilor, ca să nu uite să vină. O să recuperați o parte din banii care vi se cuvin și o să aveți resurse să dați o fugă prin împrejurimi, dacă vă doriți.

Horoscop 21 noiembrie 2025 – GEMENI

Vă scoate cineva la o cafea pentru a discuta o colaborare care v-ar ajuta să vă echilibrați financiar, iar voi o să puneți câteva condiții. O să țineți cont de dorințele celor din familie și o să vă faceți un plan pentru mâine, să mergeți cu toții la un spectacol.

Horoscop 21 noiembrie 2025 – RAC

Aveți energie, idei și dorința de a vă face cunoscute proiectele, ca să vedeți cum sunt primite de cei cărora li se adresează. Pot apărea noutăți legate de copii; poate se naște un nou membru în familie și toată lumea se agită.

Horoscop 21 noiembrie 2025 – LEU

Se anunță distracție — poate o să mergeți la un party undeva prin țară și mai rămâneți o zi pe-acolo, dacă atmosfera e așa bună cum vi s-a promis. Pe acasă mai sunt câteva treburi de rezolvat azi, că mâine s-ar putea să fiți plecați într-o stațiune de agrement.

Horoscop 21 noiembrie 2025 – FECIOARĂ

Sunt evenimente la care o să treceți în fugă, să vă spuneți părerea, să etalați un produs — rod al muncii voastre — și o să primiți ecouri pozitive. Poate vine cineva să vă ajute cu treaba, mai ales dacă mâine organizați o petrecere cu mulți invitați.

Horoscop 21 noiembrie 2025 – BALANȚĂ

Ar avea de unde să vă intre bani, poate și un împrumut bancar, dacă aveți nevoie urgentă. Așa v-ați putea deplasa, dacă dispuneți de bani de buzunar. Se poate să vi se ceară ajutorul și să-i sprijiniți pe niște prieteni care au rămas pe zero.

