Horoscop 13 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Apar tensiuni în cuplu

Horoscop 13 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu de toate. O să ne dăm interesul să facem treaba cu conștiinciozitate, să nu ni se poată reproșa nimic și să facem progrese, să tindem către un titlu.

Vibrația zilei este 4 și o să ne ocupăm de casă și de ai noștri, pe lângă celelalte.

Horoscop 13 noiembrie 2025 – SCORPION

O să vă implicați în diferite proiecte care o să vă rotunjească veniturile și o să câștigați experiență, pentru a avea o plajă mai largă de alegeri. Se poate să faceți o surpriză cuiva drag și să vă bucurați împreună, căci au fost greutăți peste care ați trecut recent.

Horoscop 13 noiembrie 2025 – SĂGETĂTOR

Se pare că aveți energia necesară să faceți cât mai multe lucruri și o să vă gândiți și la o escapadă turistică de mâine-ncolo. Sunt promisiuni de bani care vor fi onorate și o să vă permiteți niște ieșiri la evenimente sau la plimbare prin diverse stațiuni turistice.

Horoscop 13 noiembrie 2025 – CAPRICORN

O să faceți demersuri să vă recuperați banii cuveniți și să vă îngrijiți de sănătate, deoarece sunt aspecte care lasă de dorit și o să aveți de tras dacă nu mergeți la doctor. Se poate să vă duceți în vizită la rude zilele acestea, poate e vreun sărbătorit, și să mai rămâneți o zi-două pe la ele.

Horoscop 13 noiembrie 2025 – VĂRSĂTOR

O revedere emoționantă; poate vi se cere iertare pentru niște vorbe aruncate la supărare și vă reveniți după o perioadă de separare. Cineva o să insiste să plecați în vizită la rude, la prieteni sau poate într-o excursie într-o stațiune de agrement, și sunteți gata de drum.

Horoscop 13 noiembrie 2025 – PEȘTI

O să vă contacteze niște oameni de afaceri care vor să puneți și voi umărul la un proiect ce v-ar aduce câștiguri consistente, și o să vă gândiți dacă intrați în joc sau nu. Va căuta cineva care vrea să petreceți ore bune împreună pentru a schimba impresii și idei, ca să dați refresh stării de spirit.

Horoscop 13 noiembrie 2025 – BERBEC

O să vă interesați de banii pe care-i aveți de luat și o să faceți procedurile necesare să-i primiți de luni încolo. Relația cu partenerul de cuplu pare tensionată și ar fi bine să ieșiți la aer, la plimbare sau la o cafea, pentru a schimba mediul.

Horoscop 13 noiembrie 2025 – TAUR

O să luați niște bani, pot fi și alte compensații, și o să fie o formă de recunoaștere a eforturilor, deoarece munca voastră n-a trecut neobservată. Veți primi vești bune, întâlniri și veți participa la evenimente care să vă mențină în formă; o să vă distrați și să vă faceți noi prieteni.

Horoscop 13 noiembrie 2025 – GEMENI

Vă va trece pe la urechi o ofertă de colaborare; poate vă implicați într-un eveniment care să vă ofere prilejul să scoateți la iveală niște calități și să vă puneți în valoare. Se poate să aveți un contract de semnat pentru o colaborare bănoasă.

Horoscop 13 noiembrie 2025 – RAC

O să vă ocupați de casă și familie, dar aveți în plan un program de relaxare pentru zilele următoare ca să vă și deconectați cumva. Poate v-ar prinde bine o ieșire în doi, pentru a da un alt vibe relației de suflet.

Horoscop 13 noiembrie 2025 – LEU

Poate puneți la cale o escapadă turistică într-un parc de aventură; copiii v-au rugat să vizitați un loc anume ca să fie distracție. Vine cineva cu o idee de proiect, dar nu e grabă – poate o puneți în practică la începutul anului viitor.

Horoscop 13 noiembrie 2025 – FECIOARĂ

Veștile sunt amestecate, aveți multe pe cap și o să vă străduiți să vă achitați onorabil de toate obligațiile ca să fiți împăcați cu voi înșivă. O să primiți o invitație la un eveniment care vă poate avea în centrul atenției; poate primiți un premiu.

Horoscop 13 noiembrie 2025 – BALANȚĂ

O să vă reușească acțiunile desfășurate în formula de grup și o să dați randament la serviciu, la școală și în particular; poate practicați un sport de echipă. Se poate să plecați într-o excursie; se anunță o atmosferă pe gustul vostru.

