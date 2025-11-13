Horoscop 14 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Urmează investiții în casă

13-11-2025
Horoscop 14 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu energie. O să vrem să facem cât mai multe lucruri ca să ne achităm de toate obligațiile și să ieșim cu prietenii, cu rudele apropiate, să ieșim din rutină.  

Neti Sandu

Vibrația zilei este 5 și o să avem curaj să încercăm experiențe noi.

Horoscop 14 noiembrie 2025 – SCORPION

E animație la voi: prietenii vor să vă scoată pe la evenimente, să luați pulsul societății și poate găsiți și niște coechipieri de afaceri. Se poate să vă asociați cu prietenii și să desfășurați o activitate de timp liber, să plecați într-o excursie sau să practicați un sport.

Horoscop 14 noiembrie 2025 – SĂGETĂTOR

Sunt ceva bani de recuperat, mai sunt și plăți de făcut, și o să ajungeți cu cheltuielile la zi, ca să nu aveți restante. Sunt speranțe de o colaborare bănoasă, care poate fi pe termen scurt, dar extrem de binevenită.

Horoscop 14 noiembrie 2025 – CAPRICORN

Prietenii vă vor lua într-o plimbare prin țară și o să vă destindeți, mai vedeți locuri noi și descărcați tensiunile acumulate, ca să fiți fresh de luni încolo. Poate vă prinde bine o ieșire în doi pentru a consolida relația și a reface comunicarea, dacă au existat probleme.

Horoscop 13 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Apar tensiuni în cuplu

Horoscop 14 noiembrie 2025 – VĂRSĂTOR

Sunt niște mondenități la care o să participați activ; sunt lucruri în care sunteți implicați și o să vi se mulțumească pentru contribuție. E nevoie de o mână de ajutor din partea voastră și o să vă puneți amprenta pe o partitură de succes.

Horoscop 14 noiembrie 2025 – PEȘTI

Va căuta cineva să vă propună o colaborare, chiar și un job permanent; dacă sunteți de acord, ar fi un bun supliment financiar. Se poate să investiți niște bani care să aducă un plus de culoare acasă și să reamenajați interiorul.

Horoscop 14 noiembrie 2025 – BERBEC

Sunt șanse de plecat într-o călătorie de distracție și o să vă eliberați de tensiunile acumulate, să fiți creativi de luni încolo. Se poate să aveți examen și să vă descurcați frumos sau poate un interviu.

Horoscop 14 noiembrie 2025 – TAUR

O să vă consultați cu familia pentru a stabili programul de weekend, să vedeți dacă faceți o tratatie acasă sau invitați prietenii la restaurant. E posibil să luați niște bani rămași și să vă duceți cu cei dragi la distracție pentru a vă refacere vibe-ul.

Horoscop 14 noiembrie 2025 – GEMENI

E posibil să interacționați cu oameni care se pot plia pe dorințele voastre și să colaborați în cei mai buni termeni pentru succes. Se poate să primiți o invitație la un film sau spectacol, rupând monotonia și scăpând de plictiseală.

Horoscop 14 noiembrie 2025 – RAC

Poate sunteți în pregătiri pentru a sărbători ceva și o să dați tot ce aveți ca să nu lipsească nimic din ce ar dori musafirii, referitor la confort și mâncare. Poate vă menajați și voi puțin: o ieșire la spa, masaj sau odihnă activă.

Horoscop 14 noiembrie 2025 – LEU

Se poate să primiți niște bani în cont și să vă permiteți o escapadă turistică, luând și prietenii cu voi pentru o experiență plăcută. Se poate să întâlniți pe cineva care vă place la un eveniment social; atracția poate fi reciprocă și să iasă o relație frumoasă.

Horoscop 14 noiembrie 2025 – FECIOARĂ

O întâlnire importantă; sunt chestiuni profesionale pe care o să le puneți la punct și poate veți prelungi un contract sau nu. Se poate să aveți de reparat ceva acasă, dar va rămâne timp și pentru plimbare.

Horoscop 14 noiembrie 2025 – BALANȚĂ

O escapadă turistică v-ar revigora și v-ați simți bine în compania prietenilor; poate fi și un teambuilding care să vă elibereze de anxietăți. O să desfășurați activități de grup și o să vă ocupați și de studiu; poate aveți vreun examen.

