Horoscop 17 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. O să vă meargă bine din punct de vedere financiar

Horoscop 17 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu de toate. O să ne evaluăm starea sufletească și o să vedem că avem suficiente motive să fim mulțumiți cu ceea ce avem, iar pentru restul o să ne luptăm în continuare.

Vibrația zilei este 8 și o să ne chivernisim banii ca să ne ajungă.

Horoscop 17 noiembrie 2025 – SCORPION

Vă parvin răspunsuri și aprobări, și o să încheiați cu brio un capitol, putând deschide altul, că aveți resurse și veți primi și ajutor. Se poate semna un contract și o să vă meargă bine din punct de vedere financiar, pentru că va exista o finanțare pe tot parcursul acestuia.

Horoscop 17 noiembrie 2025 – SĂGETĂTOR

O reușită în sfera socială: v-au fost recunoscute meritele, v-ați câștigat un nume și urmează o schimbare favorabilă – poate vă duceți la un alt serviciu. O să vă caute cineva care speră să vă armonizați, că aveți multe în comun, și puteți forma un cuplu dacă nu aveți partener de viață.

Horoscop 17 noiembrie 2025 – CAPRICORN

Vi se fac oferte de lucru și o să vă gândiți dacă e o activitate pe gustul vostru sau visați la altceva care vi s-ar potrivi mai bine. Se poate să apelați la rezerve ca să luați acele lucruri pe care și le doresc ai voștri și astfel să le faceți o bucurie.

Horoscop 17 noiembrie 2025 – VĂRSĂTOR

Se poate să vă aflați într-o competiție pentru câștigarea unui premiu și aveți mari șanse să fiți printre câștigători, poate chiar locul întâi. O să vă intre acei bani pe care i-ați revendicat în ultima vreme și veți avea de cheltuială – poate păstrați ceva și pentru sărbători.

Horoscop 17 noiembrie 2025 – PEȘTI

Poate vi se face o ofertă de lucru în străinătate și e posibil să nu vă displacă, dar trebuie întrebată și familia, să vedeți ce părere are. Se poate să aveți de semnat niște acte și o să insistați acolo unde trebuie ca să le obțineți la timp.

Horoscop 17 noiembrie 2025 – BERBEC

Se poate să vă asociați cu niște oameni ca să serviți o cauză, să fiți sub umbrela unei fundații și să vă simțiți apreciați, dar pare că va urma și un efort din partea voastră. Poate organizați o ieșire la sfârșit de săptămână și îi faceți o surpriză partenerului de viață.

Horoscop 17 noiembrie 2025 – TAUR

Se poate să vi se propună un extrajob, să vorbiți în public despre un subiect de mare interes și să fie o rampă de lansare pentru voi. E posibil să luați diverse lucruri pentru casă și să vă reamenajați interiorul, poate ați făcut recent și câteva reparații sau zugrăveli.

Horoscop 17 noiembrie 2025 – GEMENI

Poate vi s-a aprobat un credit și o să aveți bani de casă, de mașină, să călătoriți, să urmați niște cursuri sau să-i trimiteți pe copii într-o tabără. Se poate să vă combinați cu niște parteneri de afaceri într-o treabă mai complicată și să fie un rezultat de succes la final.

Horoscop 17 noiembrie 2025 – RAC

O să primiți ajutor din partea unor oameni care vă apreciază, poate și pentru că vor avea și ei un beneficiu de pe urma acelei activități, și o să fie o upgradare la serviciu sau în societate. O să primiți niște bani de la serviciu, dar e posibil să aveți de luat și din particular, și o să se adune o sumă frumușică în cont.

Horoscop 17 noiembrie 2025 – LEU

Se poate să vă adunați într-un grup de oameni cu pasiuni comune și să lucrați împreună, să petreceți mai mult timp împreună, inclusiv în excursii. O să vă bucurați de vizita cuiva care s-ar putea să vă ceară iertare pentru ceva ce a greșit și va dori să se întoarcă în viața voastră.

Horoscop 17 noiembrie 2025 – FECIOARĂ

Poate vi se cere ajutorul, o fi cineva din familie bolnav, și o să încercați să le faceți viața mai ușoară ca să fiți și voi împăcați sufletește. Pot fi și probleme cu mașina: fie o duceți la reparat, fie o schimbați dacă considerați că nu mai merită reparată.

Horoscop 17 noiembrie 2025 – BALANȚĂ

Vești de bun augur la voi: poate revine cineva după o pauză în relație, iar dacă a făcut anumite schimbări, e posibil să continuați povestea de dragoste. Se poate să găsiți o ofertă avantajoasă de city break și să fie cadoul vostru pentru ființa iubită.

