Horoscop 15 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va întâlni pe cineva cu care va putea forma un cuplu

O zi cu de toate. O să scoatem la iveală resursele interioare ca să ne ocupăm de lucrurile care prezintă un mare interes și, practic, să ne depășim pe noi înșine.

Vibrația zilei este 6 și o să avem grijă de familie, să-i facem fericiți pe ai noștri.

Horoscop 15 noiembrie 2025 – SCORPION

Un program încărcat; poate vă duceți pe la evenimentele din târg și o să vă priască să luați pulsul societății, să vă faceți noi cunoștințe. Poate se întâmplă ceva important în familia voastră și o să vă strângeți ca să trageți un chef, că îi vreți și pe prieteni prin preajmă.

Horoscop 15 noiembrie 2025 – SĂGETĂTOR

E animație la voi; poate v-ați implicat în diferite activități care scot la iveală calitățile și care o să vă placă, fiind preocupări de grup. Se poate să plecați într-o escapadă turistică și să fiți înconjurați de prieteni, poate și de colegi, dacă este teambuilding.

Horoscop 15 noiembrie 2025 – CAPRICORN

O să întâlniți, pe la sindrofiile la care ajungeți, niște oameni cu care veți putea colabora, dacă nu acum, poate din ianuarie – voi hotărâți. O să dați zor să vă achitați de treburile casnice ca să ieșiți cu ai voștri în oraș, poate la un spectacol sau la un concert.

Horoscop 15 noiembrie 2025 – VĂRSĂTOR

Se poate să ieșiți cu grupul pe la evenimente festive; poate este și un voluntariat care v-ar aduce recunoștință din partea celor pe care îi ajutați. E o conferință sau un eveniment care vă dă ocazia să vă expuneți ideile; poate fi un proiect și se va vedea ce impact are asupra celor prezenți.

Horoscop 15 noiembrie 2025 – PEȘTI

O să le faceți o vizită unor rude care locuiesc undeva prin țară și vă puteți prelungi șederea, poate rămâneți și mâine – s-ar putea să sărbătoriți ceva. E un party, poate tot prin țară, și o să fie distracție; va conta și drumul, și compania, și o să fie frumos.

Horoscop 15 noiembrie 2025 – BERBEC

Vă iau prietenii pe sus și, indiferent unde vă duceți, o să vă placă destinația; anturajul este de milioane și va fi o plimbare pe cinste. O să cheltuiți niște bani, dar poate și pentru că v-au intrat alții în cont.

Horoscop 15 noiembrie 2025 – TAUR

Poate ieșiți la un rendez-vous să vorbiți cât mai deschis despre relația voastră și să vedeți încotro se îndreaptă, că poate duce la căsătorie. O să scoateți din banii de rezervă și o să vă plimbați, să vă recreați și să le oferiți și alor voștri un respiro.

Horoscop 15 noiembrie 2025 – GEMENI

Vi se lansează invitația să mergeți în țară la o nuntă, botez sau aniversare și o să vă întâlniți acolo cu oameni pe care nu i-ați mai văzut de mult. În orice moment puteți întâlni pe cineva care își dorește să formați un cuplu și este posibil să simțiți la fel.

Horoscop 15 noiembrie 2025 – RAC

E o sărbătoare în familie și se adună toate rudele ca să povestiți ce ați mai făcut și să contribuiți fiecare cu ceva. Poate mergeți la un botez, o sărbătoare la care nu ați vrea să lipsiți și o să fie o atmosferă festivă.

Horoscop 15 noiembrie 2025 – LEU

Se poate să fi făcut rezervare pe undeva prin țară și vă faceți drum acolo, că nevoia de a vă elibera de stres e mare și o să vă distrați cu familia. Vă caută cineva de prin țară și, dacă nu aveți program, o să fiți dispuși să primiți musafiri sau să ieșiți împreună în oraș.

Horoscop 15 noiembrie 2025 – FECIOARĂ

Poate vă respectați promisiunea făcută copiilor sau nepoților și îi duceți într-un parc de agrement, să descărcați tensiunile și să vă bucurați împreună. Poate organizați acasă o petrecere și o să fiți ocupați cu gătitul, curățenia, sau comandați mâncare.

Horoscop 15 noiembrie 2025 – BALANȚĂ

Vor fi nunți, botezuri, aniversări în familie și o să vă adunați în jurul unei mese festive, să vă întâlniți cu oameni pe care nu i-ați mai văzut de mult. Lume nouă vă poate scoate la plimbare, la o ceremonie, ca să fie atmosferă festivă – poate se căsătorește cineva.

