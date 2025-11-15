Horoscop 16 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi va lua o decizie mare

15-11-2025 | 21:35
neti sandu
Horoscop 16 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi reușită. O să avem parte de un echilibru sufletesc, o să cântărim cum se cuvine situațiile care ne dau bătăi de cap și o să facem un bilanț.

Vibrația zilei este 7 și o să punem toate resursele la bătaie ca să iasă totul bine.

Horoscop 16 noiembrie 2025 – SCORPION

O să vă dați întâlnire cu grupul ca să treceți în revistă evenimentele din oraș, ori poate faceți o tratație de ziua voastră, dacă nu e alt prilej de stat la un chef cu cei dragi. O să vă bucurați de revederea unor oameni cărora le-ați dus dorul și o să fie un schimb emoțional valoros.

Horoscop 16 noiembrie 2025 – SĂGETĂTOR

Un duș-întors la munte v-ar mai scutura de stres și v-ar ajuta să vă clătiți retina, să vă gândiți și la acele lucruri care vă fac plăcere, să lăsați stresul deoparte. Poate vă dați întâlnire cu coechipierii, poate aveți un meci, un concert, e un hobby care vă aduce împreună.

Horoscop 16 noiembrie 2025 – CAPRICORN

O să vă interesați de soarta unor oameni care nu o duc prea bine și poate puneți mână de la mână cu niște prieteni ca să le diminuați o suferință, niște lipsuri. O să primiți o invitație la un eveniment la care s-ar putea să contribuiți și voi cu ceva, pentru că ține de sfera voastră profesională.

Horoscop 16 noiembrie 2025 – VĂRSĂTOR

Ați putea da o fugă într-un oraș ca să vă întâlniți cu niște prieteni, poate se dă o petrecere și o să vă prindă bine să stați cu ei la povești. Se poate să vă duceți la o nuntă ori la un botez și o să vă distrați; vă faceți și noi prieteni pe-acolo.

Horoscop 16 noiembrie 2025 – PEȘTI

Se poate să vă duceți la o competiție care poate fi și a copiilor, dacă nu a voastră, și să fie cu emoții constructive și cu succes. Se poate să plecați și cu trenul la drum, dacă mașina e în service sau nu aveți chef să conduceți, și o să fie o plăcere.

Horoscop 16 noiembrie 2025 – BERBEC

Dacă nu plecați nicăieri, poate vine cineva în vizită și chiar și așa o să preferați să ieșiți prin oraș, să vă plimbați, să mergeți la un restaurant. Vă caută cineva care nu a primit, încă, un răspuns de la voi și speră ca de data asta să îl afle. Vedeți și voi.

Horoscop 16 noiembrie 2025 – TAUR

E o reuniune cu familie și prieteni, o fi un eveniment care vă adună laolaltă și e o bucurie că vă puteți felicita cu diferite ocazii fericite. O să apelați poate la bugetul de rezervă ca să-i scoateți pe ai voștri undeva, dacă nu veți avea musafiri.

Horoscop 16 noiembrie 2025 – GEMENI

Au loc întâlniri, poate e o competiție sau un spectacol la care luați și voi parte activ și o să fie antrenant. Se poate să aveți de luat o decizie la nivel de grup și să vă sfătuiți, să votați schimbarea, de comun acord.

Horoscop 16 noiembrie 2025 – RAC

O să vă distrați cu prietenii și o să țineți cont și de ce-și doresc ai voștri ca să fie toată lumea mulțumită, să profitați de timpul liber comun. Vi se lansează invitația de a ieși la o activitate care să vă scape de monotonie și de grijile cotidiene.

Horoscop 16 noiembrie 2025 – LEU

Poate o să ieșiți cu toți ai voștri într-un parc de agrement, să aveți parte de adrenalină, mai ales pentru copii, cărora le-ați fi promis demult un escape room sau altceva. Poate e o competiție cu gală și o să fie antrenant, că o să aveți și voi ceva de făcut pe-acolo.

Horoscop 16 noiembrie 2025 – FECIOARĂ

Întrevedere cu rudele apropiate ca să îl sărbătoriți pe unul dintre ai voștri, poate e ceva special și nu trebuie trecut cu vederea dacă vreți să vă bucurați de toate reușitele. O să vă ia prin surprindere vizita unor prieteni care vor să vă scoată în oraș, și doar dacă nu aveți chef de ieșit o să rămâneți acasă.

Horoscop 16 noiembrie 2025 – BALANȚĂ

Prezența cuiva o să vă lumineze ziua, poate aflați vești bune, or fi speranțe de viață mai bună în relația de cuplu și o să vă liniștiți sufletește. O apariție pe scena socială — e un eveniment care o să vă acapareze și o să vă aducă satisfacții pentru contribuția voastră de calitate.

