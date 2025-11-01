Horoscop 2 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Banii cam scapă printre degete

Horoscop cu Neti Sandu
01-11-2025 | 20:55
neti sandu
PRO TV

Horoscop 2 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi frumoasă. O să facem lucruri care ne fac plăcere și care să le meargă la inimă și celorlalți. Putem visa frumos împreună, chiar.

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 2 și o să ținem cont de celălalt, ca să fie armonie în relație.

Horoscop 2 noiembrie 2025 – SCORPION

E cineva care insistă să vă întâlniți și să faceți cumva să vă înțelegeți, pentru că au fost câteva probleme și nu ați dori să se repete, pentru a fi liniște și pace. O invitație la o ceremonie, poate o zi de naștere, sau se căsătoresc niște rude sau prieteni, posibil și în alt oraș.

Horoscop 2 noiembrie 2025 – SĂGETĂTOR

E multă lume care vrea să vă întâlniți la evenimente, prin târg, și dacă nu aveți altă treabă, poate vă faceți timp pentru fiecare, pentru că v-au lipsit. Se poate să vă iasă în cale cineva care va simți o atracție față de voi și veți putea fi împreună, dacă nu aveți pe nimeni.

Horoscop 2 noiembrie 2025 – CAPRICORN

Vestile din direcția familiei sunt amestecate, dar poate dați o fugă la rude să vedeți ce se întâmplă, că o fi nevoie de o vorbă bună de la voi sau de o mână de ajutor. E posibil să aflați, în cercul de prieteni, despre un proiect în care vor să vă implicați și voi, iar dacă sunteți hotărâți, veți spune DA.

Horoscop 2 noiembrie 2025 – VĂRSĂTOR

E animație multă la voi și aveți chef de plimbare, de întâlniri cu prietenii, și veți reveni după o perioadă de muncă susținută. Veți lua parte la o ceremonie și va fi ocazia ideală să revedeți oameni dragi pe care nu i-ați mai văzut de mult timp.

Horoscop 2 noiembrie 2025 – PEȘTI

Sunt evenimente de familie și veți pune și voi umărul la pregătire, bucurându-vă de momentele fericite care se adună la albumul de familie. E posibil să reapară cineva din trecutul sentimental și să mai ceară o a doua șansă. Veți reflecta asupra situației.

Horoscop 2 noiembrie 2025 – BERBEC

Banii vă cam scapă printre degete, dar veți face mici surprize celor dragi, ca să mai rupeți monotonia. Cineva vă invită la plimbare și, dacă nu plecați din localitate sau nu aveți musafiri, veți merge și va fi frumos.

Horoscop 2 noiembrie 2025 – TAUR

Se pare că apar probleme în sfera afectivă și v-ar prinde bine să stați de vorbă cu cineva apropiat sufletului vostru. Încercați. Se poate să dați o fugă la cineva din împrejurimi ca să spuneți „La mulți ani” sau „Casă de piatră”, e ceva festiv.

Horoscop 2 noiembrie 2025 – GEMENI

E posibil să primiți o distincție, dacă se acordă premii în mediul social, și veți face noi cunoștințe care vă vor fi de folos. Se poate să ieșiți în oraș la o terasă cu prietenii, dacă nu aveți chef de musafiri sau de stat în casă.

Horoscop 2 noiembrie 2025 – RAC

Se poate să vizitați prieteni care locuiesc în alt oraș și vă veți întoarce din plimbare până seara. E cineva acolo care contează pentru voi. Poate ieșiți la o cafea cu cineva care așteaptă un răspuns de la voi și vreți să fiți împreună sau nu.

Horoscop 2 noiembrie 2025 – LEU

E posibil să interacționați cu oameni care vor să vă implice într-un proiect sau afacere care să vă aducă satisfacții profesionale și financiare. Se poate să întâlniți pe cineva care să vi se potrivească ca fel de a fi și să construiți o relație frumoasă.

Horoscop 2 noiembrie 2025 – FECIOARĂ

Se poate să-i chemați pe prieteni pe la voi și să primiți daruri speciale, dacă există un motiv de sărbătorit. Aveți nevoie de familie ca de aer și vă veți întâlni cu cei care vin de unde sunt pentru a fi din nou împreună.

Horoscop 2 noiembrie 2025 – BALANȚĂ

Sunt oameni care vor să faceți echipă cu ei pentru o activitate comună, posibil extraprofesională și de succes. Veți ieși la plimbare, la distracție, să vă refăceți moralul și să faceți față noilor provocări.

