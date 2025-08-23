Horoscop 24 august 2025, cu Neti Sandu. Zodia care își va uni destinul cu partenerul de cuplu

Horoscop 24 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu emoții. Ne palpită inima pentru o primă vedere față în față cu cineva, pentru un examen, pentru răspunsul pe care-l așteptăm, cu sufletul la gură, de la cineva anume.

Vibrația zilei este 6 și o să facem pace atât cu noi înșine, cât și cu ceilalți.

Horoscop 24 august – FECIOARĂ

Se poate să dați o petrecere de zi aniversară sau invocați voi un alt motiv să faceți o tratație și o să vă refaceți starea de spirit. O să vă caute acel cineva de care vă era și vouă dor și o să vă faceți program de plimbare, poate chiar mergeți în vizită pe la prieteni.

Horoscop 24 august – BALANȚĂ

Vă faceți program de ieșit în lume și o să reactualizați relațiile cu cei pe care-i vedeți pe la mondenități ca să mențineți prieteniile „la cald”. O invitație la un concert sau la un eveniment festiv o să vă prindă bine și veți fi mai activi pe scena socială.

Horoscop 24 august – SCORPION

Poate dați o fugă la malul mării și o să vă bucurați de peisaje, de anturaj și de cazare – toate or să vă priască.

Horoscop 24 august – SĂGETĂTOR

Se poate să vă contacteze cineva care vede în voi partenerul ideal de afaceri și poate ieșiți la cafea să vă spună despre ce este vorba. Vă suiți la volan și porniți spre mare sau spre munte, acolo unde vă așteaptă cineva ca să petreceți câteva ore minunate.

Horoscop 24 august – CAPRICORN

O să dați zor să lichidați obligațiile de tot felul, ca să vă bucurați de câteva ore cu prietenii, pe la târgurile de sezon sau la un concert în aer liber. O să vă dați întâlnire și cu niște coechipieri de afaceri ca să puneți la punct o strategie de lucru, pentru a avea succes.

Horoscop 24 august – VĂRSĂTOR

Un tête-à-tête cu ființa iubită o să vă aducă răspunsurile pe care le așteptați de cine știe când. Poate vă uniți destinele, dacă n-ați făcut-o până acum. Se anunță o reușită și în planul comunicării cu un grup de interese – și o să atingeți un obiectiv măreț.

Horoscop 24 august – PEȘTI

Se întâmplă ceva inedit – poate cineva care înseamnă foarte mult pentru voi apare din senin și vine și cu vești bune. O să fie frumos. Întrevedere cu cineva care vă propune un parteneriat de care ar trebui să fiți încântați, dar dacă nu o să aveți timp, o să vă pară rău că nu v-ați dat acordul.

Horoscop 24 august – BERBEC

Poate le-ați promis alor voștri că vă întâlniți cu toții la masă, or fi și chestiuni importante de discutat și o să fie bine că vor fi toți de față ca să se poată lua o decizie. Poate o să vă reproșeze partenerul de viață că nu vă faceți timp pentru el și, în măsura timpului liber, poate-l includeți și pe el, totuși.

Horoscop 24 august – TAUR

Poate vă dați întâlnire la piscină sau la malul mării cu prietenii cu care vă simțiți cel mai bine, ca să vă alcătuiți un program de vacanță pentru zilele care urmează. Îi invitați la cafea și un fursec pe cei dragi, poate inaugurați terasa, ori stați la piscină, dacă ați reamenajat un colțișor de casă.

Horoscop 24 august – GEMENI

E posibil să plecați cu trenul, cu scuterul sau cu ce o să aveți la îndemână, ca să revedeți atât niște oameni, cât și locuri dragi, să dați refresh stării de spirit. E posibil să vă iasă în cale cineva pe structura voastră sufletească și o să vă lăsați vrăjiți, pur și simplu, dacă sunteți singuri.

Horoscop 24 august – RAC

O reuniune cu familia și prietenii apropiați o să vă spele gândurile și o să vă simțiți degajați, gata pregătiți pentru noi începuturi. Vi se poate întâmpla să dați de reduceri, fie online, fie prin magazine, și luați diverse lucruri pentru casă.

Horoscop 24 august – LEU

Poate vă dă cineva o datorie înapoi și o să aveți bani de buzunar să ieșiți la un suc, la o înghețată, poate la piscină, să vă răcoriți și să vă relaxați. Dacă n-aveți musafiri, poate plecați în vilegiatură. Se poate să aveți meci, concurs, ceva ce se poate câștiga.

