Horoscop 26 august 2025, cu Neti Sandu. Pași pentru îndeplinirea unui vis. Zodia care va experimenta ceva nou

Horoscop 26 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu energie. O să ne mobilizăm, cum, necum, să ne achităm de toate obligațiile și de restanțe, ca să luăm startul într-o nouă provocare de succes. Musai.

Vibrația zilei este 8 și o să ne ferim de noi înșine, să nu cheltuim bani în exces.

Horoscop 26 august – FECIOARĂ

Se observă câștiguri, poate vi se mărește salariul, vi se dau bani din urmă, e o reașezare în plan financiar și vă faceți niște planuri cu locuința. Poate faceți niște achiziții pentru că dispuneți de bani în plus și o să le pregătiți surprize alor voștri.

Horoscop 26 august – BALANȚĂ

Noutăți care vă țin în priză și vă dau idei de afaceri sau de afiliere la un grup cu care să desfășurați activități recreative, să vă eliberați de stres. O să aveți o inițiativă demnă de toată lauda și poate vă găsiți un sponsor care să vă ajute să vă împliniți visul.

Horoscop 26 august – SCORPION

Poate vă mai lăsați câteva zile libere să vă duceți într-o vacanță, poate vă invită niște prieteni pe la ei, în țară sau în străinătate, și o să vă facă bine plimbarea. Întrevedere cu cineva care vrea să lucrați împreună și o să vă faceți și voi niște socoteli, să știți dacă vă încumetați sau nu.

Horoscop 26 august – SĂGETĂTOR

E posibil să ieșiți la rampă cu ceva nou, care să vă pună frumos în valoare și o să vă propulseze în topul preferințelor unui public anume. Prietenii vor să ieșiți împreună, vă fac program și tot ei or să-l contramandeze, unii cu scuze serioase, alții pentru că n-au pic de respect.

Horoscop 26 august – CAPRICORN

Poate vin niște angajatori cu un proiect care să vă pună în valoare și să vă ajute să umpleți și contul bancar, c-o să câștigați bani frumoși. Poate vă faceți planuri de căsătorie sau vă cumpărați o casă împreună și vă construiți un viitor.

Horoscop 26 august – VĂRSĂTOR

O să negociați, poate, colaborări și vă alegeți cu ceva care să vă asigure o constanță financiară, că disponibilitate să munciți în plus aveți. E cineva care vrea să vă cucerească și o să și reușească, dacă n-aveți partener de cuplu, că e șarmantă persoana.

Horoscop 26 august – PEȘTI

O să recuperați bani sau bunuri, dacă ați făcut presiunile necesare, ca să vă puteți mișca și voi în voie, că nu prea v-ați îndepărtat de casă în ultima vreme, deși se iveau ocazii. O reușită în sfera financiară – poate adunați bani din afacerile particulare și o să vă luați diverse lucruri pentru casă și familie.

Horoscop 26 august – BERBEC

Poate aveți să le cereți șefilor niște lucruri interesante și s-ar putea să nu vă refuze, că sunt mulțumiți de rezultatele voastre și or să-ncerce să vă răsplătească, ei, cumva. O ieșire la cafea o să facă lumină într-o chestiune de ordin sentimental și o să rescrieți unele pagini ale romanului vostru de dragoste.

Horoscop 26 august – TAUR

E posibil să dați de promoții atrăgătoare pentru casă și le faceți o bucurie alor voștri, c-ați sporit gradul de confort și o să fie și pe placul musafirilor care or să vă calce pragul. Poate pregătiți un eveniment festiv la voi acasă și e o efervescență, că vreți să vă dați peste cap să se simtă toată lumea bine.

Horoscop 26 august – GEMENI

Poate ați făcut rezervare într-o stațiune de agrement, vă luați și bilete de avion sau poate mergeți cu trenul și o să vă încărcați bateriile pentru o perioadă mai lungă de timp. Poate vă prezentați la un concurs și o să vă numărați printre favoriții la titlul cel mare – și e bine să aveți încredere în voi.

Horoscop 26 august – RAC

O fi sosit momentul să duceți mașina în service, c-or fi niște turbulențe de care vreți să scăpați, să fiți convinși că vă aflați în siguranță la volan. O să treceți în revistă lucrurile uzate, defecte de-acasă, le scoateți și puneți în loc altele noi.

Horoscop 26 august – LEU

Un suflu de prospețime la voi – vi se alătură cineva, tânăr probabil, cu idei și inițiative, și o să cointereseze la o afacere particulară, de care o să fiți încântați. O excursie de o zi, două, cu copiii cu tot, o să vă scape de oboseală și de monotonie, care vă displace total.

