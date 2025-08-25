Horoscop 26 august 2025, cu Neti Sandu. Pași pentru îndeplinirea unui vis. Zodia care va experimenta ceva nou

Horoscop cu Neti Sandu
25-08-2025 | 21:30
neti sandu
PRO TV

Horoscop 26 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu energie. O să ne mobilizăm, cum, necum, să ne achităm de toate obligațiile și de restanțe, ca să luăm startul într-o nouă provocare de succes. Musai.  

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 8 și o să ne ferim de noi înșine, să nu cheltuim bani în exces.

Horoscop 26 august – FECIOARĂ

Se observă câștiguri, poate vi se mărește salariul, vi se dau bani din urmă, e o reașezare în plan financiar și vă faceți niște planuri cu locuința. Poate faceți niște achiziții pentru că dispuneți de bani în plus și o să le pregătiți surprize alor voștri.

Horoscop 26 august – BALANȚĂ

Noutăți care vă țin în priză și vă dau idei de afaceri sau de afiliere la un grup cu care să desfășurați activități recreative, să vă eliberați de stres. O să aveți o inițiativă demnă de toată lauda și poate vă găsiți un sponsor care să vă ajute să vă împliniți visul.

Horoscop 26 august – SCORPION

Poate vă mai lăsați câteva zile libere să vă duceți într-o vacanță, poate vă invită niște prieteni pe la ei, în țară sau în străinătate, și o să vă facă bine plimbarea. Întrevedere cu cineva care vrea să lucrați împreună și o să vă faceți și voi niște socoteli, să știți dacă vă încumetați sau nu.

Citește și
neti sandu
Horoscop 18 august 2025, cu Neti Sandu. Previziuni pentru toate zodiile

Horoscop 26 august – SĂGETĂTOR

E posibil să ieșiți la rampă cu ceva nou, care să vă pună frumos în valoare și o să vă propulseze în topul preferințelor unui public anume. Prietenii vor să ieșiți împreună, vă fac program și tot ei or să-l contramandeze, unii cu scuze serioase, alții pentru că n-au pic de respect.

Horoscop 26 august – CAPRICORN

Poate vin niște angajatori cu un proiect care să vă pună în valoare și să vă ajute să umpleți și contul bancar, c-o să câștigați bani frumoși. Poate vă faceți planuri de căsătorie sau vă cumpărați o casă împreună și vă construiți un viitor.

Horoscop 26 august – VĂRSĂTOR

O să negociați, poate, colaborări și vă alegeți cu ceva care să vă asigure o constanță financiară, că disponibilitate să munciți în plus aveți. E cineva care vrea să vă cucerească și o să și reușească, dacă n-aveți partener de cuplu, că e șarmantă persoana.

Horoscop 26 august – PEȘTI

O să recuperați bani sau bunuri, dacă ați făcut presiunile necesare, ca să vă puteți mișca și voi în voie, că nu prea v-ați îndepărtat de casă în ultima vreme, deși se iveau ocazii. O reușită în sfera financiară – poate adunați bani din afacerile particulare și o să vă luați diverse lucruri pentru casă și familie.

Horoscop 26 august – BERBEC

Poate aveți să le cereți șefilor niște lucruri interesante și s-ar putea să nu vă refuze, că sunt mulțumiți de rezultatele voastre și or să-ncerce să vă răsplătească, ei, cumva. O ieșire la cafea o să facă lumină într-o chestiune de ordin sentimental și o să rescrieți unele pagini ale romanului vostru de dragoste.

Horoscop 26 august – TAUR

E posibil să dați de promoții atrăgătoare pentru casă și le faceți o bucurie alor voștri, c-ați sporit gradul de confort și o să fie și pe placul musafirilor care or să vă calce pragul. Poate pregătiți un eveniment festiv la voi acasă și e o efervescență, că vreți să vă dați peste cap să se simtă toată lumea bine.

Horoscop 26 august – GEMENI

Poate ați făcut rezervare într-o stațiune de agrement, vă luați și bilete de avion sau poate mergeți cu trenul și o să vă încărcați bateriile pentru o perioadă mai lungă de timp. Poate vă prezentați la un concurs și o să vă numărați printre favoriții la titlul cel mare – și e bine să aveți încredere în voi.

Horoscop 26 august – RAC

O fi sosit momentul să duceți mașina în service, c-or fi niște turbulențe de care vreți să scăpați, să fiți convinși că vă aflați în siguranță la volan. O să treceți în revistă lucrurile uzate, defecte de-acasă, le scoateți și puneți în loc altele noi.

Horoscop 26 august – LEU

Un suflu de prospețime la voi – vi se alătură cineva, tânăr probabil, cu idei și inițiative, și o să cointereseze la o afacere particulară, de care o să fiți încântați. O excursie de o zi, două, cu copiii cu tot, o să vă scape de oboseală și de monotonie, care vă displace total.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: horoscop, planete, horoscop neti sandu, neti sandu, zodii,

Dată publicare: 25-08-2025 21:30

Articol recomandat de sport.ro
VIDEO Imagini rare cu un patron de club din Superligă: ”2.300 de kg de aur!”
VIDEO Imagini rare cu un patron de club din Superligă: ”2.300 de kg de aur!”
Citește și...
Horoscop 19 august 2025, cu Neti Sandu. Reușite și vești importante pentru toate zodiile
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 19 august 2025, cu Neti Sandu. Reușite și vești importante pentru toate zodiile

Horoscop 19 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Reușite azi. O să ne parvină răspunsurile la cererile avansate cu mai mult timp în urmă și o să știm încotro să ne îndreptăm.  

Horoscop 18 august 2025, cu Neti Sandu. Previziuni pentru toate zodiile
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 18 august 2025, cu Neti Sandu. Previziuni pentru toate zodiile

Horoscop 18 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi destul de bună. E bine s-o pornim de luni cu energie și încredere ca să avem spor la tot ce ne-am propus.  

Horoscop 17 august 2025, cu Neti Sandu. Zi echilibrată, plimbări, vizite și bucurii împărtășite
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 17 august 2025, cu Neti Sandu. Zi echilibrată, plimbări, vizite și bucurii împărtășite

Horoscop 17 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi echilibrată. O să ne bucurăm de plimbări, vizite, întâlniri sub tot felul de pretexte și o să putem și noi să ne deconectăm.  

Horoscop 16 august 2025, cu Neti Sandu. Surprize, voie bună și planuri spontane de vacanță
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 16 august 2025, cu Neti Sandu. Surprize, voie bună și planuri spontane de vacanță

Horoscop 16 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Surprize astăzi. Să fim și noi un pic mai dezinhibați, să dăm voie lucrurilor să se întâmple, să vină spre noi ca să ne bucurăm de viață.  

Recomandări
PSD îngroapă, parțial, securea războiului pe Pachetul 2, dar o ascute aprig pe cea pentru Primăria Capitalei
Stiri Politice
PSD îngroapă, parțial, securea războiului pe Pachetul 2, dar o ascute aprig pe cea pentru Primăria Capitalei

La aproape o lună de când a blocat Pachetul 2 de măsuri fiscale, PSD îngroapă parțial securea războiului și se întoarce la masa discuțiilor din coaliția de guvernare.  

Alți zeci de mii de elevi vor primi, până la urmă, burse de merit. Noile reguli impuse de Ministerul Educației
Stiri Educatie
Alți zeci de mii de elevi vor primi, până la urmă, burse de merit. Noile reguli impuse de Ministerul Educației

Ministerul Educației schimbă regulile de acordare a burselor, stabilite acum două săptămâni. Dacă ultimul elev care prinde o bursă de merit are aceeași medie cu alți colegi de clasă, atunci vor intra toți pe lista beneficiarilor.

ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Munții Iezer, unde patru tineri au murit. Misterul se adâncește
Stiri actuale
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Munții Iezer, unde patru tineri au murit. Misterul se adâncește

Criminaliștii, sprijiniți de salvamontiști, au revenit luni la locul accidentului din Munții Iezer, unde patru tineri și-au pierdut viața, iar al cincilea a fost grav rănit.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 25 August 2025

50:36

Alt Text!
La Măruță
25 August 2025

01:31:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
25 August 2025

01:51:09

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59