Horoscop 25 august 2025, cu Neti Sandu. Vor veni niște bani din colaborări

24-08-2025 | 21:37
Horoscop 25 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi destul de bună. O să ne organizăm ca lumea și o să ne dozăm eforturile, ca să ne ajungă energia pe o perioadă mai lungă de timp.  

Neti Sandu

Vibrația zilei este 7 și o să fim în concurență cu noi înșine.

Horoscop 25 august – FECIOARĂ

O să puneți umărul la un proiect care v-ar propulsa în carieră și v-ar contura un alt statut, că e momentul să căpătați și voi stabilitate. E cineva care se-ntoarce după ce a lipsit o vreme și o să vă reacomodați, dacă flacăra iubirii nu s-a stins.

Horoscop 25 august – BALANȚĂ

Se așteaptă de la voi să intrați într-o combinație partenerială, să vă uniți forțele, să lucrați în echipă și vi se garantează succesul. Vin de undeva niște bani și poate programați o escapadă turistică, dacă nu sunt treburi presante pe-acasă, în weekend.

Horoscop 25 august – SCORPION

E posibil să ieșiți la rampă cu ceva nou, care va avea ecouri pozitive, și o să faceți rost de bani pentru ieșirile din weekend, care sunt cam costisitoare. O să vă invite prietenii într-un city break și o să scăpați de stres, c-o să ieșiți la socializare și o să lăsați deoparte tot ce ține de serviciu, rate, facturi etc.

Horoscop 25 august – SĂGETĂTOR

Poate ați făcut rezervare să vă duceți într-o minivacanță, la distracție, și încercați să lăsați lucrurile în ordine, ca să nu vă tot sune de la serviciu. Se insistă să vă dați ok-ul pentru un angajament profesional, dar sunteți prinși cu alte treburi și cam ezitați.

Horoscop 25 august – CAPRICORN

O să vă bucurați de susținerea unor oameni – poate fi o sponsorizare sau o recomandare pentru o postură mai sus în carieră, pe scena socială. E posibil să vină niște bani din colaborări și o să vă puteți mișca, să dați o raită pe la mare.

Horoscop 25 august – VĂRSĂTOR

Se deblochează o situație și o să vă puteți croi drum ca să avansați în plan profesional, să câștigați un titlu. Vi se pot da acei bani pe care-i așteptați de multă vreme și o să le faceți o surpriză alor voștri, să le cumpărați ce și-au dorit.

Horoscop 25 august – PEȘTI

O s-o puteți lua de la început cu acel proiect care nu și-a găsit finanțare și o să vă iasă de data asta, mai ales că ați mai căpătat experiență între timp. Se poate să vă scoată cineva la masă – poate fi și un motiv special, sau pur și simplu i-ați lipsit, i-a fost dor de voi.

Horoscop 25 august – BERBEC

E posibil să vină niște bani de la serviciu și să vi se propună și o formă de colaborare care v-ar putea scoate dintr-un impas financiar, la o adică. O stare de bine, că or fi niște cunoștințe care vă scot în lume și poate vă vine vreo idee de business.

Horoscop 25 august – TAUR

O reușită! Vi se dă ok-ul pentru un proiect care o să vă rotunjească veniturile și vă puteți deschide și propria afacere, dacă o să aveți încredere în voi. Vă puteți orienta spre o școală care o să vă ajute să cultivați calități și cunoștințe, ca să vă pregătiți pentru meseria mult visată.

Horoscop 25 august – GEMENI

E cineva care vrea să vă acroșeze într-un parteneriat care va fi avantajos și flerul o să dea răspunsul – dacă să vă angajați sau nu. O escapadă turistică pentru câteva zile v-ar destinde și-i luați și pe copii, cât mai sunt în vacanță.

Horoscop 25 august – RAC

Se poate să vi se aprobe un împrumut și să dați avansul pentru o casă, ori poate aveți mare nevoie de o mașină și o cumpărați. Se poate să luați niște bani din surse colaterale și să aveți de ieșit la munte sau la mare, ca să vă recreați.

Horoscop 25 august – LEU

Voi o să vă puteți găsi ceva de lucru în particular și va fi obositor, dar o să merite efortul, că sunt cheltuieli mari în perioada asta. Se poate să descoperiți o îndeletnicire de timp liber și o să vă refaceți starea de spirit, devenind mai creativi.

