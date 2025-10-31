Horoscop 1 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va intra la cheltuieli

Horoscop 1 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi reușită. O să facem bine să profităm la maximum de timpul liber, să-i luăm pe ai noștri și să vedem locuri, oameni noi, să ne limpezim creierii.

Vibrația zilei este 1 și e tocmai bun-unu, pentru noi începuturi.

Horoscop 1 noiembrie 2025 – SCORPION

Poate vă permiteți și voi o relaxare și veți porni într-o plimbare prin țară, posibil la invitația cuiva drag, și vă veți aerisi; vă veți întoarce cu alt vibe. Ați putea negocia, la o cafea, o colaborare și veți putea să vă înțelegeți și să semnați, de mâine înainte, contractul.

Horoscop 1 noiembrie 2025 – SĂGETĂTOR

E un suflu de prospețime la voi, poate pentru că aveți pe lângă voi o persoană tânără care vrea să faceți echipă în viața de zi cu zi. Poate le faceți o surpriză copiilor și le organizați un mini-party sau îi duceți într-un parc de aventură să se joace frumos.

Horoscop 1 noiembrie 2025 – CAPRICORN

Are loc o întrunire cu prietenii care sărbătoresc ceva, dar mai aveți și alte invitații pe ici, pe colo și vă veți alege, cu grijă, compania. Vi se lansează invitația să luați parte la un eveniment care vă poate pune și pe voi, cumva, în valoare – și veți merge.

Horoscop 1 noiembrie 2025 – VĂRSĂTOR

Se reunește familia, fie că aveți o nuntă sau un botez; e o ceremonie care va fi într-o atmosferă deosebită și veți reactualiza relațiile cu prietenii. Veți intra la cheltuială, pentru că unele evenimente se precipită și veți accesa oportunitățile.

Horoscop 1 noiembrie 2025 – PEȘTI

O veste bună: o invitație în oraș, poate chiar într-alt oraș, și vă veți bucura de prezența cuiva care v-a lipsit și vă poate face viața mai frumoasă. Este posibil să primiți o atenție din partea cuiva, un cadou, o invitație la un spectacol, și viața voastră va căpăta culoare.

Horoscop 1 noiembrie 2025 – BERBEC

Veți întâlni oameni amabili pe unde vă vor purta pașii, veți cunoaște și persoane cu care veți vrea să vă mai vedeți, și vă veți întoarce cu o încărcătură emoțională, un câștig. Poate vă veți lăsa purtați într-o escapadă turistică, care va fi o gură de oxigen pentru suflet.

Horoscop 1 noiembrie 2025 – TAUR

Se poate să aibă loc o conferință, iar voi să aveți de făcut o prezentare, căci este un an favorabil comunicării și poate vă veți face remarcați de oameni importanți. Veți fi dispuși să cheltuiți niște bani doar ca să nu dezamăgiți pe cei cărora le-ați promis o excursie.

Horoscop 1 noiembrie 2025 – GEMENI

Veți întâlni oameni cu energie, inspirație și umor și vă veți petrece ziua și seara, în funcție de cât rezistați, în compania lor, pentru că vă va face mare plăcere. Vi se face curte și, dacă nu aveți partener de viață, veți intra în poveste, fiind captivați de peisaj.

Horoscop 1 noiembrie 2025 – RAC

O stare de bine: poate se reunește grupul de altă dată și veți împărtăși ultimele noutăți pentru a face un bilanț și a ști ce-a mai făcut fiecare. Se poate să mergeți la un botez, chiar dacă asta presupune câteva ore pe drum, dar va merita.

Horoscop 1 noiembrie 2025 – LEU

Se poate să vă intersectați drumurile cu ale cuiva care, la rândul său, caută o persoană cu care să se înțeleagă și să formeze un cuplu. Se poate să vă înscrieți într-o competiție și să o câștigați, pentru că aveți spirit de învingători.

Horoscop 1 noiembrie 2025 – FECIOARĂ

Veți chema prietenii pe la voi, cu sau fără un prilej anume, și vă veți deconecta la o cafea, povestind ce-ați mai făcut și ce planuri aveți pentru sărbători. Se poate să vă caute o persoană de la care nu v-ați luat gândul, pentru a discuta anumite aspecte referitoare la relație.

Horoscop 1 noiembrie 2025 – BALANȚĂ

Vă veți mobiliza din mers să mergeți într-o zonă de agrement dacă și ai voștri își doresc o ieșire la plimbare, și toată lumea va avea de câștigat. Se poate să mergeți cu colegii într-un team-building și să fie o atmosferă cât se poate de bună, pentru a vă revigora.

