Horoscop 29 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va descoperi o sursă nouă de bani

Horoscop 29 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu surprize. O să avem acea sclipire care să ne ofere soluția într-un caz problematic și or să vi se deschidă, o să vedeți, niște uși.

Vibrația zilei este 11 și o să dăm dovadă de înțelepciune în tot ce facem.

Horoscop 29 octombrie 2025 – SCORPION

Mai sunt chestiuni de pus la punct și o să vă dați peste cap să le rezolvați repede și bine, ca să puteți începe lucruri noi. Se ivește ocazia să vă luați încă o slujbă; poate fi o colaborare și, dacă sunteți în formă, poate vă încumetați.

Horoscop 29 octombrie 2025 – SĂGETĂTOR

Se poate să vi se ofere o recompensă și să fie un bun stimulent, pentru că veți ști că efortul vostru n-a trecut neobservat. O să vă bucurați de recuperarea unor sume de bani, cu care o să vă puteți plimba în weekend și să vă dezmorțiți.

Horoscop 29 octombrie 2025 – CAPRICORN

O să puneți bazele unei afaceri și toată munca va fi împărțită între membrii echipei, astfel încât să nu duceți voi tot greul. Poate e momentul să luați decizii referitoare la viața de cuplu și poate să vă căsătoriți dacă nu aveți pe nimeni.

Horoscop 29 octombrie 2025 – VĂRSĂTOR

Sunteți pe punctul de a semna un contract și o să-l aveți pentru toate cheltuielile acestei perioade, deoarece aveți multe pe cap și veți avea nevoie de bani. Este cineva care vă invită la plimbare și, dacă nu aveți timp azi, poate mergeți de vineri încolo.

Horoscop 29 octombrie 2025 – PEȘTI

Se oferă oameni care să vă ajute la treburile mai complicate și o să vă asigurați că se încheie cu bine o etapă și neteziți drumul spre succes. Se pare că v-ați mai vindecat sufletește și că vă dați voie să fiți din nou fericiți, acceptând pe cineva în viața voastră.

Horoscop 29 octombrie 2025 – BERBEC

Sunt activități pe care de multă vreme vreți să le treceți în revistă, ca să vă bucurați de o stare de spirit mai bună și vi se oferă ocazia să puneți toate resursele la bătaie. E posibil să apară acea persoană cu care să vă completați, să vă iubiți și să fiți fericiți.

Horoscop 29 octombrie 2025 – TAUR

Poate vă așezați la masa negocierilor ca să obțineți un salariu mai bun și să vă asigurați condiții optime de lucru pentru randament maxim. O întrevedere cu cineva vă cere niște explicații înainte de a lua o decizie legată de relația voastră – continuați sau nu.

Horoscop 29 octombrie 2025 – GEMENI

Apar de undeva niște bani și o să vă descurcați cu cheltuielile acestei perioade, pentru că sunt multe de achiziționat și era nevoie de un surplus financiar. O să faceți cunoștință cu cineva care să vă completeze frumos și poate veți forma un cuplu pe viață, dacă sunteți singuri.

Horoscop 29 octombrie 2025 – RAC

Poate se dublează volumul de muncă; bine ar fi să se întâmple la fel și cu banii, ca să știți pentru ce munciți. O problemă de sănătate poate zgândări și va trebui să mergeți la medic ca să o tratați și să eliminați problema.

Horoscop 29 octombrie 2025 – LEU

Se poate să vi se propună o prelungire de contract și, dacă nu aveți pretenții suplimentare, veți continua colaborarea; dacă nu, le spuneți ce v-ați mai dori. Poate descoperiți un hobby care să vă destindă; poate adunați în jurul vostru și prieteni, iar atmosfera va fi plăcută.

Horoscop 29 octombrie 2025 – FECIOARĂ

Se poate să vi se propună o prelungire de contract și, dacă nu aveți pretenții suplimentare, veți continua colaborarea; dacă nu, le spuneți ce v-ați mai dori. Se poate să mai luați diverse lucruri pentru casă și să nimeriți și prețuri convenabile, ca să faceți economie.

Horoscop 29 octombrie 2025 – BALANȚĂ

Poate vă găsiți timp și pentru voi, să dați refresh pe mai multe planuri și să începeți o viață nouă; poate țineți o dietă, vă schimbați ținuta, coafura, vă reinventați. Se poate să descoperiți o sursă de bani și să vă asigurați o constanță financiară până la sfârșitul anului și chiar și după.

