Horoscop 29 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va descoperi o sursă nouă de bani

Horoscop cu Neti Sandu
28-10-2025 | 20:56
Horoscop 29 octombrie 2024, cu Neti Sandu. Zodia care scapă de grija ratelor și a facturilor

Horoscop 29 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu surprize. O să avem acea sclipire care să ne ofere soluția într-un caz problematic și or să vi se deschidă, o să vedeți, niște uși.  

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 11 și o să dăm dovadă de înțelepciune în tot ce facem.

Horoscop 29 octombrie 2025 – SCORPION

Mai sunt chestiuni de pus la punct și o să vă dați peste cap să le rezolvați repede și bine, ca să puteți începe lucruri noi. Se ivește ocazia să vă luați încă o slujbă; poate fi o colaborare și, dacă sunteți în formă, poate vă încumetați.

Horoscop 29 octombrie 2025 – SĂGETĂTOR

Se poate să vi se ofere o recompensă și să fie un bun stimulent, pentru că veți ști că efortul vostru n-a trecut neobservat. O să vă bucurați de recuperarea unor sume de bani, cu care o să vă puteți plimba în weekend și să vă dezmorțiți.

Horoscop 29 octombrie 2025 – CAPRICORN

O să puneți bazele unei afaceri și toată munca va fi împărțită între membrii echipei, astfel încât să nu duceți voi tot greul. Poate e momentul să luați decizii referitoare la viața de cuplu și poate să vă căsătoriți dacă nu aveți pe nimeni.

Citește și
neti sandu
Horoscop 15 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia pentru care se reglează situația financiară

Horoscop 29 octombrie 2025 – VĂRSĂTOR

Sunteți pe punctul de a semna un contract și o să-l aveți pentru toate cheltuielile acestei perioade, deoarece aveți multe pe cap și veți avea nevoie de bani. Este cineva care vă invită la plimbare și, dacă nu aveți timp azi, poate mergeți de vineri încolo.

Horoscop 29 octombrie 2025 – PEȘTI

Se oferă oameni care să vă ajute la treburile mai complicate și o să vă asigurați că se încheie cu bine o etapă și neteziți drumul spre succes. Se pare că v-ați mai vindecat sufletește și că vă dați voie să fiți din nou fericiți, acceptând pe cineva în viața voastră.

Horoscop 29 octombrie 2025 – BERBEC

Sunt activități pe care de multă vreme vreți să le treceți în revistă, ca să vă bucurați de o stare de spirit mai bună și vi se oferă ocazia să puneți toate resursele la bătaie. E posibil să apară acea persoană cu care să vă completați, să vă iubiți și să fiți fericiți.

Horoscop 29 octombrie 2025 – TAUR

Poate vă așezați la masa negocierilor ca să obțineți un salariu mai bun și să vă asigurați condiții optime de lucru pentru randament maxim. O întrevedere cu cineva vă cere niște explicații înainte de a lua o decizie legată de relația voastră – continuați sau nu.

Horoscop 29 octombrie 2025 – GEMENI

Apar de undeva niște bani și o să vă descurcați cu cheltuielile acestei perioade, pentru că sunt multe de achiziționat și era nevoie de un surplus financiar. O să faceți cunoștință cu cineva care să vă completeze frumos și poate veți forma un cuplu pe viață, dacă sunteți singuri.

Horoscop 29 octombrie 2025 – RAC

Poate se dublează volumul de muncă; bine ar fi să se întâmple la fel și cu banii, ca să știți pentru ce munciți. O problemă de sănătate poate zgândări și va trebui să mergeți la medic ca să o tratați și să eliminați problema.

Horoscop 29 octombrie 2025 – LEU

Se poate să vi se propună o prelungire de contract și, dacă nu aveți pretenții suplimentare, veți continua colaborarea; dacă nu, le spuneți ce v-ați mai dori. Poate descoperiți un hobby care să vă destindă; poate adunați în jurul vostru și prieteni, iar atmosfera va fi plăcută.

Horoscop 29 octombrie 2025 – FECIOARĂ

Se poate să vi se propună o prelungire de contract și, dacă nu aveți pretenții suplimentare, veți continua colaborarea; dacă nu, le spuneți ce v-ați mai dori. Se poate să mai luați diverse lucruri pentru casă și să nimeriți și prețuri convenabile, ca să faceți economie.

Horoscop 29 octombrie 2025 – BALANȚĂ

Poate vă găsiți timp și pentru voi, să dați refresh pe mai multe planuri și să începeți o viață nouă; poate țineți o dietă, vă schimbați ținuta, coafura, vă reinventați. Se poate să descoperiți o sursă de bani și să vă asigurați o constanță financiară până la sfârșitul anului și chiar și după.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: horoscop, planete, horoscop neti sandu, neti sandu, zodii,

Dată publicare: 28-10-2025 20:56

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragic! Fotbalistul lui Inter a omorât un om în scaun cu rotile. Cristi Chivu și-a anunțat decizia
NEWS ALERT Tragic! Fotbalistul lui Inter a omorât un om în scaun cu rotile. Cristi Chivu și-a anunțat decizia
Citește și...
Horoscop 16 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi din senin o sumă de bani
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 16 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi din senin o sumă de bani

Horoscop 16 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi destul de bună. Avem energie, resurse interioare și o să ne orientăm spre lucruri care sunt pe măsura noastră.  

Horoscop 15 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia pentru care se reglează situația financiară
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 15 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia pentru care se reglează situația financiară

Horoscop 15 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi a provocărilor. O să trebuiască să fim mai atenți decât de obicei ca să nu nimerim în plin conflict, să nu alimentăm o discuție în contradictoriu, ci să ne punem la adăpost.  

Horoscop 14 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi bani în plus, pe lângă salariu
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 14 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi bani în plus, pe lângă salariu

Horoscop 14 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Confirmări azi. O să aflăm niște adevăruri care or să ne schimbe părerea despre niște oameni și o să ne eliberăm de niște poveri.  

Veniturile angajaților au scăzut în august: salariul mediu net a coborât la 5.387 lei, potrivit datelor INS
Stiri Economice
Veniturile angajaților au scăzut în august: salariul mediu net a coborât la 5.387 lei, potrivit datelor INS

Câştigul salarial mediu net a scăzut la 5.387 lei în luna august 2025, fiind mai mic cu 130 lei (2,4%) faţă de luna anterioară, conform datelor publicate luni de Institutul Naţional de statistică (INS).

Horoscop 13 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Succes la tot ce ține de carieră și bani
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 13 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Succes la tot ce ține de carieră și bani

Horoscop 13 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu rezolvări. O să dăm dovadă de prezență de spirit și o să alegem ce e cel mai bun pentru noi și pentru familie.  

Recomandări
„Regii molozului”. Cum se îmbogățesc firmele care transformă râul Argeș într-o groapă de gunoi
Inspectorul PRO
„Regii molozului”. Cum se îmbogățesc firmele care transformă râul Argeș într-o groapă de gunoi

Râul Argeş a devenit în ultimii ani groapa de gunoi a Capitalei. Expansiunea construcţiilor din Bucureşti şi Ilfov avea nevoie de un loc care să înghită sutele de mii de tone de moloz.

Facturile la curent l-au speriat și pe șeful ANRE, care ia 15.000 de euro lunar. A schimbat furnizorul să taie din cheltuieli
Stiri Economice
Facturile la curent l-au speriat și pe șeful ANRE, care ia 15.000 de euro lunar. A schimbat furnizorul să taie din cheltuieli

Unele dintre cele mai mari salarii de la stat vor fi tăiate de la 1 ianuarie. Șefii autorităților de reglementare și-au prezentat în Parlament reformele care le vor afecta inclusiv propriile venituri.

Primele drone militare „Made in Romania”. Cum arată și cum au făcut față testelor prototipurile fabricate în țară
Stiri actuale
Primele drone militare „Made in Romania”. Cum arată și cum au făcut față testelor prototipurile fabricate în țară

Premieră importantă în Brașov, unde a fost lansată o încărcătură explozivă din dronă. S-a întâmplat în poligonul uzinei Carfil, care, în colaborare cu americanii, ar urma să producă șapte modele de drone destinate armatei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 28 Octombrie 2025

46:13

Alt Text!
La Măruță
28 Octombrie 2025

01:29:27

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 28 Octombrie 2025

01:51:06

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28