Horoscop 28 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va avea cheltuieli neprevăzute

Horoscop 28 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi reușită. O să ne achităm, pe cât posibil, de toate obligațiile, ca să facem loc proiectelor noi și să ne restartăm.

Vibrația zilei este 1 și o să avem inspirație pentru ce am putea face de azi înainte.

Horoscop 28 octombrie 2025 – SCORPION

Aveți multe pe ordinea de zi și energie ca să le duceți pe toate la bun sfârșit, pentru că sunt niște termene-limită pe care e bine să le respectați. Or să vă reușească toate planurile și se poate să dați drumul proiectelor noi, care vă vor pune în valoare calități importante.

Horoscop 28 octombrie 2025 – SĂGETĂTOR

Se conturează niște bani și o să aveți cu ce să vă mișcați, să mai luați ceva și pentru cei dragi și să fiți la zi cu toate cheltuielile. O să vă dați silința să rezolvați chestiunile profesionale, ca să vă rămână timp și pentru viața de cuplu.

Horoscop 28 octombrie 2025 – CAPRICORN

Vești amestecate, dar puteți alege ceva bun care să anunțe un job, o reușită la un examen sau o promovare, ceva care să vă entuziasmeze. Se poate să vă contacteze cineva în vederea unei afaceri care, mai mult ca sigur, o să vă mulțumească.

Horoscop 28 octombrie 2025 – VĂRSĂTOR

Se poate să vă implicați în diferite activități care vă vor scoate la iveală calitățile ascunse și o să fiți la mare căutare în perioada următoare. Poate faceți și investigații medicale mai ample și o să știți cu ce să vă tratați dacă descoperiți ceva probleme.

Horoscop 28 octombrie 2025 – PEȘTI

Poate ați primit o invitație să mergeți în weekend la un eveniment în altă localitate; poate fi și pe linie de serviciu, dar se poate să fie și unul festiv. Se observă rezultate favorabile la școală; poate dați teste ca să treceți în următorul an de studiu sau într-o altă grupă.

Horoscop 28 octombrie 2025 – BERBEC

Vi se dau înapoi niște bani, poate o recalculare, și o să aveți de buzunar pentru a completa pe ici, pe colo, să luați ce v-au cerut cei dragi. O să mai faceți niște plăți, vreo taxă sau o reparație la mașină – sunt ceva cheltuieli.

Horoscop 28 octombrie 2025 – TAUR

O să mai negociați un contract, dacă se pune problema să-l prelungiți, ca să mai primiți niște bani în plus, și vor fi și responsabilități mai multe. O să vă caute cineva care speră să fiți din nou împreună și, dacă și voi considerați că merită, merită încercat.

Horoscop 28 octombrie 2025 – GEMENI

Se poate să vă mai luați ceva de lucru în particular și o să vă sporțiți veniturile, bucurându-vă de un alt confort financiar. O problemă de sănătate se rezolvă și o să vă recăpătați tonusul, pentru că v-ați cam ieșit din ritm.

Horoscop 28 octombrie 2025 – RAC

Întâlnire cu cineva care vă poate propune un job și o să vă evaluați șansele de câștig; nu uitați că este anul vostru special și e bine să îndrăzniți. Poate vă refaceți și viața de cuplu, iar dacă au existat probleme, o să treceți peste ele observând schimbări în bine.

Horoscop 28 octombrie 2025 – LEU

Poate vă faceți planuri cu locuința, să vă luați alta, să renovați pe cea actuală sau să vă mutați cu chirie până e gata noua locuință.

Horoscop 28 octombrie 2025 – FECIOARĂ

O veste bună de la cineva care vă duce dorul și, dacă aveți câteva zile libere, poate vă faceți drum în orașul respectiv sau pe la voi în alt oraș. Se poate să deveniți mai vocali, să vă faceți cunoscute opiniile și să primiți și bani pentru ele.

Horoscop 28 octombrie 2025 – BALANȚĂ

Vă îngrijiți și de voi, vă schimbați stilul vestimentar și garderoba și o să vă croiți un look fresh, mai fresh. Sfera financiară se activează și poate vin bani din mai multe direcții, chiar dacă nu va fi o mărire de salariu.

