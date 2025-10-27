Horoscop 28 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va avea cheltuieli neprevăzute

Horoscop cu Neti Sandu
27-10-2025 | 20:44
neti sandu
PRO TV

Horoscop 28 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi reușită. O să ne achităm, pe cât posibil, de toate obligațiile, ca să facem loc proiectelor noi și să ne restartăm.  

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 1 și o să avem inspirație pentru ce am putea face de azi înainte.

Horoscop 28 octombrie 2025 – SCORPION

Aveți multe pe ordinea de zi și energie ca să le duceți pe toate la bun sfârșit, pentru că sunt niște termene-limită pe care e bine să le respectați. Or să vă reușească toate planurile și se poate să dați drumul proiectelor noi, care vă vor pune în valoare calități importante.

Horoscop 28 octombrie 2025 – SĂGETĂTOR

Se conturează niște bani și o să aveți cu ce să vă mișcați, să mai luați ceva și pentru cei dragi și să fiți la zi cu toate cheltuielile. O să vă dați silința să rezolvați chestiunile profesionale, ca să vă rămână timp și pentru viața de cuplu.

Horoscop 28 octombrie 2025 – CAPRICORN

Vești amestecate, dar puteți alege ceva bun care să anunțe un job, o reușită la un examen sau o promovare, ceva care să vă entuziasmeze. Se poate să vă contacteze cineva în vederea unei afaceri care, mai mult ca sigur, o să vă mulțumească.

Citește și
neti sandu
Horoscop 27 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va rezolva chestiuni legate de bani

Horoscop 28 octombrie 2025 – VĂRSĂTOR

Se poate să vă implicați în diferite activități care vă vor scoate la iveală calitățile ascunse și o să fiți la mare căutare în perioada următoare. Poate faceți și investigații medicale mai ample și o să știți cu ce să vă tratați dacă descoperiți ceva probleme.

Horoscop 28 octombrie 2025 – PEȘTI

Poate ați primit o invitație să mergeți în weekend la un eveniment în altă localitate; poate fi și pe linie de serviciu, dar se poate să fie și unul festiv. Se observă rezultate favorabile la școală; poate dați teste ca să treceți în următorul an de studiu sau într-o altă grupă.

Horoscop 28 octombrie 2025 – BERBEC

Vi se dau înapoi niște bani, poate o recalculare, și o să aveți de buzunar pentru a completa pe ici, pe colo, să luați ce v-au cerut cei dragi. O să mai faceți niște plăți, vreo taxă sau o reparație la mașină – sunt ceva cheltuieli.

Horoscop 28 octombrie 2025 – TAUR

O să mai negociați un contract, dacă se pune problema să-l prelungiți, ca să mai primiți niște bani în plus, și vor fi și responsabilități mai multe. O să vă caute cineva care speră să fiți din nou împreună și, dacă și voi considerați că merită, merită încercat.

Horoscop 28 octombrie 2025 – GEMENI

Se poate să vă mai luați ceva de lucru în particular și o să vă sporțiți veniturile, bucurându-vă de un alt confort financiar. O problemă de sănătate se rezolvă și o să vă recăpătați tonusul, pentru că v-ați cam ieșit din ritm.

Horoscop 28 octombrie 2025 – RAC

Întâlnire cu cineva care vă poate propune un job și o să vă evaluați șansele de câștig; nu uitați că este anul vostru special și e bine să îndrăzniți. Poate vă refaceți și viața de cuplu, iar dacă au existat probleme, o să treceți peste ele observând schimbări în bine.

Horoscop 28 octombrie 2025 – LEU

Poate vă faceți planuri cu locuința, să vă luați alta, să renovați pe cea actuală sau să vă mutați cu chirie până e gata noua locuință.

Horoscop 28 octombrie 2025 – FECIOARĂ

O veste bună de la cineva care vă duce dorul și, dacă aveți câteva zile libere, poate vă faceți drum în orașul respectiv sau pe la voi în alt oraș. Se poate să deveniți mai vocali, să vă faceți cunoscute opiniile și să primiți și bani pentru ele.

Horoscop 28 octombrie 2025 – BALANȚĂ

Vă îngrijiți și de voi, vă schimbați stilul vestimentar și garderoba și o să vă croiți un look fresh, mai fresh. Sfera financiară se activează și poate vin bani din mai multe direcții, chiar dacă nu va fi o mărire de salariu.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: horoscop, planete, horoscop neti sandu, neti sandu, zodii,

Dată publicare: 27-10-2025 20:44

Articol recomandat de sport.ro
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Citește și...
Horoscop 27 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va rezolva chestiuni legate de bani
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 27 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va rezolva chestiuni legate de bani

Horoscop 27 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi destinsă. O să ne dozăm energia ca să ne ajungă până la sfârșitul săptămânii, pentru că or să fie niște subterane de explorat, ca să ne descoperim pe noi înșine.  

Horoscop 26 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care se lasă purtată de o poveste de dragoste
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 26 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care se lasă purtată de o poveste de dragoste

Horoscop 26 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu așteptări. E o febră a așteptării, ca să ni se împlinească dorințele, dar cei care le pot urgenta suntem chiar noi. Așa că să ne punem releele în mișcare.  

Horoscop 25 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Cineva căruia i-ați dus dorul apare din senin
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 25 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Cineva căruia i-ați dus dorul apare din senin

Horoscop 25 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi a deciziilor. Se pare că am avut la dispoziție suficient timp ca să știm ce vrem, să fim în acord atât cu noi, cât și cu ceilalți.  

Recomandări
Gaura din buget se îndreaptă spre un nou record, în timp ce Guvernul s-a împotmolit la tăierile de cheltuieli
Stiri Economice
Gaura din buget se îndreaptă spre un nou record, în timp ce Guvernul s-a împotmolit la tăierile de cheltuieli

Golul din buget a depășit pragul de 100 de miliarde de lei, în primele nouă luni ale acestui an, conform datelor de la Finanțe. Ne îndreptăm spre un deficit record la finele anului, când se vor adăuga 60 de miliarde de lei.

Facturile uriașe la energie plătite de români au ajuns în atenția UE. Măsurile propuse de Bruxelles
Stiri Economice
Facturile uriașe la energie plătite de români au ajuns în atenția UE. Măsurile propuse de Bruxelles

Plătim cea mai scumpă energie electrică din Uniunea Europeană, iar statul caută soluții să scadă facturile. Vestea a ajuns până la Bruxelles, iar comisarul european pentru energie și locuințe a venit la București pentru a ajuta la rezolvarea situației.

Investiție europeană de sute de mii de euro, ținută la mal în Giurgiu. Cum au blocat autoritățile turismul în zonă
Inspectorul PRO
Investiție europeană de sute de mii de euro, ținută la mal în Giurgiu. Cum au blocat autoritățile turismul în zonă

Pierdem anual zeci de milioane de euro, bani europeni, din cauza incompetenței autorităților. În Giurgiu, de pildă, la doar o oră și jumătate de București, Primăria ține la mal o ambarcațiune nouă, cu care ar putea organiza circuite turistice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 27 Octombrie 2025

52:04

Alt Text!
La Măruță
27 Octombrie 2025

01:30:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Octombrie 2025

01:44:37

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28