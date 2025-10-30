Horoscop 31 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care are de investit bani în casă

Horoscop cu Neti Sandu
30-10-2025 | 21:43
neti sandu
PRO TV

Horoscop 31 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi mai picantă. O să facem treabă, o să ne și distrăm, o pornim la drum și mai vedem și alte locuri, alți oameni, ca să ne destresăm.  

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 4 și o să avem grijă de noi și de ai noștri.

Horoscop 31 octombrie 2025 – SCORPION

Se poate să vi se dea ceva în plus de lucru și să vină și bani, bască promisiuni de job pe mai departe, dacă o să vi se pară convenabil. Se poate să luați o decizie referitoare la locuință: poate vreți să vă mutați, ori să faceți niște schimbări pe-acasă, o reamenajare.

Horoscop 31 octombrie 2025 – SĂGETĂTOR

Sunt chestiuni mai complicate cărora e bine să le dați de capăt și o să vă puteți concentra pe problemele care vă presează, legate de casă și de familie. O să fiți cooptați în diverse activități recreative: poate plecați într-un city break, sau poate fi un teambuilding.

Horoscop 31 octombrie 2025 – CAPRICORN

Se pare că o să primiți acei bani de care aveți nevoie și o să vă cumpărați lucruri utile pentru casă, și o să le faceți pe plac și alor voștri, cu ocazia asta. Poate ieșiți la o cafea cu cineva care e genul vostru și, dacă vă regăsiți în felul de a fi al acestei persoane, poate cultivați această relație.

Citește și
neti sandu
Horoscop 18 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care face pași spre o relație amoroasă

Horoscop 31 octombrie 2025 – VĂRSĂTOR

O nouă provocare profesională la orizont și o să puneți toată priceperea la bătaie ca să doborâți concurența, să vă asigurați un loc mai sus în ierarhia de la serviciu, să deveniți lideri. Se îndreaptă o situație și o să vă reconfigurați relația cu un partener de afaceri, ca să câștigați bani împreună.

Horoscop 31 octombrie 2025 – PEȘTI

Poate treceți peste o supărare mai veche și ieșiți la cafea cu cineva care ține la voi. O să vă bucurați de lucrurile bune pe care le aveți în comun și veți putea continua relația. Mai sunt și probleme de sănătate carora e bine să le veniți de hac și o să vă faceți o programare la medic, să știți ce e acolo.

Horoscop 31 octombrie 2025 – BERBEC

O să faceți echipă cu niște prieteni și o să aveți preocupări comune, poate practicați un sport de întreținere. O să faceți progrese la școală, dați niște diferențe sau poate fiți testați pentru a trece într-o altă clasă, într-un alt an.

Horoscop 31 octombrie 2025 – TAUR

O să vă consultați cu niște colegi de breaslă ca să faceți alegeri și să vă concentrați pe un proiect care să vă pună în valoare, și o să vă faceți cunoscute părerile. Se poate să întâlniți în cercul de prieteni o persoană care să se regăsească în stilul vostru de viață și să vrea să vă cunoască mai bine.

Horoscop 31 octombrie 2025 – GEMENI

E cineva care vrea să dați drumul unei colaborări și v-ar prinde bine: ați câștiga experiență și bani totodată. O relație care și-a pierdut culoarea se poate reactiva și să vă bucurați de viață.

Horoscop 31 octombrie 2025 – RAC

Se poate să primiți o confirmare că vi s-a aprobat o cerere, că puteți cumpăra o locuință, dacă apelați la un credit, sau poate să vă luați o mașină. Se poate să obțineți bani în plus la salariu și o să vă descurcați mult mai bine din punct de vedere financiar, că aveți și ceva bani puși deoparte.

Horoscop 31 octombrie 2025 – LEU

E cineva care insistă să intrați într-un parteneriat de afaceri și o să vedeți cum stați cu timpul și să calculați avantajele. Se poate să vă preocupe bunăstarea familiei și o să investiți niște bani în casă; poate vă gândiți chiar să vă luați alta.

Horoscop 31 octombrie 2025 – FECIOARĂ

O să dați zor să terminați treburile gospodărești ca să puteți pleca, dacă se poate, să vă luați o porție de odihnă, pentru că ați muncit prea mult în ultima vreme. O să vi se facă o ofertă de job și o să analizați bine situația ca să nu afectați timpul prețios dedicat familiei.

Horoscop 31 octombrie 2025 – BALANȚĂ

O să vă mai ocupați și de voi: plecați de azi pentru 2–3 zile la odihnă, la distracție, și o să vă întoarceți revigorați. Se poate să vi se facă curte și să ieșiți la plimbare, dacă nu aveți partener de cuplu.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: horoscop, planete, horoscop neti sandu, neti sandu, zodii,

Dată publicare: 30-10-2025 21:43

Articol recomandat de sport.ro
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Citește și...
Horoscop 20 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Apare un parteneriat pentru o zodie care va aduce vizibilitate
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 20 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Apare un parteneriat pentru o zodie care va aduce vizibilitate

Horoscop 20 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Lună nouă, cu noutăți. O să ne bucurăm de veștile bune, de prezența unor oameni care au câte ceva frumos să vă spună, să vă ofere și o să putem începe o viață nouă.  

Horoscop 18 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care face pași spre o relație amoroasă
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 18 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care face pași spre o relație amoroasă

Horoscop 18 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi echilibrată. O să ne străduim să ne achităm, onorabil, de toate obligațiile și o să ne dăm voie sa ne relaxăm, c-avem nevoie.  

Horoscop 17 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi un supliment la salariu
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 17 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi un supliment la salariu

Horoscop 17 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu de toate. O să acordăm atenție atât lucrurilor care țin de serviciu, cât și de viața de familie, că e nevoie de noi peste tot. Vibrația zilei este 8.    

Horoscop 19 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi va primi un premiu
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 19 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi va primi un premiu

Horoscop 19 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu vești bune azi. O să avem un gând bun, o veste bună, un cadou, sau măcar un gest de prețuire față de cei din jurul nostru.  

Recomandări
Oana Gheorghiu, interviu pentru Știrile ProTV după ce și-a preluat mandatul. Cum răspunde criticilor lui Sorin Grindeanu
Stiri Politice
Oana Gheorghiu, interviu pentru Știrile ProTV după ce și-a preluat mandatul. Cum răspunde criticilor lui Sorin Grindeanu

Oana Gheorghiu este noul vicepremier al Guvernului României. Numirea sa marchează o premieră în politica românească. O reprezentantă a societății civile, care a construit în afara sistemului, este chemată acum să-l reformeze din interior.  

Reacția ministrului Justiției după ce Horațiu Potra a transmis că „a ales să se întoarcă în România”: Nu se mai poate preda
Stiri actuale
Reacția ministrului Justiției după ce Horațiu Potra a transmis că „a ales să se întoarcă în România”: Nu se mai poate preda

Acuzat de jurnaliștii britanici că ar cere ajutorul Kremlinului pentru a împiedica extrădarea din Dubai, mercenarul Horaţiu Potra a transmis prin intermediul avocaţilor că vine de bună voie în România.

Ce spun oficiali NATO despre decizia lui Trump de a reduce prezența militară a SUA în România: „Ne-au informat din timp”
Stiri externe
Ce spun oficiali NATO despre decizia lui Trump de a reduce prezența militară a SUA în România: „Ne-au informat din timp”

La o zi distanță după ce a devenit oficial că americanii își retrag o parte dintre militarii staționați la noi, Donald Trump transmite că asta nu înseamnă „mare lucru”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 30 Octombrie 2025

46:54

Alt Text!
La Măruță
30 Octombrie 2025

01:31:12

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Octombrie 2025

01:45:27

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28