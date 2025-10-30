Horoscop 31 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care are de investit bani în casă

Horoscop 31 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi mai picantă. O să facem treabă, o să ne și distrăm, o pornim la drum și mai vedem și alte locuri, alți oameni, ca să ne destresăm.

Vibrația zilei este 4 și o să avem grijă de noi și de ai noștri.

Horoscop 31 octombrie 2025 – SCORPION

Se poate să vi se dea ceva în plus de lucru și să vină și bani, bască promisiuni de job pe mai departe, dacă o să vi se pară convenabil. Se poate să luați o decizie referitoare la locuință: poate vreți să vă mutați, ori să faceți niște schimbări pe-acasă, o reamenajare.

Horoscop 31 octombrie 2025 – SĂGETĂTOR

Sunt chestiuni mai complicate cărora e bine să le dați de capăt și o să vă puteți concentra pe problemele care vă presează, legate de casă și de familie. O să fiți cooptați în diverse activități recreative: poate plecați într-un city break, sau poate fi un teambuilding.

Horoscop 31 octombrie 2025 – CAPRICORN

Se pare că o să primiți acei bani de care aveți nevoie și o să vă cumpărați lucruri utile pentru casă, și o să le faceți pe plac și alor voștri, cu ocazia asta. Poate ieșiți la o cafea cu cineva care e genul vostru și, dacă vă regăsiți în felul de a fi al acestei persoane, poate cultivați această relație.

Horoscop 31 octombrie 2025 – VĂRSĂTOR

O nouă provocare profesională la orizont și o să puneți toată priceperea la bătaie ca să doborâți concurența, să vă asigurați un loc mai sus în ierarhia de la serviciu, să deveniți lideri. Se îndreaptă o situație și o să vă reconfigurați relația cu un partener de afaceri, ca să câștigați bani împreună.

Horoscop 31 octombrie 2025 – PEȘTI

Poate treceți peste o supărare mai veche și ieșiți la cafea cu cineva care ține la voi. O să vă bucurați de lucrurile bune pe care le aveți în comun și veți putea continua relația. Mai sunt și probleme de sănătate carora e bine să le veniți de hac și o să vă faceți o programare la medic, să știți ce e acolo.

Horoscop 31 octombrie 2025 – BERBEC

O să faceți echipă cu niște prieteni și o să aveți preocupări comune, poate practicați un sport de întreținere. O să faceți progrese la școală, dați niște diferențe sau poate fiți testați pentru a trece într-o altă clasă, într-un alt an.

Horoscop 31 octombrie 2025 – TAUR

O să vă consultați cu niște colegi de breaslă ca să faceți alegeri și să vă concentrați pe un proiect care să vă pună în valoare, și o să vă faceți cunoscute părerile. Se poate să întâlniți în cercul de prieteni o persoană care să se regăsească în stilul vostru de viață și să vrea să vă cunoască mai bine.

Horoscop 31 octombrie 2025 – GEMENI

E cineva care vrea să dați drumul unei colaborări și v-ar prinde bine: ați câștiga experiență și bani totodată. O relație care și-a pierdut culoarea se poate reactiva și să vă bucurați de viață.

Horoscop 31 octombrie 2025 – RAC

Se poate să primiți o confirmare că vi s-a aprobat o cerere, că puteți cumpăra o locuință, dacă apelați la un credit, sau poate să vă luați o mașină. Se poate să obțineți bani în plus la salariu și o să vă descurcați mult mai bine din punct de vedere financiar, că aveți și ceva bani puși deoparte.

Horoscop 31 octombrie 2025 – LEU

E cineva care insistă să intrați într-un parteneriat de afaceri și o să vedeți cum stați cu timpul și să calculați avantajele. Se poate să vă preocupe bunăstarea familiei și o să investiți niște bani în casă; poate vă gândiți chiar să vă luați alta.

Horoscop 31 octombrie 2025 – FECIOARĂ

O să dați zor să terminați treburile gospodărești ca să puteți pleca, dacă se poate, să vă luați o porție de odihnă, pentru că ați muncit prea mult în ultima vreme. O să vi se facă o ofertă de job și o să analizați bine situația ca să nu afectați timpul prețios dedicat familiei.

Horoscop 31 octombrie 2025 – BALANȚĂ

O să vă mai ocupați și de voi: plecați de azi pentru 2–3 zile la odihnă, la distracție, și o să vă întoarceți revigorați. Se poate să vi se facă curte și să ieșiți la plimbare, dacă nu aveți partener de cuplu.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













